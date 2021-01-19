В «Жан-Жаке» пройдет вечер кабаре с актерами из «Гоголь-центра», центра Мейерхольда и театра «Практика»
Где завтракать, обедать и ужинать на Маросейке Бургеры, луковый суп, пян-се и вино — рассказываем о лучших местах на одной из исторических улиц города
Катя Павлова — о «Студии театрального искусства» и романтике ночного троллейбусаИнтересные люди говорят с The Village о важных для них местах в Москве и Петербурге
Катя Павлова — о «Студии театрального искусства» и романтике ночного троллейбуса Интересные люди говорят с The Village о важных для них местах в Москве и Петербурге
Узнай наших: Как российские заведения приживаются за границей Блины на Манхэттене, «Жан-Жак» в Сохо, Chop-Chop в Казахстане и другие российские проекты, пытающиеся повторить успех за рубежом
Сеть кафе «Жан-Жак» открыла филиал в Лондоне
Jean-Jacques Brasserie & Wine Bar находится в двух минутах ходьбы от площади Soho Square
Бар «Гадкий койот» перезжает в Столешников переулок
Вечеринка по случаю открытия бара на новом месте пройдёт 10 июня
Алексей Зимин переделает «Жан-Жаки» в Санкт-Петербурге
Главный редактор издания «Афиша. Еда» и бывший бренд-шеф Ragout займётся новым меню в проектах Мити Борисова
Новая вывеска ресторана «Жан-Жак»
Фотография сделана в ресторане «Жан-Жак» на Никитском бульваре
Ресторан «Жан-Жак» на Никитском бульваре меняет вывеску
Вывеска, расположенная на фасаде ресторана, не соответствовала концепции внешнего облика улиц Москвы
В Крылатском открылся «Жан-Жак»
Сеть французских кафе открыла первое заведение в спальном районе.
Из «Жан-Жака» выгнали лесбиянок
Охрана «Жан-Жака» на Никитском бульваре попросила однополую пару перестать обниматься либо покинуть помещение.
На «Октябрьской» открылся «Жан-Жак»
На Ленинском проспекте открылось восьмое кафе сети «Жан-Жак».
В Столешниковом открывается новый «Жан-Жак»
15 декабря в Столешниковом переулке, 6 откроется седьмое в Москве кафе французской кухни «Жан-Жак».