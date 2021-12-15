Снегири захватили Москву

С наступлением морозов в Москве все чаще встречаются снегири. В теплое время года эти яркие птички прячутся в безлюдных чащах, а зимой выбираются оттуда поближе к городу в поисках еды. Москвичи уже заметили снегирей в Серебряном бору, Битцевском лесу и парке «Кузьминки-Люблино» — чаще всего они кучкуются в ельниках. Подкармливать снегирей в холода нужно сушеными ягодами рябины и боярышника, сухофруктами и несолеными и нажаренными семечками и орешками.

Собрали снимки предновогодних снегирей — посмотрите, какие нарядные!