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Галерея15 декабря 2021

Снегири захватили Москву Посмотрите, какие нарядные

Снегири захватили Москву
АвторШура Гуляева

С наступлением морозов в Москве все чаще встречаются снегири. В теплое время года эти яркие птички прячутся в безлюдных чащах, а зимой выбираются оттуда поближе к городу в поисках еды. Москвичи уже заметили снегирей в Серебряном бору, Битцевском лесу и парке «Кузьминки-Люблино» — чаще всего они кучкуются в ельниках. Подкармливать снегирей в холода нужно сушеными ягодами рябины и боярышника, сухофруктами и несолеными и нажаренными семечками и орешками.

Собрали снимки предновогодних снегирей — посмотрите, какие нарядные!

Обложка: vchphoto — stock.adobe.com

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