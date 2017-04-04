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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Magura Asian Bistrо, грузинский Mito’s и второй этаж «Вермутерии»
Magura Asian Bistrо, грузинский Mito’s и второй этаж «Вермутерии» Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Magura Asian Bistrо, грузинский Mito’s и второй этаж «Вермутерии»

Magura Asian Bistrо, грузинский Mito’s и второй этаж «Вермутерии»
Все открытия недели — в регулярной подборке The Village

«Жаровня»: Новый гриль-бар с быками на «Белорусской»

До конца апреля действует скидка 20 % на все меню

«Жаровня»: Новый гриль-бар с быками на «Белорусской»

Похмельный завтрак: Где есть 1 января?
Похмельный завтрак: Где есть 1 января? Подборка The Village для тех, кто сможет встать с кровати
Похмельный завтрак: Где есть 1 января?

Похмельный завтрак: Где есть 1 января?
Подборка The Village для тех, кто сможет встать с кровати

Тепло и сухо: Веранды с обогревателями
Тепло и сухо: Веранды с обогревателями Летние площадки, на которых будет действительно тепло
Тепло и сухо: Веранды с обогревателями

Тепло и сухо: Веранды с обогревателями
Летние площадки, на которых будет действительно тепло

В Москве открылись три гриль-бара «Жаровня»

Еще один бар откроется в августе

В Москве открылись три гриль-бара «Жаровня»

Ресторан «Бардели» Мити Борисова, семейная пекарня и скидки в ресторанах
Ресторан «Бардели» Мити Борисова, семейная пекарня и скидки в ресторанах На этой неделе — новые японские и индийские рестораны, обновление «УкуБара» и другие новости ресторанов
Ресторан «Бардели» Мити Борисова, семейная пекарня и скидки в ресторанах

Ресторан «Бардели» Мити Борисова, семейная пекарня и скидки в ресторанах
На этой неделе — новые японские и индийские рестораны, обновление «УкуБара» и другие новости ресторанов

Открытия марта
Открытия марта Новые кафе, рестораны, кофейни и кондитерские марта
Открытия марта

Открытия марта
Новые кафе, рестораны, кофейни и кондитерские марта