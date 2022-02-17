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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Москве выпадут осадки, зато весь день будет тепло
Прогноз
17 февраля 2022

В Москве выпадут осадки, зато весь день будет тепло

Снег и минус: В первую неделю февраля в Москве похолодает
Прогноз
1 февраля 2022

Снег и минус: В первую неделю февраля в Москве похолодает

Всесезонный спорт: В чем тренироваться на улице зимой
Промо
Всесезонный спорт: В чем тренироваться на улице зимой
Всесезонный спорт: В чем тренироваться на улице зимой
Промо

Всесезонный спорт: В чем тренироваться на улице зимой

Снегири захватили Москву
Снегири захватили Москву Посмотрите, какие нарядные
Снегири захватили Москву

Снегири захватили Москву
Посмотрите, какие нарядные

Во дворах Москвы и Подмосковья появились снеговики
Во дворах Москвы и Подмосковья появились снеговики Собрали лучших!
Во дворах Москвы и Подмосковья появились снеговики

Во дворах Москвы и Подмосковья появились снеговики
Собрали лучших!

Сколько катков и горок откроют в Москве зимой 2021 года
Цифра дня
15 ноября 2021

Сколько катков и горок откроют в Москве зимой 2021 года

Завтра Москву накроет очередной снегопад
Прогноз
15 января 2021

Завтра Москву накроет очередной снегопад

Дарить нельзя оставить: 10 зимних вещей, которые станут отличным подарком
Промо
Дарить нельзя оставить: 10 зимних вещей, которые станут отличным подарком И которые вам захочется иметь у себя
Дарить нельзя оставить: 10 зимних вещей, которые станут отличным подарком
Промо

Дарить нельзя оставить: 10 зимних вещей, которые станут отличным подарком
И которые вам захочется иметь у себя

В Москву на следующей неделе придут «марсианские» морозы
Прогноз
4 декабря 2020

В Москву на следующей неделе придут «марсианские» морозы

Зима в Москву придет только в конце ноября
Прогноз
29 октября 2020

Зима в Москву придет только в конце ноября

18 октября 2020

Власти посоветовали москвичам сменить летнюю резину на зимнюю

Московская зима стала самой теплой как минимум за 140 лет

И побила прошлый рекорд сразу на 2,5 градуса

Московская зима стала самой теплой как минимум за 140 лет

В Москву придет весна

Мороз сменится плюсовыми значениями

В Москву придет весна

В начале февраля в Москву придет «морозище»

После аномально теплого января приготовьтесь мерзнуть

В начале февраля в Москву придет «морозище»

В Центральной России пробудились клещи

Пора заправлять брюки

В Центральной России пробудились клещи

Сколько часов светило солнце в декабре (меньше, чем могло бы)

Надеемся на солнечный январь

Сколько часов светило солнце в декабре (меньше, чем могло бы)

Зачем дороги посыпают реагентами, когда нет снега?

Отвечает ГБУ «Автомобильные дороги»

Зачем дороги посыпают реагентами, когда нет снега?

Москву ждет еврозима. Настоящих морозов так и не будет

Снега прибавится, но чуть-чуть

Москву ждет еврозима. Настоящих морозов так и не будет

Москвичей предупредили о мокром снеге и гололеде

Сейчас в городе на 10 градусов теплее нормы

Москвичей предупредили о мокром снеге и гололеде

Как аномальное тепло в декабре повлияло на москвичей

Этот декабрь стал вторым среди самых теплых за всю историю метеонаблюдений в городе

Как аномальное тепло в декабре повлияло на москвичей

Предновогодняя Москва: Плейлист от редакции The Village
Предновогодняя Москва: Плейлист от редакции The Village Пытаемся обзавестись праздничным настроением под конец декабря
Предновогодняя Москва: Плейлист от редакции The Village

Предновогодняя Москва: Плейлист от редакции The Village
Пытаемся обзавестись праздничным настроением под конец декабря

До 70 % на одежду 12Storeez

Максимальные скидки будут в конце января

До 70 % на одежду 12Storeez

«Желтый» уровень погодной опасности продлится до вторника из-за снега, гололедицы и ветра

