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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Хуяга»: Шутки о насущном от сотрудников «Бумаги»
«Хуяга»: Шутки о насущном от сотрудников «Бумаги» «Петербургом управляют профнепригодные люди, которые на постоянной основе выдают кринжа»
«Хуяга»: Шутки о насущном от сотрудников «Бумаги»

«Хуяга»: Шутки о насущном от сотрудников «Бумаги»
«Петербургом управляют профнепригодные люди, которые на постоянной основе выдают кринжа»

«Идея была моя, но сделал это не я»
«Идея была моя, но сделал это не я» Как интернет реагирует на комиков, пошутивших про изнасилование
«Идея была моя, но сделал это не я»

«Идея была моя, но сделал это не я»
Как интернет реагирует на комиков, пошутивших про изнасилование

Над чем нельзя шутить по мнению россиян
Опрос
6 декабря 2021

Над чем нельзя шутить по мнению россиян

Лучшие материалы The Village про стендап-комедию
Лучшие материалы The Village про стендап-комедию
Лучшие материалы The Village про стендап-комедию

Лучшие материалы The Village про стендап-комедию

«Шутка — 10 суток. Спешл — год»
«Шутка — 10 суток. Спешл — год» Комики поддерживают шутками осужденного Идрака Мирзализаде
«Шутка — 10 суток. Спешл — год»

«Шутка — 10 суток. Спешл — год»
Комики поддерживают шутками осужденного Идрака Мирзализаде

Опрос
26 ноября 2020

Сколько россиян боятся того, что их посадят из-за политических шуток в интернете

«Утренняя передача»: Юмористическое шоу с Александром Палем и Никитой Кукушкиным

Выпуски пародируют классические утренние шоу

«Утренняя передача»: Юмористическое шоу с Александром Палем и Никитой Кукушкиным

«Медузу» подозревают в нарушении закона из-за сравнения Путина с Волан-де-Мортом

«Есть вещи, над которыми нельзя шутить»

«Медузу» подозревают в нарушении закона из-за сравнения Путина с Волан-де-Мортом

СМИ начали удалять новости о пародии на Путина и Собянина

Кажется, кто-то обиделся

СМИ начали удалять новости о пародии на Путина и Собянина

Сбербанк запустил стендап-шоу с российскими бизнесменами

В первых выпусках поучаствовали Анна Цфасман из «Даблби» и владелец TopGun Алексей Локонцев

Сбербанк запустил стендап-шоу с российскими бизнесменами

Комики — о шутках, за которые им стыдно, и запретных темах

Комики — о шутках, за которые им стыдно, и запретных темах «Главное — просто хотеть шутить, а не пытаться сделать кому-то больно»

Комики — о шутках, за которые им стыдно, и запретных темах

Комики — о шутках, за которые им стыдно, и запретных темах
«Главное — просто хотеть шутить, а не пытаться сделать кому-то больно»

СКР обвинил в насилии мужчину, в шутку попробовавшего украсть полицейского (обновлено)

Следствие попросит суд назначить обвиняемому домашний арест

СКР обвинил в насилии мужчину, в шутку попробовавшего украсть полицейского (обновлено)

Россияне-шутники, парк развлечений Миядзаки и новый альбом Жанель Монэ
Россияне-шутники, парк развлечений Миядзаки и новый альбом Жанель Монэ Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Россияне-шутники, парк развлечений Миядзаки и новый альбом Жанель Монэ

Россияне-шутники, парк развлечений Миядзаки и новый альбом Жанель Монэ
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Обаятельные маньяки, перемотка и фейковый твиттер: Смех в творчестве Михаэля Ханеке
Обаятельные маньяки, перемотка и фейковый твиттер: Смех в творчестве Михаэля Ханеке В прокат вышел «Хэппи-энд» — черная комедия австрийского режиссера
Обаятельные маньяки, перемотка и фейковый твиттер: Смех в творчестве Михаэля Ханеке

Обаятельные маньяки, перемотка и фейковый твиттер: Смех в творчестве Михаэля Ханеке
В прокат вышел «Хэппи-энд» — черная комедия австрийского режиссера

