Планировать физическую активность на неделю, на день и на час Чтобы не болела спина и мышцы были в порядке
В «Аптекарском огороде» откроется «зеленая комната» для релаксации
Ее представят во время фестиваля здорового сердца
Абоненты Yota смогут одолжить у оператора пауэрбанк на день
Это можно сделать в магазинах сети
Apple отказалась выпускать коврик для беспроводной зарядки AirPower
Компания анонсировала устройство полтора года назад
Стоит ли покупать одноразовые пауэрбанки The Village протестировал одноразовые зарядные устройства, которые продают в ресторанах Москвы
В Saperavi Cafe не разрешили посетительнице зарядить телефон
Cовладелица Saperavi Cafe заявила, что отказ от подзарядки гаджетов — принципиальная позиция заведения
Стойки для зарядки гаджетов появятся на всех вокзалах Москвы
В РЖД также планируют оснастить ими 353 вокзала по всей стране
На станциях метро «Саларьево» и «Румянцево» появятся зарядки для гаджетов и автоматы с пиццей
Кроме пиццы в вендинговых автоматах можно будет купить кофе и мороженое
В московском метро появятся новые карты со схемой МКЖД
Их планируют расклеить к Новому году
В Домодедове установили стойки для зарядки мобильных устройств
Всего планируется установить 29 стоек для подзарядки
В метро появятся вагоны с зарядками для мобильных телефонов
К 2017 году подземку планируют оснастить 700 такими вагонами
В Москве заработала первая российская станция зарядки электромобилей
Опытный образец зарядки способен заряжать электромобили любых производителей
В Москве откроют новые зарядные станции для электромобилей
Первые в России зарядные станции для электромобилей на коммерческих объектах откроют в Москве 16 августа.