Сладкие фантазии в жизнь! Ребята вот из этой конторы – http://www.pinkcakebox.com/ – справедливо объявили войну унылым тортам с розочками из соседнего супермаркета. И хоть я не считаю, что праздник делает еда, но созданные ими кулинарные шедевры воистину потрясают своей яркостью, юмором, оригинальностью и тонскостью исполнения. Такие торты и вправду украсят любую вечеринку!