Москвич подал иск к ТНТ о компенсации вреда в биткоинах

Истец потребовал от телеканала «извиниться за извинения» перед народом Ингушетии

Москвич подал иск к ТНТ о компенсации вреда в биткоинах

В конце августа в Москве пройдет фестиваль комедии «Панчлайн»

Участники выступят в категориях стендап, импров и миниатюра

В конце августа в Москве пройдет фестиваль комедии «Панчлайн»

От Джимми Карра до Азиза Ансари: 10 стендапов на каникулы
От Джимми Карра до Азиза Ансари: 10 стендапов на каникулы Лучшие концерты западных комиков
От Джимми Карра до Азиза Ансари: 10 стендапов на каникулы

От Джимми Карра до Азиза Ансари: 10 стендапов на каникулы
Лучшие концерты западных комиков

Как начать разбираться в стендапе
Как начать разбираться в стендапе Луи Си Кей, Хэннибал Бёресс, Азиз Ансари и другие современные звёзды жанра
Как начать разбираться в стендапе

Как начать разбираться в стендапе
Луи Си Кей, Хэннибал Бёресс, Азиз Ансари и другие современные звёзды жанра

Московские стендаперы

Московские стендаперыThe Village поговорил с четырьмя молодыми комиками о юморе как профессии

Московские стендаперы

Московские стендаперы
The Village поговорил с четырьмя молодыми комиками о юморе как профессии

В России появится телеканал «КВН ТВ»

С 1 июня 2016 года он начнёт вещать в России и в странах ближнего зарубежья

В России появится телеканал «КВН ТВ»

Сколько россиян одобряют розыгрыши над начальством в День смеха

В целом доля любителей пошутить в России снижается

Сколько россиян одобряют розыгрыши над начальством в День смеха

«Машина по производству юмора»: The Village смотрит КВН с телеобозревателем и культурологом

«Машина по производству юмора»: The Village смотрит КВН с телеобозревателем и культурологомАндрей Архангельский и Оксана Мороз обсуждают старейшее юмористическое телешоу страны

«Машина по производству юмора»: The Village смотрит КВН с телеобозревателем и культурологом

«Машина по производству юмора»: The Village смотрит КВН с телеобозревателем и культурологом
Андрей Архангельский и Оксана Мороз обсуждают старейшее юмористическое телешоу страны

От чего зависит чувство юмора?
От чего зависит чувство юмора? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные и неожиданные вопросы современности
От чего зависит чувство юмора?

От чего зависит чувство юмора?
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные и неожиданные вопросы современности

С чем носить патриотичную футболку
С чем носить патриотичную футболку Ватник, шапка-ушанка, льняные брюки — разбираемся, с чем носить патриотичные футболки
С чем носить патриотичную футболку

С чем носить патриотичную футболку
Ватник, шапка-ушанка, льняные брюки — разбираемся, с чем носить патриотичные футболки

Гон или закон: Угадай инициативу депутата Заксобрания
Гон или закон: Угадай инициативу депутата Заксобрания Отобрать у госслужащих айфоны, запретить есть сосиски в тесте и бойкотировать шорты — The Village подготовил викторину по мотивам самых странных законодательных инициатив петербургских парламентариев
Гон или закон: Угадай инициативу депутата Заксобрания

Гон или закон: Угадай инициативу депутата Заксобрания
Отобрать у госслужащих айфоны, запретить есть сосиски в тесте и бойкотировать шорты — The Village подготовил викторину по мотивам самых странных законодательных инициатив петербургских парламентариев

С едой не играют Еще как играют)

С едой не играют

Сладкие фантазии в жизнь! Ребята вот из этой конторы – http://www.pinkcakebox.com/ – справедливо объявили войну унылым тортам с розочками из соседнего супермаркета. И хоть я не считаю, что праздник делает еда, но созданные ими кулинарные шедевры воистину потрясают своей яркостью, юмором, оригинальностью и тонскостью исполнения. Такие торты и вправду украсят любую вечеринку!

Сладкие фантазии в жизнь!