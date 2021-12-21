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21 декабря 2021

Три тренировки, чтобы побороть усталость, пока заряжается телефон

Три тренировки, чтобы побороть усталость, пока заряжается телефон
АвторThe Village Specials

Наверняка вы сталкивались с ситуацией, когда забыли зарядить телефон перед сном, а утром уже нужно бежать на встречу. Или вам срочно необходимо восстановить заряд между звонками с коллегами, но времени на это совсем нет. В итоге от бесконечного стресса к вечеру у вас также сел аккумулятор, как и у девайса. Но мы нашли решение: вместе с Honor и фитнес-тренером Марией Тарасовой составили для вас три тренировки, которые помогут зарядиться вашему телу и духу, пока вы заряжаете новый смартфон Honor 50 Lite — на 55, 75 и 100 %.

Уровень батареи
55%
Утренняя зарядка на 15 минут, чтобы зарядиться перед рабочим днем
Утренняя зарядка на 15 минут,
чтобы зарядиться перед
рабочим днем
Уровень батареи
75%
Вечерняя растяжка на 25 минут, чтобы перезагрузиться после рабочего дня
Вечерняя растяжка на 25
минут, чтобы перезагрузиться после рабочего дня
Уровень батареи
100%
Кардиотренировка на 37 минут для максимального заряда энергией
Кардиотренировка на 37 минут для максимального заряда энергией
Уровень батареи
55%
Утренняя зарядка на 15 минут,
чтобы зарядиться перед рабочим днем
Чтобы войти в новый день полным сил и заряженным на продуктивное решение дел, его нужно начать с зарядки. Фитнес-тренер Мария Тарасова подобрала несложные упражнения, которые эффективно разогреют мышцы и разомнут все тело.
01
Разминка
для суставов
02
Динамическая разминка
Уровень батареи
75%
Вечерняя растяжка на 25 минут,
чтобы перезагрузиться после рабочего дня
К вечеру мы сильно устаем от сидения за ноутбуком — после рабочего дня нам нужно сбросить напряжение, а мышцам расслабиться. Для этого фитнес-тренер Мария Тарасова подготовила спокойную растяжку, которая займет меньше чем полчаса.
01
Общая растяжка тела на 10 минут
Общая растяжка тела на 10 минут
02
Растяжка ног на 10 минут
03
Финальное расслабление за 4 минуты
Финальное расслабление за 4 минуты
Уровень батареи
100%
Кардиотренировка на 37 минут
для максимального заряда энергией
Тренировка для всего тела от тренера Марии Тарасовой поможет держать себя в тонусе на протяжении рабочей недели в случае, когда времени ходить в спортзал нет. Этот комплекс включает в себя четыре блока упражнений и два круга для проработки всех групп мышц тела. В завершение каждого блока и круга сделайте отдых на 40 секунд, чтобы попить воды.
01
Кардио
02
Нижняя часть тела
03
Кор
04
Верхняя часть тела
01
Разминка для суставов
Каждое упражнение — 1 минута
Каждое упражнение — 1 минута
01
Круговые движения головой, затем руками — вперед и назад.
02
Наклоняем корпус вправо и влево, поочередно вытягивая руку вслед за верхней частью тела.
03
Ставим ноги шире плеч и, наклоняя корпус, поочередно касаемся руками левой, правой стопы и пола по центру между ногами.
04
Выпрямляем корпус. Теперь поочередно прямыми ногами делаем махи вперед и в стороны. По 30 секунд на каждую ногу.
05
Ноги ставим шире плеч и плавно перекатываемся с ноги на ногу, сгибая в колене каждую ногу. Корпус наклонен, руки соединяем в замок на уровне груди.
02
Динамическая разминка
Каждое упражнение — 1 минута
Каждое упражнение — 1 минута
01
Наклоны
Заводим руки за голову, поднимаем колено в сторону и наклоняем корпус к бедру, чтобы локоть коснулся колена. Поочередно выполняем на правую и левую стороны.
02
Приседания
Выпрямляясь, делаем мах вперед прямой ногой, противоположной рукой тянемся к носку. Чередуем: приседание, мах правой ногой, приседание, мах левой ногой.
03
«Джампинг Джек»
В прыжках разводим ноги в стороны, руки соединяем над головой. Приземляемся сначала на носок.
04
Упор лежа
Поочередно каждой ногой делаем шаг вперед, стопу ставим сбоку ладони. Несколько секунд тянем бедро и возвращаем ногу в исходное положение.
