«Утренняя передача»: Юмористическое шоу с Александром Палем и Никитой Кукушкиным
Выпуски пародируют классические утренние шоу
«Утренняя передача»: Юмористическое шоу с Александром Палем и Никитой Кукушкиным Выпуски пародируют классические утренние шоу
«Медузу» подозревают в нарушении закона из-за сравнения Путина с Волан-де-Мортом
«Есть вещи, над которыми нельзя шутить»
«Медузу» подозревают в нарушении закона из-за сравнения Путина с Волан-де-Мортом «Есть вещи, над которыми нельзя шутить»
СМИ начали удалять новости о пародии на Путина и Собянина Кажется, кто-то обиделся
Сбербанк запустил стендап-шоу с российскими бизнесменами
В первых выпусках поучаствовали Анна Цфасман из «Даблби» и владелец TopGun Алексей Локонцев
Сбербанк запустил стендап-шоу с российскими бизнесменами В первых выпусках поучаствовали Анна Цфасман из «Даблби» и владелец TopGun Алексей Локонцев
Комики — о шутках, за которые им стыдно, и запретных темах «Главное — просто хотеть шутить, а не пытаться сделать кому-то больно»
Комики — о шутках, за которые им стыдно, и запретных темах
«Главное — просто хотеть шутить, а не пытаться сделать кому-то больно»
СКР обвинил в насилии мужчину, в шутку попробовавшего украсть полицейского (обновлено)
Следствие попросит суд назначить обвиняемому домашний арест
СКР обвинил в насилии мужчину, в шутку попробовавшего украсть полицейского (обновлено) Следствие попросит суд назначить обвиняемому домашний арест
Россияне-шутники, парк развлечений Миядзаки и новый альбом Жанель Монэ Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Россияне-шутники, парк развлечений Миядзаки и новый альбом Жанель Монэ Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Обаятельные маньяки, перемотка и фейковый твиттер: Смех в творчестве Михаэля Ханеке В прокат вышел «Хэппи-энд» — черная комедия австрийского режиссера
Обаятельные маньяки, перемотка и фейковый твиттер: Смех в творчестве Михаэля Ханеке В прокат вышел «Хэппи-энд» — черная комедия австрийского режиссера
Москвич подал иск к ТНТ о компенсации вреда в биткоинах
Истец потребовал от телеканала «извиниться за извинения» перед народом Ингушетии
Москвич подал иск к ТНТ о компенсации вреда в биткоинах Истец потребовал от телеканала «извиниться за извинения» перед народом Ингушетии
«Машина по производству юмора»: The Village смотрит КВН с телеобозревателем и культурологомАндрей Архангельский и Оксана Мороз обсуждают старейшее юмористическое телешоу страны
«Машина по производству юмора»: The Village смотрит КВН с телеобозревателем и культурологом Андрей Архангельский и Оксана Мороз обсуждают старейшее юмористическое телешоу страны
Гон или закон: Угадай инициативу депутата Заксобрания Отобрать у госслужащих айфоны, запретить есть сосиски в тесте и бойкотировать шорты — The Village подготовил викторину по мотивам самых странных законодательных инициатив петербургских парламентариев
Гон или закон: Угадай инициативу депутата Заксобрания Отобрать у госслужащих айфоны, запретить есть сосиски в тесте и бойкотировать шорты — The Village подготовил викторину по мотивам самых странных законодательных инициатив петербургских парламентариев
Сладкие фантазии в жизнь! Ребята вот из этой конторы – http://www.pinkcakebox.com/ – справедливо объявили войну унылым тортам с розочками из соседнего супермаркета. И хоть я не считаю, что праздник делает еда, но созданные ими кулинарные шедевры воистину потрясают своей яркостью, юмором, оригинальностью и тонскостью исполнения. Такие торты и вправду украсят любую вечеринку!