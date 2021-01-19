Новости ресторанов: Первый Pinkberry в центре, «Жан-Жак» в парке, киоск «Солянки» в парке Горького Десерты I Love Cake в «Кофеине», первый Pinkberry в центре, «Жан-Жак» в Бауманском саду и на «Китай-городе», киоск S-11 в парке Горького и другие новости московских ресторанов.