05
Растяжка спины из позиции упор лежа
Поднимаем таз вверх, копчик тянем к потолку, грудь к коленям. Задерживаемся на 5 секунд и возвращаемся в положение упор лежа.
06
Диагональные махи
Опускаем колени на пол, ладони ставим под плечи. По очереди каждую ногу выпрямляем назад параллельно полу, носок тянем на себя. Противоположную ноге руку тянем вперед. Работаем по диагонали.
07
Подъем груди и ног
Полностью опускаемся на пол, руки вытягиваем вперед, ноги прямые. Затем поднимаем ноги вверх, отрываем грудь, голову и плечи от пола вверх. Удерживаем положение несколько секунд и опускаемся вниз.
08
Боковая планка
Опора на предплечье и боковую поверхность стоп. Ноги прямые, свободная рука на поясе. Поднимаем корпус вверх, удерживаем 30 секунд, меняем сторону.
09
Горизонтальная складка
Переворачиваемся на спину и заводим руки за голову. Медленно подтягиваем ноги к себе, сгибая их в коленях. Одновременно поднимаем и подтягиваем корпус вперед к ногам, колени движутся по направлению к груди. Затем полностью опускаемся на пол.
10
Обратная планка
Сидя на полу, ставим ладони назад под плечевой сустав, ноги выпрямляем перед собой. Затем, упираясь на ладони и стопы, отрываем таз от пола, выпрямляя корпус в одну линию с ногами. Удерживая эту позицию, поочередно поднимаем вверх правую и левую ногу примерно на 30 сантиметров от пола.
Готово: вы зарядились перед рабочим днем или активным выходным. За эти 15 минут Honor 50 Lite зарядился на 55%. Этого хватит на целых восемь часов серфинга в интернете, четыре часа видеозвонков и 3,5 часа игр.
01
Общая растяжка тела на 10 минут
Общая растяжка тела на 10 минут
01
Круговые движения и наклоны головы влево, вперед и назад
1 минута 30 секунд.
02
Медленные вращения плечами вперед и назад
Шея должна быть расслаблена. 30 секунд.
03
Растяжка мышц спины
Делаем глубокий вдох, руки поднимаем вверх и, округляя спину, позвонок за позвонком опускаем руки вниз, тянемся ладонями к полу. С круглой спиной медленно поднимаемся обратно. 1 минута 30 секунд.
04
Покачивания корпусом
Опускаем ладони к полу, стряхиваем напряжение в плечах, руки расслаблены. В течение минуты покачиваемся корпусом из стороны в сторону.
05
Расслабление спины
Опускаемся коленями на пол, вытягивая руки вперед, бедрами садимся на голень. Ладонями тянемся вперед, расслабляя спину. 30 секунд.
06
Растяжка левой и правой сторон спины
Смещаем руки вправо от центра, сохраняя положение ног. Удерживаем 30 секунд. Повторяем на другую сторону.
07
Злая и добрая кошка
Ставим ладони под плечи, поднимаемся на четвереньки. Медленно округляем спину, вытягивая позвоночник вверх, затем, расслабляя лопатки, прогибаемся в пояснице. Поочередно повторяйте движение. Сфокусируйтесь на ощущениях вашего тела. 1 минута.
08
Стойка кобры
Прошагивая руками вперед, выпрямляем ноги, бедра опускаем на пол. Сохраняя прогиб в пояснице, корпус тянем вверх и удерживаем позу. 1 минута.
09
Боковая растяжка корпуса
Поднимаем корпус вверх. В позе сидя правой рукой упираемся в пол. Левую поднимаем над головой и наклоняем корпус в правую сторону, тянемся за прямой рукой. Повторяем на другую сторону. 1 минута.
10
Растяжка позвонков
Обхватывая бедра сзади руками, округляем вверх спины, вытягивая позвонок за позвонком, голова опущена, плечи и шея расслаблены. 1 минута.
02
Растяжка ног на 10 минут
01
Расслабление ног
Садимся, ноги вытягиваем перед собой. Поочередно тянем носок ноги на себя, расслабляем стопы. 30 секунд.
02
Корпус к коленям
Медленно опускаемся корпусом вниз к коленям. Взгляд перед собой. Удерживаем позицию в нижней точке. 30 секунд.
03
Наклоны к ногам
Ставим ноги шире плеч, медленно наклоняемся к каждой ноге и остаемся так на 30 секунд. Затем опускаем корпус по центру между ногами, ладонями тянемся вперед, шея и плечи расслаблены, удерживаем минуту. Всего на упражнение — 2 минуты.
04
Растяжка бедер
