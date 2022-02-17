Московская зима стала самой теплой как минимум за 140 лет
И побила прошлый рекорд сразу на 2,5 градуса
В начале февраля в Москву придет «морозище»
После аномально теплого января приготовьтесь мерзнуть
Как аномальное тепло в декабре повлияло на москвичей
Этот декабрь стал вторым среди самых теплых за всю историю метеонаблюдений в городе
Предновогодняя Москва: Плейлист от редакции The Village Пытаемся обзавестись праздничным настроением под конец декабря
«Желтый» уровень погодной опасности продлится до вторника из-за снега, гололедицы и ветра
В городе по-прежнему будет тепло
«Со снегом проблемы»: Москвичам пообещали по-осеннему теплую неделю
Снега на грядущей неделе не предвидится
На ВДНХ пройдут бесплатные занятия по фотографии, архитектуре и психологии танца
Можно будет узнать о феномене селфи-снимков и влиянии творчества на психику
35 свитеров для любой (не)погоды и настроения Крупной вязки, классические, с восьмибитным узором и другие
Зимняя музыка для главных парков Москвы
Треки малоизвестных исполнителей выбрали сотрудники «Яндекс.Музыки»
В конце недели москвичей ожидают мощные дожди со снегом и гололедица
Синоптики называют эту ситуацию «погодными качелями»
Чек-лист: Как подготовить квартиру к зиме Убрать летние вещи, сменить текстиль и повесить гирлянду
Эксперты МГУ: Реагенты разрушают даже машины и мосты, не только обувь
Власти считают, что вещества безопасны
Синоптики предсказали аномально теплую зиму в Москве
Превышение температурной нормы может достигать 5 градусов
За две зимы Москва потратит на уборку снега 2 миллиарда рублей
За прошлые два года власти потратили еще больше
Городской набор по уходу за обувью от Solemate
Российский бренд представил оптимальное решение для быстрой чистки
Москвичей предупредили о «рецидиве зимы» на следующей неделе
В середине недели в столице может выпасть около трети месячной нормы осадков
Сколько часов за прошедшую зиму в Москве светило солнце
Февраль этого года стал одним из самых темных в столице за 20 лет наблюдений
В конце недели Москву ждут морозы, метель и экстремально низкое атмосферное давление
Уже в начале следующей недели снова потеплеет
«Желтый» уровень опасности в Москве продлили до пятницы
Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду
В России появится ГОСТ для реагентов. В нем не будет требований к их химическому составу
Утвердить стандарт планируют уже в октябре этого года
В Москве объявили «желтый» уровень опасности. Завтра в городе ожидается метель
Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду
Синоптики продлили «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра и пообещали похолодание
В Гидрометцентре сообщили, что оттепель закончится 14 февраля
Во второй половине февраля в Москву вернутся морозы
Однако температура все равно будет выше нормы
Без шелушений: Как ухаживать за губами и кожей рук в холода Простые правила и работающие средства
В Московском регионе прогнозируют похолодание до минус 27 градусов
Самый холодный день ожидается в среду
Орнитологи рассказали о депрессии московских птиц из-за переменчивой погоды
Орнитологи советуют подкармливать животных в холода
Декабрь 2018 года в Москве оказался в 120 раз солнечнее предыдущего
В 2017 году солнце на московском небе показалось на шесть минут
Движение «Эка» запустило акцию для спасения птиц зимой
Горожан призывают подкармливать птиц и рассказывать о проблеме знакомым
После плюсовых температур в Москву вернутся сильные морозы
В начале следующей недели похолодает до минус 17 градусов
В конце недели в Москву придет оттепель
Температура воздуха будет выше климатической нормы на 5–8 градусов
Москвичей ожидают 20-градусные морозы на следующей неделе
Температура начнет постепенно опускаться уже в пятницу