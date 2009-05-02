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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Карты «Мир» заработали в Южной Корее

Карты «Мир» заработали в Южной Корее

Туроператорам дали указание отменить туры в Италию, Южную Корею и Иран (обновлено)

В странах растет число заразившихся коронавирусом

Туроператорам дали указание отменить туры в Италию, Южную Корею и Иран (обновлено)

Пушкинский музей объявил выставочную программу на 2020 год

В Москву приедет мастер видеоинсталляций Билл Виола

Пушкинский музей объявил выставочную программу на 2020 год

Сколько стоит жизнь в Сеуле
Сколько стоит жизнь в Сеуле Депозит за бесплатное жилье, супермаркеты без кассиров и цены на корейские закуски
Сколько стоит жизнь в Сеуле

Сколько стоит жизнь в Сеуле
Депозит за бесплатное жилье, супермаркеты без кассиров и цены на корейские закуски

В «Крокус Сити Холл» пройдет выставка корейской культуры

Посетители смогут попасть на бесплатные концерты k-pop-исполнителей из Южной Кореи

В «Крокус Сити Холл» пройдет выставка корейской культуры

Антоха МС отправится на фестиваль в Южную Корею по итогам шоукейса на «Дикой мяте»

Российский хип-хоп-исполнитель стал первым победителем Mint Music Showcase

Антоха МС отправится на фестиваль в Южную Корею по итогам шоукейса на «Дикой мяте»

В Музее Востока впервые пройдет выставка корейской художницы Хван Ын Сон

Всего на экспозиции представят 33 абстрактные работы

В Музее Востока впервые пройдет выставка корейской художницы Хван Ын Сон

«Скоро здесь будут большие деньги»: Гонщик на дроне
«Скоро здесь будут большие деньги»: Гонщик на дроне Разбиться на мотоцикле и переехать в Дубай, чтобы найти спорт побыстрее
«Скоро здесь будут большие деньги»: Гонщик на дроне

«Скоро здесь будут большие деньги»: Гонщик на дроне
Разбиться на мотоцикле и переехать в Дубай, чтобы найти спорт побыстрее

Россия вновь вошла в топ-5 самых работающих стран

В 2017 году россияне в среднем провели за работой почти 2 тысячи часов

Россия вновь вошла в топ-5 самых работающих стран

Дерипаска без алюминия, Джек Воробей в роли Павла Дурова и кукольный клип Эда Ширана
Дерипаска без алюминия, Джек Воробей в роли Павла Дурова и кукольный клип Эда Ширана Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Дерипаска без алюминия, Джек Воробей в роли Павла Дурова и кукольный клип Эда Ширана

Дерипаска без алюминия, Джек Воробей в роли Павла Дурова и кукольный клип Эда Ширана
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Захват российского консульства, Skittles в цветах триколора и меланхоличный клип Cream Soda
Захват российского консульства, Skittles в цветах триколора и меланхоличный клип Cream Soda Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Захват российского консульства, Skittles в цветах триколора и меланхоличный клип Cream Soda

Захват российского консульства, Skittles в цветах триколора и меланхоличный клип Cream Soda
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Будущее айфона, слишком сексуальный гимн США и шоу Парфенова для взрослых
Будущее айфона, слишком сексуальный гимн США и шоу Парфенова для взрослых Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Будущее айфона, слишком сексуальный гимн США и шоу Парфенова для взрослых

Будущее айфона, слишком сексуальный гимн США и шоу Парфенова для взрослых
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Спортивный арбитраж оправдал 28 российских олимпийцев

Благодаря этому решению Россия вновь вернулась на первое место в общем зачете на Олимпиаде в Сочи

Спортивный арбитраж оправдал 28 российских олимпийцев

Россия укрепила позиции в рейтинге самых инновационных стран

Лидером списка вновь стала Южная Корея

Россия укрепила позиции в рейтинге самых инновационных стран

Роспотребнадзор предупредил о риске птичьего гриппа во время Олимпиады в Пхенчхане

Перед поездкой в Южную Корею необходимо сделать прививку

Роспотребнадзор предупредил о риске птичьего гриппа во время Олимпиады в Пхенчхане

Первый канал будет транслировать Олимпиаду в Пхёнчхане

ВГТРК и «Матч ТВ» пока не приняли окончательного решения

Первый канал будет транслировать Олимпиаду в Пхёнчхане

ОКР разрешил российским спортсменам выступать на Олимпиаде

Решение приняли единогласно

ОКР разрешил российским спортсменам выступать на Олимпиаде

Самые удобные для путешествий паспорта

Лидером рейтинга впервые стала азиатская страна

Самые удобные для путешествий паспорта

Опера о Джобсе, популярность VR-порно и чат-боты от Facebook

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Опера о Джобсе, популярность VR-порно и чат-боты от Facebook