Опускаемся на спину, левую ногу оставляем прямой на полу, правую сгибаем и, обхватив руками, подтягиваем колено к груди на 30 секунд. Затем скручивая корпус влево, колено правой ноги опускаем на пол, ладонью прижимая бедро к полу. Держим так 30 секунд. Возвращаемся в исходную позицию и повторяем растяжку на другую сторону. 2 минуты.
05
Перекаты
Сгибаем обе ноги, колени подтягиваем к груди, руки соединяем в замок на голени. Округляя спину, перекатываемся вперед и назад, прижав подбородок к груди. 30 секунд.
06
Растяжка задней поверхности бедра и ягодичной мышцы
Лежа на спине, правую ногу опускаем сверху на левое бедро, колено смотрит в сторону. Левую ногу обхватываем сзади за бедро и тянем на себя в течение 30 секунд. Затем меняем ногу. 1 минута.
07
Растяжка передней поверхности бедра
Садимся, ноги прямые перед собой. Правую ногу сгибаем, колено смотрит вперед, пятка рядом с ягодицей. Опускаемся корпусом назад, таз подкручиваем под себя, опираемся на предплечья. Позицию удерживаем минуту. Затем медленно поднимаемся корпусом вверх, выпрямляем ногу. Повторяем упражнение на другую сторону. 2 минуты.
08
Растяжка внутренней поверхности бедра
В позиции сидя соединяем стопы вместе, колени смотрят в стороны. Медленно, шаг за шагом, ладони уходят вперед, корпусом опускаемся вниз, грудью тянемся к полу. Удерживаем позицию 30 секунд.
Минутный перерыв на воду.
03
Финальное расслабление за 4 минуты
Финальное расслабление за 4 минуты
01
Ложимся на пол, сбрасываем напряжение с рук и ног, максимально расслабляем все тело и глубоко дышим.
Вау! Всего 25 минут, и вы вновь полны сил, чтобы заняться любимыми делами или встретиться с друзьями. Кстати, за время растяжки новый смартфон Honor 50 Lite зарядится на 75 %. Так что вы точно останетесь на связи с близкими, даже если уйдете гулять на всю ночь.
01
Кардио
Каждое упражнение — 1 минута
Каждое упражнение — 1 минута
01
Подъем коленей стоя
Ноги на ширине плеч, руки вытянуты вверх. На выдохе поднимаем колено до уровня таза, руки сгибаем, локти смотрят вниз. На вдохе возвращаемся в исходную позицию. И меняем ногу.
02
«Джампинг Джек»
Ноги вместе, руки опущены. В прыжке разводим ноги и руки в стороны. На движении выполняем выдох, при возвращении в исходную позицию — вдох.
03
Бег с захлестом голени
Ноги на ширине бедер. Поочередно поднимаем голени назад, пятка касается бедра сзади (или стремится к этому), противоположная рука сгибается в локте.
04
Бег с высоким подъемом бедра
Ноги на ширине бедер. Поочередно поднимаем бедро вперед до параллели с полом, противоположная рука сгибается в локте.
40 секунд отдых и восстановление
02
Нижняя часть тела
Каждое упражнение — 1 минута
Каждое упражнение — 1 минута
01
Приседания с подъемом рук
Ноги на ширине плеч, носки развернуты в стороны. Руки перед собой согнуты в локте. На вдохе приседаем до параллели с полом. На выдохе выпрямляем колени и корпус, руки поднимаем вверх.
02
«Стульчик»
Спина прижата к стене, ноги согнуты, угол в коленях 90 градусов, носки смотрят вперед, ноги на ширине бедер, руки вдоль корпуса. Держим позу. Если начинают гореть ноги, вы все делаете правильно.
03
Выпады назад
Ноги на ширине бедер, руки на поясе. На вдохе выполняем выпад назад, колени согнуты под углом 90 градусов, корпус ровный. На выдохе возвращаемся в исходное положение. Ноги чередуем.
04
Сведение коленей в ягодичном мостике
Лежим на спине, руки вдоль корпуса, колени согнуты, стопы на полу, бедра подняты до параллели с полом. Удерживая позу, на выдохе сводим колени, на вдохе возвращаем в исходное положение.
40 секунд отдых и восстановление
03
Кор
Каждое упражнение — 1 минута
Каждое упражнение — 1 минута
01
Прямая скрутка
Ложимся на спину, руки за головой, ноги согнуты в коленях, стопы на полу. На выдохе выполняем скрутку корпуса, округляя спину, поднимаем корпус до лопаток, на вдохе возвращаемся в исходное положение.
02
«Ножницы»
Лежим на спине, руки вдоль корпуса. Поднимаем прямые ноги до угла 45 градусов над полом, поясницу не прогибаем. Не опуская ноги на пол, одновременно поднимаем одну и опускаем другую.