В городе по-прежнему будет тепло

«Желтый» уровень погодной опасности продлится до вторника из-за снега, гололедицы и ветра

Руки в тепле: 20 пар перчаток на зиму
Руки в тепле: 20 пар перчаток на зиму Шерстяные и флисовые, с манжетами и без
Руки в тепле: 20 пар перчаток на зиму

Руки в тепле: 20 пар перчаток на зиму
Шерстяные и флисовые, с манжетами и без

Зима в горах: Преимущества путешествия на арендованном автомобиле
ПРОМО
Зима в горах: Преимущества путешествия на арендованном автомобиле Как не сидеть на месте и увидеть больше
Зима в горах: Преимущества путешествия на арендованном автомобиле
ПРОМО

Зима в горах: Преимущества путешествия на арендованном автомобиле
Как не сидеть на месте и увидеть больше

«Со снегом проблемы»: Москвичам пообещали по-осеннему теплую неделю

Снега на грядущей неделе не предвидится

«Со снегом проблемы»: Москвичам пообещали по-осеннему теплую неделю

10 функциональных горнолыжных вещей для детей и подростков
ПРОМО
10 функциональных горнолыжных вещей для детей и подростков Гид по одежде, которая задержится в гардеробе ребенка надолго
10 функциональных горнолыжных вещей для детей и подростков
ПРОМО

10 функциональных горнолыжных вещей для детей и подростков
Гид по одежде, которая задержится в гардеробе ребенка надолго

Как пуховик стал универсальной зимней одеждой
ПРОМО
Как пуховик стал универсальной зимней одеждой И почему в нем можно пойти и на каток, и на вечеринку
Как пуховик стал универсальной зимней одеждой
ПРОМО

Как пуховик стал универсальной зимней одеждой
И почему в нем можно пойти и на каток, и на вечеринку

На ВДНХ пройдут бесплатные занятия по фотографии, архитектуре и психологии танца

Можно будет узнать о феномене селфи-снимков и влиянии творчества на психику

На ВДНХ пройдут бесплатные занятия по фотографии, архитектуре и психологии танца

35 свитеров для любой (не)погоды и настроения
35 свитеров для любой (не)погоды и настроения Крупной вязки, классические, с восьмибитным узором и другие
35 свитеров для любой (не)погоды и настроения

35 свитеров для любой (не)погоды и настроения
Крупной вязки, классические, с восьмибитным узором и другие

Зимняя музыка для главных парков Москвы

Треки малоизвестных исполнителей выбрали сотрудники «Яндекс.Музыки»

Зимняя музыка для главных парков Москвы

В конце недели москвичей ожидают мощные дожди со снегом и гололедица

Синоптики называют эту ситуацию «погодными качелями»

В конце недели москвичей ожидают мощные дожди со снегом и гололедица

Чек-лист: Как подготовить квартиру к зиме
Чек-лист: Как подготовить квартиру к зиме Убрать летние вещи, сменить текстиль и повесить гирлянду
Чек-лист: Как подготовить квартиру к зиме

Чек-лист: Как подготовить квартиру к зиме
Убрать летние вещи, сменить текстиль и повесить гирлянду

Эксперты МГУ: Реагенты разрушают даже машины и мосты, не только обувь

Власти считают, что вещества безопасны

Эксперты МГУ: Реагенты разрушают даже машины и мосты, не только обувь

Ниже нуля: 16 пуховиков на зиму
Ниже нуля: 16 пуховиков на зиму Готовимся к грядущим морозам
Ниже нуля: 16 пуховиков на зиму

Ниже нуля: 16 пуховиков на зиму
Готовимся к грядущим морозам

Синоптики предсказали аномально теплую зиму в Москве

Превышение температурной нормы может достигать 5 градусов

Синоптики предсказали аномально теплую зиму в Москве

За две зимы Москва потратит на уборку снега 2 миллиарда рублей

За прошлые два года власти потратили еще больше

За две зимы Москва потратит на уборку снега 2 миллиарда рублей

Зоопарк попросил москвичей приносить летучих мышей на зиму

Иначе они могут погибнуть

Зоопарк попросил москвичей приносить летучих мышей на зиму

Скользкие улицы: Как подготовить машину к зиме
ПРОМО
Скользкие улицы: Как подготовить машину к зиме И почему эти советы пригодятся всем
Скользкие улицы: Как подготовить машину к зиме
ПРОМО

