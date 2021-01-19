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МЫ В СОЦСЕТЯХ

19 января 2021

В «Жан-Жаке» пройдет вечер кабаре с актерами из «Гоголь-центра», центра Мейерхольда и театра «Практика»

«Дюк-Дюк» на «Китай-городе»
«Дюк-Дюк» на «Китай-городе» Ковры на стенах и одесский дворик Лары Кацовой
«Дюк-Дюк» на «Китай-городе»

«Дюк-Дюк» на «Китай-городе»
Ковры на стенах и одесский дворик Лары Кацовой

Где завтракать, обедать и ужинать на Маросейке
Где завтракать, обедать и ужинать на Маросейке Бургеры, луковый суп, пян-се и вино — рассказываем о лучших местах на одной из исторических улиц города
Где завтракать, обедать и ужинать на Маросейке

Где завтракать, обедать и ужинать на Маросейке
Бургеры, луковый суп, пян-се и вино — рассказываем о лучших местах на одной из исторических улиц города

Катя Павлова — о «Студии театрального искусства» и романтике ночного троллейбуса

Катя Павлова — о «Студии театрального искусства» и романтике ночного троллейбусаИнтересные люди говорят с The Village о важных для них местах в Москве и Петербурге

Катя Павлова — о «Студии театрального искусства» и романтике ночного троллейбуса

Катя Павлова — о «Студии театрального искусства» и романтике ночного троллейбуса
Интересные люди говорят с The Village о важных для них местах в Москве и Петербурге

Узнай наших: Как российские заведения приживаются за границей
Узнай наших: Как российские заведения приживаются за границей Блины на Манхэттене, «Жан-Жак» в Сохо, Chop-Chop в Казахстане и другие российские проекты, пытающиеся повторить успех за рубежом
Узнай наших: Как российские заведения приживаются за границей

Узнай наших: Как российские заведения приживаются за границей
Блины на Манхэттене, «Жан-Жак» в Сохо, Chop-Chop в Казахстане и другие российские проекты, пытающиеся повторить успех за рубежом

Сеть кафе «Жан-Жак» открыла филиал в Лондоне

Jean-Jacques Brasserie & Wine Bar находится в двух минутах ходьбы от площади Soho Square

Сеть кафе «Жан-Жак» открыла филиал в Лондоне

Бар «Гадкий койот» перезжает в Столешников переулок

Вечеринка по случаю открытия бара на новом месте пройдёт 10 июня

Бар «Гадкий койот» перезжает в Столешников переулок

Алексей Зимин переделает «Жан-Жаки» в Санкт-Петербурге

Главный редактор издания «Афиша. Еда» и бывший бренд-шеф Ragout займётся новым меню в проектах Мити Борисова

Алексей Зимин переделает «Жан-Жаки» в Санкт-Петербурге

Новая вывеска ресторана «Жан-Жак»

Фотография сделана в ресторане «Жан-Жак» на Никитском бульваре

Новая вывеска ресторана «Жан-Жак»

Ресторан «Жан-Жак» на Никитском бульваре меняет вывеску

Вывеска, расположенная на фасаде ресторана, не соответствовала концепции внешнего облика улиц Москвы

Ресторан «Жан-Жак» на Никитском бульваре меняет вывеску

В Крылатском открылся «Жан-Жак»

Сеть французских кафе открыла первое заведение в спальном районе.

В Крылатском открылся «Жан-Жак»

Из «Жан-Жака» выгнали лесбиянок

Охрана «Жан-Жака» на Никитском бульваре попросила однополую пару перестать обниматься либо покинуть помещение.

Из «Жан-Жака» выгнали лесбиянок

На «Октябрьской» открылся «Жан-Жак»

На Ленинском проспекте открылось восьмое кафе сети «Жан-Жак».

На «Октябрьской» открылся «Жан-Жак»

Рецепты шефов: Тёплый салат из утиной грудки магре Бренд-шеф французских кафе «Жан-Жак» в Петербурге Виталий Мурачев рассказал The Village, как приготовить тёплый салат «Салардез» из утиной грудки магре.

