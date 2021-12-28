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28 декабря 2021

Всесезонный спорт: В чем тренироваться на улице зимой

Всесезонный спорт: В чем тренироваться на улице зимой
АвторThe Village Specials

Наступила зима, но это не повод прекращать тренировки. Спорт на свежем воздухе никто не отменял. В совместном проекте с Oysho рассказываем, в чем выходить на уличную зимнюю разминку.

Наступила зима, но это не повод прекращать тренировки. Спорт на свежем воздухе никто не отменял. В совместном проекте с Oysho рассказываем, в чем выходить на уличную зимнюю разминку.

01

Полный комплект

Бренд Oysho представил коллекцию Seamless Compressive Extra Warm. В нее вошли компрессионные легинсы и куртка. Вещи предназначены для высокоинтенсивных тренировок на открытом воздухе в холодное время года. И составят отличный комплект.

02

Легинсы

Компрессионные легинсы обеспечат поддержку даже во время самых интенсивных тренировок. Они обладают эффектом пуш-ап, а в районе талии снабжены специальным фиксирующим поясом. Лазерная обработка его края позволяет избежать натирания.

03

Куртка

Куртка из новой коллекции сшита из ткани, которая отводит влагу, регулирует температуру, сохраняет тепло тела и адаптируется к движениям во время тренировок. Модель отличается особой прочностью. А еще застегивается на молнию и дополнена вместительными боковыми карманами, которые также можно закрыть, чтобы из них ничего не выпало.

04

Бесшовная ткань

Все модели из новой коллекции сшиты из ткани Seamless. При ее изготовлении применяется технология бесшовного соединения, за счет чего обеспечивается лучшая тепло- и влагоизоляция материала.

05

Адаптация к фигуре

Еще одна особенность ткани Seamless — она адаптируется к фигуре и не стесняет движений. В одежде из нее действительно комфортно тренироваться. Благодаря материалу с повышенной стойкостью к истиранию вещи отличаются прочностью и прослужат долго.

06

Цвета

Легинсы и куртка выполнены в базовых цветах. Всего их три — черный, коричневый и зеленый. Можно составить однотонный комплект, а можно сочетать оттенки между собой. Легинсы представлены в размерах от XS до L, куртка — от S до L.

07

Забота об экологии

Коллекция Oysho Seamless Compressive Extra Warm разработана и изготовлена с соблюдением ответственного подхода к производству. Вещи сшиты из экологически чистых материалов, которые снижают негативное воздействие на окружающую среду.

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