Угроза пользователям iCloud, общение силой мысли и сериал от «Яндекса»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Угроза пользователям iCloud, общение силой мысли и сериал от «Яндекса»

Facebook против суицида, кепка от Google и 3D-аватары умерших

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Facebook против суицида, кепка от Google и 3D-аватары умерших

Новая цель Facebook, анонс Apple и аккомпанемент от нейросетей

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новая цель Facebook, анонс Apple и аккомпанемент от нейросетей

Клаксоны для электрокаров, поиск пары в Facebook и IPO Snapchat

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Клаксоны для электрокаров, поиск пары в Facebook и IPO Snapchat

Россиянам запретили участвовать в отборе на Паралимпиаду 2018 года

Несмотря на отказ, подготовка паралимпийцев к следующим играм продолжится

Россиянам запретили участвовать в отборе на Паралимпиаду 2018 года

Ордер на арест наследника Samsung, продажа Ray-Ban и IPO «Детского мира»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Ордер на арест наследника Samsung, продажа Ray-Ban и IPO «Детского мира»

Россию включили в топ-5 стран по уровню развития кибервойск

На первом месте расположились США

Россию включили в топ-5 стран по уровню развития кибервойск

Что готовят и как проводят Рождество и Новый год в разных странах
Что готовят и как проводят Рождество и Новый год в разных странах Жареный карп, чурросы с шоколадом, суп с «ушками», картофельный салат и другие рождественские блюда
Что готовят и как проводят Рождество и Новый год в разных странах

Что готовят и как проводят Рождество и Новый год в разных странах
Жареный карп, чурросы с шоколадом, суп с «ушками», картофельный салат и другие рождественские блюда

Создание «Красного веба», собаки-клоны и санкции в Uber

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Создание «Красного веба», собаки-клоны и санкции в Uber

Вакансии от Facebook, обыски в Samsung и бассейн с вином в Японии

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Вакансии от Facebook, обыски в Samsung и бассейн с вином в Японии

Новые проблемы Samsung, подорожание Twitter и питчинг бабушкам

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новые проблемы Samsung, подорожание Twitter и питчинг бабушкам

Российские паралимпийцы оказались отстранены от Игр 2018 года

Ранее об этом не сообщалось ни в Международном параолимпийском комитете, ни в арбитраже в Лозанне

Российские паралимпийцы оказались отстранены от Игр 2018 года

Арена для Pokémon GO, финансы Alibaba и псевдоотпуск в России

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Арена для Pokémon GO, финансы Alibaba и псевдоотпуск в России

«Ростелеком» запустил телемагазин

В нём продают одежду и обувь, косметику, товары для дома и дачи, а также автомобили со скидками

«Ростелеком» запустил телемагазин

Стикеры в Twitter, эволюция тамагочи и смартфон от Google

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Стикеры в Twitter, эволюция тамагочи и смартфон от Google

Автоконцерны массово повысили цены вопреки укреплению рубля

Расценки скорректировались на 1,1–8,5 %

Автоконцерны массово повысили цены вопреки укреплению рубля

«Ростелеком» запустит телемагазин вместе с корейским ретейлером

Инвестиции в этот проект оцениваются в 20 миллионов долларов

«Ростелеком» запустит телемагазин вместе с корейским ретейлером

Свиные хрящи и слизь улитки: Корейские бьюти-средства, которые станут нашим будущим
Свиные хрящи и слизь улитки: Корейские бьюти-средства, которые станут нашим будущим Косметика из Азии быстрыми темпами завоёвывает европейский и российский рынок — и это отлично
Свиные хрящи и слизь улитки: Корейские бьюти-средства, которые станут нашим будущим

Свиные хрящи и слизь улитки: Корейские бьюти-средства, которые станут нашим будущим
Косметика из Азии быстрыми темпами завоёвывает европейский и российский рынок — и это отлично

Новые возможности «ВКонтакте», судьба Net-a-Porter и скандал во ФРИИ

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новые возможности «ВКонтакте», судьба Net-a-Porter и скандал во ФРИИ

Разоблачение Mars One, проблемы Google Glass и особенности медиабизнеса в России

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Разоблачение Mars One, проблемы Google Glass и особенности медиабизнеса в России

Обновление Telegram, заморозка зарплат в Samsung и будущее криптовалют

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Обновление Telegram, заморозка зарплат в Samsung и будущее криптовалют

Самые популярные бизнесмены России, новое приложение Facebook и город от Alibaba

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Самые популярные бизнесмены России, новое приложение Facebook и город от Alibaba

Мессенджер Telegram переведут на корейский

Приложение активно набирает аудиторию в Южной Корее благодаря акценту на защищённой переписке