Рецепты шефов: Тёплый салат из утиной грудки магре

В Столешниковом открывается новый «Жан-Жак»

15 декабря в Столешниковом переулке, 6 откроется седьмое в Москве кафе французской кухни «Жан-Жак».

В Столешниковом открывается новый «Жан-Жак»

Постскриптум: «Жан-Жак» закрывают
Постскриптум: «Жан-Жак» закрывают Каждое воскресенье The Village иллюстрирует одну яркую новость, которая случилась на минувшей неделе. Сегодня – о том, что может означать закрытие «Жан-Жака».
Постскриптум: «Жан-Жак» закрывают

Постскриптум: «Жан-Жак» закрывают
Каждое воскресенье The Village иллюстрирует одну яркую новость, которая случилась на минувшей неделе. Сегодня – о том, что может означать закрытие «Жан-Жака».

Новости ресторанов: Первый Pinkberry в центре, «Жан-Жак» в парке, киоск «Солянки» в парке Горького
Новости ресторанов: Первый Pinkberry в центре, «Жан-Жак» в парке, киоск «Солянки» в парке Горького Десерты I Love Cake в «Кофеине», первый Pinkberry в центре, «Жан-Жак» в Бауманском саду и на «Китай-городе», киоск S-11 в парке Горького и другие новости московских ресторанов.
Новости ресторанов: Первый Pinkberry в центре, «Жан-Жак» в парке, киоск «Солянки» в парке Горького

Новости ресторанов: Первый Pinkberry в центре, «Жан-Жак» в парке, киоск «Солянки» в парке Горького
Десерты I Love Cake в «Кофеине», первый Pinkberry в центре, «Жан-Жак» в Бауманском саду и на «Китай-городе», киоск S-11 в парке Горького и другие новости московских ресторанов.

«Жан-Жак» оккупировали сторонники Путина Сторонники премьер-министра решили переместить политические споры с холодных улиц в бары, где обычно собираются оппозиционеры.

«Жан-Жак» оккупировали сторонники Путина

Новое место: итальянский ресторан «Бонтемпи» На «Красном Октябре» открылся настоящий домашний итальянский ресторан «Бонтемпи»

Новое место: итальянский ресторан «Бонтемпи»

Специальное предложение: грубость и плохое обслуживание
Специальное предложение: грубость и плохое обслуживание Читатели The Village рассказывают о плохом обслуживании в московских ресторанах.
Специальное предложение: грубость и плохое обслуживание

Специальное предложение: грубость и плохое обслуживание
Читатели The Village рассказывают о плохом обслуживании в московских ресторанах.

Летние веранды
Летние веранды В связи с приходом теплой погоды, в ресторанах выставили стулья и столы на улицу и открыли летние веранды. The Village подготовил большой материал о столичных верандах. Сегодня — первая часть.
Летние веранды

Летние веранды
В связи с приходом теплой погоды, в ресторанах выставили стулья и столы на улицу и открыли летние веранды. The Village подготовил большой материал о столичных верандах. Сегодня — первая часть.

Новый Жан-Жак и Джон Донн У Жан-Жака и Джон Донна новый дом. Свой.

Новый Жан-Жак и Джон Донн

Карта Кутежа
Карта Кутежа Нынешние выходные станут апогеем Недели Алкоголя на LookAtMe, а пятница – началом великого веселья. Мы потихоньку отошли от многотрудной недели алкогольных исследований и презентуем вам особую Карту Кутежа, или Алкогольный маршрут. При составлении этого сакрально важного для модного алкоголика документа мы ориентировались на тщательно собранные свидетельства знатоков дела.
Карта Кутежа

Карта Кутежа
Нынешние выходные станут апогеем Недели Алкоголя на LookAtMe, а пятница – началом великого веселья. Мы потихоньку отошли от многотрудной недели алкогольных исследований и презентуем вам особую Карту Кутежа, или Алкогольный маршрут. При составлении этого сакрально важного для модного алкоголика документа мы ориентировались на тщательно собранные свидетельства знатоков дела.