03
Обратная скрутка
Лежим на спине, руки вдоль тела, ноги подняты вверх и согнуты в колене под 90 градусов. На выдохе, напрягая мышцы пресса, отрываем таз от пола, подтягивая колени к груди. На вдохе возвращаемся в исходную позицию.
04
«Скалолаз»
Упор лежа на ладонях, запястья расположены под плечами. Корпус ровный, одна линия от макушки до стоп, носками упираемся в пол. Затем тянем одно колено к груди, в прыжке меняем ногу. Дыхание синхронизируем с ритмом движения.
40 секунд отдых и восстановление
04
Верхняя часть тела
Каждое упражнение — 1 минута
Каждое упражнение — 1 минута
01
Касание плеч в упоре лежа на ладонях, запястья под плечами
Корпус ровный, будто от макушки до стоп можно провести ровную линию, носками упираемся в пол. Поочередно на выдохе отрываем ладонь от пола и касаемся ей противоположного плеча, на вдохе возвращаемся в исходное положение.
02
Отжимания
Упор лежа, лопатки сведены, взгляд вниз, руки на ширине плеч. На вдохе медленно опускаемся вниз с задержкой на секунду в нижней точке, грудь не касается пола. Упрощенный вариант — отжимания с колен.
03
Динамическая планка на локтях
Упор на ладонях, руки прямые, стопы на ширине бедер, носки упираются в пол. На вдохе поочередно сгибаем локти, опускаясь на предплечье правой и левой руки. С выдохом возвращаемся в исходную позицию, упираясь на ладони и выпрямляя руки.
04
«Супермен» с разведением рук
Лежим на животе, корпус ровный, руки выпрямлены вперед. На выдохе поднимаем грудь, ноги, голову и плечи от пола вверх, руки разводим в стороны. Ноги в коленях не сгибаем. Задерживаемся на 2 секунды в этой позиции и на вдохе возвращаемся в  исходную позицию.
40 секунд отдых и восстановление. Повторите комплекс еще раз.
В вас просто кипит энергия после тренировки — вы заряжены на максимум для новых свершений. Новый смартфон Honor 50 Lite тоже всего за 37 минут может восполнить батарею до 100 % (да, так быстро!), чтобы не отставать от вашего активного образа жизни и быть рядом во время важных событий. К примеру, когда нужно снять видео, как друг задувает свечи на торте, отправиться на пробежку под любимый плейлист или обсудить все последние новости с родителями по видеосвязи. В такие моменты важно, чтобы телефон не разрядился, и тут Honor 50 Lite вас не подведет.
Быстрый заряд
для энергичных людей
Знакомьтесь: новый смартфон Honor 50 Lite1 с технологией быстрой зарядки Honor SuperCharge на 66 ватт. Благодаря батарее с двумя ячейками телефон заряжается до 55 % всего за 15 минут, а до 100 % — за 37 минут. Полного заряда хватит на 13 часов просмотра видео на ютьюбе, 11 часов скроллинга ленты в инстаграме, восемь часов видеозвонков и  семь часов игр2. Квадрокамера с основным объективом на 64 мегапикселя позволит сделать качественные снимки в любое время суток. Среди других преимуществ модели — безрамочный FullView-экран 6,67 дюйма3 с максимально узкими рамками и режимом защиты зрения для комфортного просмотра. Ничего лишнего, чтобы не отвлекало от главного — от работы, учебы, общения и новых приключений.

Материал подготовлен
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¹Лайт
²HONOR 50 Lite поддерживает проводную зарядку с максимальной мощностью 66 Вт, требуется фирменное зарядное устройство HONOR мощностью 66 Вт и кабель. Фактическая скорость зарядки может варьироваться в зависимости от характеристик продукта и условий фактического использования.
³Фулвью. FullView-экраны обладают узкими рамками и большей полезной площадью.

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Что покупать в весенней коллекции Uniqlo U
Что покупать в весенней коллекции Uniqlo U Вечная классика и базовый гардероб в обновленных расцветках
Что покупать в весенней коллекции Uniqlo U

Что покупать в весенней коллекции Uniqlo U
Вечная классика и базовый гардероб в обновленных расцветках

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