Скользкие улицы: Как подготовить машину к зиме
И почему эти советы пригодятся всем

Городской набор по уходу за обувью от Solemate

Российский бренд представил оптимальное решение для быстрой чистки

Городской набор по уходу за обувью от Solemate

Москвичей ожидают теплая осень и поздняя скользкая зима

Сентябрь будет теплым и без дождей

Москвичей ожидают теплая осень и поздняя скользкая зима

Москвичей предупредили о «рецидиве зимы» на следующей неделе

В середине недели в столице может выпасть около трети месячной нормы осадков

Москвичей предупредили о «рецидиве зимы» на следующей неделе

Сколько часов за прошедшую зиму в Москве светило солнце

Февраль этого года стал одним из самых темных в столице за 20 лет наблюдений

Сколько часов за прошедшую зиму в Москве светило солнце

В конце недели Москву ждут морозы, метель и экстремально низкое атмосферное давление

Уже в начале следующей недели снова потеплеет

В конце недели Москву ждут морозы, метель и экстремально низкое атмосферное давление

На следующей неделе в Москве опять потеплеет

Максимальная температура составит плюс 4 градуса

На следующей неделе в Москве опять потеплеет

«Желтый» уровень опасности в Москве продлили до пятницы

Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду

«Желтый» уровень опасности в Москве продлили до пятницы

В России появится ГОСТ для реагентов. В нем не будет требований к их химическому составу

Утвердить стандарт планируют уже в октябре этого года

В России появится ГОСТ для реагентов. В нем не будет требований к их химическому составу

В Москве объявили «желтый» уровень опасности. Завтра в городе ожидается метель

Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду

В Москве объявили «желтый» уровень опасности. Завтра в городе ожидается метель

Синоптики продлили «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра и пообещали похолодание

В Гидрометцентре сообщили, что оттепель закончится 14 февраля

Синоптики продлили «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра и пообещали похолодание

Во второй половине февраля в Москву вернутся морозы

Однако температура все равно будет выше нормы

Во второй половине февраля в Москву вернутся морозы

На следующей неделе в Москве станет теплее

Температура поднимется до плюс 5 градусов

На следующей неделе в Москве станет теплее

Без шелушений: Как ухаживать за губами и кожей рук в холода
Без шелушений: Как ухаживать за губами и кожей рук в холода Простые правила и работающие средства
Без шелушений: Как ухаживать за губами и кожей рук в холода

Без шелушений: Как ухаживать за губами и кожей рук в холода
Простые правила и работающие средства

Снег в Москве пролежит до апреля

Сугробы в феврале и марте продолжат расти

Снег в Москве пролежит до апреля

В Московском регионе прогнозируют похолодание до минус 27 градусов

Самый холодный день ожидается в среду

В Московском регионе прогнозируют похолодание до минус 27 градусов

Орнитологи рассказали о депрессии московских птиц из-за переменчивой погоды

Орнитологи советуют подкармливать животных в холода

Орнитологи рассказали о депрессии московских птиц из-за переменчивой погоды

Декабрь 2018 года в Москве оказался в 120 раз солнечнее предыдущего

В 2017 году солнце на московском небе показалось на шесть минут

Декабрь 2018 года в Москве оказался в 120 раз солнечнее предыдущего

Движение «Эка» запустило акцию для спасения птиц зимой

Горожан призывают подкармливать птиц и рассказывать о проблеме знакомым

Движение «Эка» запустило акцию для спасения птиц зимой

После плюсовых температур в Москву вернутся сильные морозы

В начале следующей недели похолодает до минус 17 градусов

После плюсовых температур в Москву вернутся сильные морозы

В конце недели в Москву придет оттепель

Температура воздуха будет выше климатической нормы на 5–8 градусов

В конце недели в Москву придет оттепель

Москвичей ожидают 20-градусные морозы на следующей неделе

Температура начнет постепенно опускаться уже в пятницу

Москвичей ожидают 20-градусные морозы на следующей неделе

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