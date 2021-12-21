Три тренировки, чтобы побороть усталость, пока заряжается телефон

01
Расслабление ног
Садимся, ноги вытягиваем перед собой. Поочередно тянем носок ноги на себя, расслабляем стопы. 30 секунд.
02
Корпус к коленям
Медленно опускаемся корпусом вниз к коленям. Взгляд перед собой. Удерживаем позицию в нижней точке. 30 секунд.
03
Наклоны к ногам
Ставим ноги шире плеч, медленно наклоняемся к каждой ноге и остаемся так на 30 секунд. Затем опускаем корпус по центру между ногами, ладонями тянемся вперед, шея и плечи расслаблены, удерживаем минуту. Всего на упражнение — 2 минуты.
04
Растяжка бедер
Опускаемся на спину, левую ногу оставляем прямой на полу, правую сгибаем и, обхватив руками, подтягиваем колено к груди на 30 секунд. Затем скручивая корпус влево, колено правой ноги опускаем на пол, ладонью прижимая бедро к полу. Держим так 30 секунд. Возвращаемся в исходную позицию и повторяем растяжку на другую сторону. 2 минуты.
05
Перекаты
Сгибаем обе ноги, колени подтягиваем к груди, руки соединяем в замок на голени. Округляя спину, перекатываемся вперед и назад, прижав подбородок к груди. 30 секунд.
06
Растяжка задней поверхности бедра и ягодичной мышцы
Лежа на спине, правую ногу опускаем сверху на левое бедро, колено смотрит в сторону. Левую ногу обхватываем сзади за бедро и тянем на себя в течение 30 секунд. Затем меняем ногу. 1 минута.
07
Растяжка передней поверхности бедра
Садимся, ноги прямые перед собой. Правую ногу сгибаем, колено смотрит вперед, пятка рядом с ягодицей. Опускаемся корпусом назад, таз подкручиваем под себя, опираемся на предплечья. Позицию удерживаем минуту. Затем медленно поднимаемся корпусом вверх, выпрямляем ногу. Повторяем упражнение на другую сторону. 2 минуты.
08
Растяжка внутренней поверхности бедра
В позиции сидя соединяем стопы вместе, колени смотрят в стороны. Медленно, шаг за шагом, ладони уходят вперед, корпусом опускаемся вниз, грудью тянемся к полу. Удерживаем позицию 30 секунд.
Минутный перерыв на воду.