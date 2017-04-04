Magura Asian Bistrо, грузинский Mito’s и второй этаж «Вермутерии» Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Magura Asian Bistrо, грузинский Mito’s и второй этаж «Вермутерии» Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
«Жаровня»: Новый гриль-бар с быками на «Белорусской»
До конца апреля действует скидка 20 % на все меню
Похмельный завтрак: Где есть 1 января? Подборка The Village для тех, кто сможет встать с кровати
Похмельный завтрак: Где есть 1 января? Подборка The Village для тех, кто сможет встать с кровати
Тепло и сухо: Веранды с обогревателями Летние площадки, на которых будет действительно тепло
Тепло и сухо: Веранды с обогревателями Летние площадки, на которых будет действительно тепло
Ресторан «Бардели» Мити Борисова, семейная пекарня и скидки в ресторанах На этой неделе — новые японские и индийские рестораны, обновление «УкуБара» и другие новости ресторанов