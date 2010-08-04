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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Три тренировки, чтобы побороть усталость, пока заряжается телефон
Спецпроект
Три тренировки, чтобы побороть усталость, пока заряжается телефон
Три тренировки, чтобы побороть усталость, пока заряжается телефон
Спецпроект

Три тренировки, чтобы побороть усталость, пока заряжается телефон

Как делать разминку в офисе
Как делать разминку в офисе Простые упражнения на каждый день
Как делать разминку в офисе

Как делать разминку в офисе
Простые упражнения на каждый день

Планировать физическую активность на неделю, на день и на час
Планировать физическую активность на неделю, на день и на час Чтобы не болела спина и мышцы были в порядке
Планировать физическую активность на неделю, на день и на час

Планировать физическую активность на неделю, на день и на час
Чтобы не болела спина и мышцы были в порядке

В «Аптекарском огороде» откроется «зеленая комната» для релаксации

Ее представят во время фестиваля здорового сердца

В «Аптекарском огороде» откроется «зеленая комната» для релаксации

В квартире в Хамовниках выбило окна из-за взрыва электросамоката

Никто не пострадал

В квартире в Хамовниках выбило окна из-за взрыва электросамоката

Абоненты Yota смогут одолжить у оператора пауэрбанк на день

Это можно сделать в магазинах сети

Абоненты Yota смогут одолжить у оператора пауэрбанк на день

Apple отказалась выпускать коврик для беспроводной зарядки AirPower

Компания анонсировала устройство полтора года назад

Apple отказалась выпускать коврик для беспроводной зарядки AirPower

Аренда пауэрбанков «Бери заряд!»

В сутки аренда обойдется в 100 рублей

Аренда пауэрбанков «Бери заряд!»

Стоять в планке каждый день
Стоять в планке каждый день Для укрепления мышц и развития чувства равновесия
Стоять в планке каждый день

Стоять в планке каждый день
Для укрепления мышц и развития чувства равновесия

Стоит ли покупать одноразовые пауэрбанки
Стоит ли покупать одноразовые пауэрбанки The Village протестировал одноразовые зарядные устройства, которые продают в ресторанах Москвы
Стоит ли покупать одноразовые пауэрбанки

Стоит ли покупать одноразовые пауэрбанки
The Village протестировал одноразовые зарядные устройства, которые продают в ресторанах Москвы

На вокзалах появятся дополнительные стенды для зарядки гаджетов

Их установят до конца года

На вокзалах появятся дополнительные стенды для зарядки гаджетов

В Saperavi Cafe не разрешили посетительнице зарядить телефон

Cовладелица Saperavi Cafe заявила, что отказ от подзарядки гаджетов — принципиальная позиция заведения

В Saperavi Cafe не разрешили посетительнице зарядить телефон

Стойки для зарядки гаджетов появятся на всех вокзалах Москвы

В РЖД также планируют оснастить ими 353 вокзала по всей стране

Стойки для зарядки гаджетов появятся на всех вокзалах Москвы

На станциях метро «Саларьево» и «Румянцево» появятся зарядки для гаджетов и автоматы с пиццей

Кроме пиццы в вендинговых автоматах можно будет купить кофе и мороженое

На станциях метро «Саларьево» и «Румянцево» появятся зарядки для гаджетов и автоматы с пиццей

В московском метро появятся новые карты со схемой МКЖД

Их планируют расклеить к Новому году

В московском метро появятся новые карты со схемой МКЖД

В Домодедове установили стойки для зарядки мобильных устройств

Всего планируется установить 29 стоек для подзарядки

В Домодедове установили стойки для зарядки мобильных устройств

В метро появятся вагоны с зарядками для мобильных телефонов

К 2017 году подземку планируют оснастить 700 такими вагонами

В метро появятся вагоны с зарядками для мобильных телефонов

В Москве заработала первая российская станция зарядки электромобилей

Опытный образец зарядки способен заряжать электромобили любых производителей

В Москве заработала первая российская станция зарядки электромобилей

В Москве откроют новые зарядные станции для электромобилей

Первые в России зарядные станции для электромобилей на коммерческих объектах откроют в Москве 16 августа.

В Москве откроют новые зарядные станции для электромобилей

Зарядка электромобиля в Москве обойдётся в 100 рублей Первые электромобили начнут продаваться в столице в ближайшие недели, стоимость зарядки будет ниже европейской.

Зарядка электромобиля в Москве обойдётся в 100 рублей

Лужков организует бесплатные фитнес-зарядки Фитнес-зарядки&nbsp;для&nbsp;всех желающих будут проводиться на&nbsp;школьных стадионах в&nbsp;Москве с&nbsp;1 сентября 2010 года. Соответствующее постановление подписал мэр&nbsp;столицы Юрий Лужков, сообщил&nbsp;РИА Новости&nbsp;источник в городской администрации.&nbsp;

Лужков организует бесплатные фитнес-зарядки