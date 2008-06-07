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Лучшие материалы The Village про стендап-комедию
Лучшие материалы The Village про стендап-комедию
Лучшие материалы The Village про стендап-комедию

Лучшие материалы The Village про стендап-комедию

«Шутка — 10 суток. Спешл — год»
«Шутка — 10 суток. Спешл — год» Комики поддерживают шутками осужденного Идрака Мирзализаде
«Шутка — 10 суток. Спешл — год»

«Шутка — 10 суток. Спешл — год»
Комики поддерживают шутками осужденного Идрака Мирзализаде

«Утренняя передача»: Юмористическое шоу с Александром Палем и Никитой Кукушкиным

Выпуски пародируют классические утренние шоу

«Утренняя передача»: Юмористическое шоу с Александром Палем и Никитой Кукушкиным
Выпуски пародируют классические утренние шоу

«Медузу» подозревают в нарушении закона из-за сравнения Путина с Волан-де-Мортом

«Есть вещи, над которыми нельзя шутить»

«Медузу» подозревают в нарушении закона из-за сравнения Путина с Волан-де-Мортом
«Есть вещи, над которыми нельзя шутить»

СМИ начали удалять новости о пародии на Путина и Собянина

Кажется, кто-то обиделся

СМИ начали удалять новости о пародии на Путина и Собянина
Кажется, кто-то обиделся

Сбербанк запустил стендап-шоу с российскими бизнесменами

В первых выпусках поучаствовали Анна Цфасман из «Даблби» и владелец TopGun Алексей Локонцев

Сбербанк запустил стендап-шоу с российскими бизнесменами
В первых выпусках поучаствовали Анна Цфасман из «Даблби» и владелец TopGun Алексей Локонцев

Комики — о шутках, за которые им стыдно, и запретных темах

Комики — о шутках, за которые им стыдно, и запретных темах «Главное — просто хотеть шутить, а не пытаться сделать кому-то больно»

Комики — о шутках, за которые им стыдно, и запретных темах

Комики — о шутках, за которые им стыдно, и запретных темах
«Главное — просто хотеть шутить, а не пытаться сделать кому-то больно»

СКР обвинил в насилии мужчину, в шутку попробовавшего украсть полицейского (обновлено)

Следствие попросит суд назначить обвиняемому домашний арест

СКР обвинил в насилии мужчину, в шутку попробовавшего украсть полицейского (обновлено)
Следствие попросит суд назначить обвиняемому домашний арест

Россияне-шутники, парк развлечений Миядзаки и новый альбом Жанель Монэ
Россияне-шутники, парк развлечений Миядзаки и новый альбом Жанель Монэ Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Россияне-шутники, парк развлечений Миядзаки и новый альбом Жанель Монэ

Россияне-шутники, парк развлечений Миядзаки и новый альбом Жанель Монэ
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Обаятельные маньяки, перемотка и фейковый твиттер: Смех в творчестве Михаэля Ханеке
Обаятельные маньяки, перемотка и фейковый твиттер: Смех в творчестве Михаэля Ханеке В прокат вышел «Хэппи-энд» — черная комедия австрийского режиссера
Обаятельные маньяки, перемотка и фейковый твиттер: Смех в творчестве Михаэля Ханеке

Обаятельные маньяки, перемотка и фейковый твиттер: Смех в творчестве Михаэля Ханеке
В прокат вышел «Хэппи-энд» — черная комедия австрийского режиссера

Москвич подал иск к ТНТ о компенсации вреда в биткоинах

Истец потребовал от телеканала «извиниться за извинения» перед народом Ингушетии

Москвич подал иск к ТНТ о компенсации вреда в биткоинах
Истец потребовал от телеканала «извиниться за извинения» перед народом Ингушетии

«Машина по производству юмора»: The Village смотрит КВН с телеобозревателем и культурологом

«Машина по производству юмора»: The Village смотрит КВН с телеобозревателем и культурологомАндрей Архангельский и Оксана Мороз обсуждают старейшее юмористическое телешоу страны

«Машина по производству юмора»: The Village смотрит КВН с телеобозревателем и культурологом

«Машина по производству юмора»: The Village смотрит КВН с телеобозревателем и культурологом
Андрей Архангельский и Оксана Мороз обсуждают старейшее юмористическое телешоу страны

Гон или закон: Угадай инициативу депутата Заксобрания
Гон или закон: Угадай инициативу депутата Заксобрания Отобрать у госслужащих айфоны, запретить есть сосиски в тесте и бойкотировать шорты — The Village подготовил викторину по мотивам самых странных законодательных инициатив петербургских парламентариев
Гон или закон: Угадай инициативу депутата Заксобрания

Гон или закон: Угадай инициативу депутата Заксобрания
Отобрать у госслужащих айфоны, запретить есть сосиски в тесте и бойкотировать шорты — The Village подготовил викторину по мотивам самых странных законодательных инициатив петербургских парламентариев

С едой не играют Еще как играют)

С едой не играют
Еще как играют)

Сладкие фантазии в жизнь! Ребята вот из этой конторы – http://www.pinkcakebox.com/ – справедливо объявили войну унылым тортам с розочками из соседнего супермаркета. И хоть я не считаю, что праздник делает еда, но созданные ими кулинарные шедевры воистину потрясают своей яркостью, юмором, оригинальностью и тонскостью исполнения. Такие торты и вправду украсят любую вечеринку!

Сладкие фантазии в жизнь!
Ребята вот из этой конторы – http://www.pinkcakebox.com/ – справедливо объявили войну унылым тортам с розочками из соседнего супермаркета. И хоть я не считаю, что праздник делает еда, но созданные ими кулинарные шедевры воистину потрясают своей яркостью, юмором, оригинальностью и тонскостью исполнения. Такие торты и вправду украсят любую вечеринку!