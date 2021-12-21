Три тренировки, чтобы побороть усталость, пока заряжается телефон

Наверняка вы сталкивались с ситуацией, когда забыли зарядить телефон перед сном, а утром уже нужно бежать на встречу. Или вам срочно необходимо восстановить заряд между звонками с коллегами, но времени на это совсем нет. В итоге от бесконечного стресса к вечеру у вас также сел аккумулятор, как и у девайса. Но мы нашли решение: вместе с Honor и фитнес-тренером Марией Тарасовой составили для вас три тренировки, которые помогут зарядиться вашему телу и духу, пока вы заряжаете новый смартфон Honor 50 Lite — на 55, 75 и 100 %.