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В первых выпусках поучаствовали Анна Цфасман из «Даблби» и владелец TopGun Алексей Локонцев
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Комики — о шутках, за которые им стыдно, и запретных темах
«Главное — просто хотеть шутить, а не пытаться сделать кому-то больно»
СКР обвинил в насилии мужчину, в шутку попробовавшего украсть полицейского (обновлено)
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Московские стендаперы The Village поговорил с четырьмя молодыми комиками о юморе как профессии
В России появится телеканал «КВН ТВ»
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