Мессенджер Telegram переведут на корейский

США уговаривают Китай поддержать санкции против России

Однако страна выступает за иной подход к международным отношениям

США уговаривают Китай поддержать санкции против России

Турпоток в Россию снизился почти вдвое

В прошлом году показатель, наоборот, увеличился на 3,7 %

Турпоток в Россию снизился почти вдвое

Депутатский приём: Чемпион по рестлингу комментирует драки в парламенте
Депутатский приём: Чемпион по рестлингу комментирует драки в парламенте Коронный приём украинского парламента, бойцовские качества Жириновского и оружие в иорданском зале заседаний. The Village собрал популярные видео с драками в мировых парламентах
Депутатский приём: Чемпион по рестлингу комментирует драки в парламенте

Депутатский приём: Чемпион по рестлингу комментирует драки в парламенте
Коронный приём украинского парламента, бойцовские качества Жириновского и оружие в иорданском зале заседаний. The Village собрал популярные видео с драками в мировых парламентах

Рука хозяина: 9 экономически успешных диктаторов
Рука хозяина: 9 экономически успешных диктаторов Созданные авторитарными лидерами экономические системы, несмотря на изоляцию, долгие годы показывали рост. Какова цена успехов?
Рука хозяина: 9 экономически успешных диктаторов

Рука хозяина: 9 экономически успешных диктаторов
Созданные авторитарными лидерами экономические системы, несмотря на изоляцию, долгие годы показывали рост. Какова цена успехов?

Samsung заставила онлайн-издание не освещать критикующий компанию фильм

Он рассказывает о девушке, умершей от лейкемии, — предполагается, что причиной возникновения болезни стали химические вещества, использовавшиеся на заводах Samsung

Samsung заставила онлайн-издание не освещать критикующий компанию фильм

Samsung не удалось выиграть патентный спор с Apple на родине

Суд постановил, что iPhone 4S, iPhone 5 и iPad 2 не нарушают патентов Samsung на отображение и группировку сообщений

Samsung не удалось выиграть патентный спор с Apple на родине

Между Россией и Южной Кореей отменили визовый режим

Россия и Республика Корея отменяют визы. С января туристы смогут 60 дней пребывать на территории стран без специального разрешения.

Между Россией и Южной Кореей отменили визовый режим

Иностранный опыт: 9 новых городских достопримечательностей
Иностранный опыт: 9 новых городских достопримечательностей Пушистый Иисус, вулкан с непроизносимым названием, замок Гарри Поттера и тюрьма со свежей выпечкой — The Village нашёл 9 достопримечательностей, способных составить конкуренцию музеям и памятникам.
Иностранный опыт: 9 новых городских достопримечательностей

Иностранный опыт: 9 новых городских достопримечательностей
Пушистый Иисус, вулкан с непроизносимым названием, замок Гарри Поттера и тюрьма со свежей выпечкой — The Village нашёл 9 достопримечательностей, способных составить конкуренцию музеям и памятникам.

Автоконцерн Hyundai потерял $39 млн за день из-за протеста рабочих

Сотрудники требуют повышения заработной платы, предоставления социальных выплат, а также участия в распределении 30-процентной чистой годовой выручки компании

Автоконцерн Hyundai потерял $39 млн за день из-за протеста рабочих

Северная Корея обзавелась армией из троллей и хакеров

Всего в интернет-войне с Южной Кореей участвует примерно 30 000 человек

Северная Корея обзавелась армией из троллей и хакеров

Иностранный опыт: Раскопанная река в Сеуле
Иностранный опыт: Раскопанная река в Сеуле Главная река Сеула почти полвека находилась под землёй: на её месте проходило многополосное шоссе. Власти решили вернуть воду жителям и сделать из загазованного района центр городской активности.
Иностранный опыт: Раскопанная река в Сеуле

Иностранный опыт: Раскопанная река в Сеуле
Главная река Сеула почти полвека находилась под землёй: на её месте проходило многополосное шоссе. Власти решили вернуть воду жителям и сделать из загазованного района центр городской активности.

В Москве хотят построить аналог Диснейленда Корейская компания ищет участок для постройки огромного парка развлечений в Москве

В Москве хотят построить аналог Диснейленда

Собянин поедет набираться опыта в Сеул Мэр Москвы собирается перенять опыт решения транспортных проблем из столицы Южной Кореи

Собянин поедет набираться опыта в Сеул

Топ тревел-точек планеты-2010. Часть 1 1. Шри-Ланка

Топ тревел-точек планеты-2010. Часть 1

Невероятное метро Сеула Московское метро считается одним из самых красивых метро в мире, но. оказывается есть ещё и такое чудо как сеульская подземка.

Невероятное метро Сеула

Корейский парк эротической традиции «Хэсиндан» Случайно наткнулась на фотографии этого парка в альбоме у знакомого. Отличный способ поднять себе весной настроение).

Корейский парк эротической традиции «Хэсиндан»