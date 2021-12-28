Всесезонный спорт: В чем тренироваться на улице зимой

Наступила зима, но это не повод прекращать тренировки. Спорт на свежем воздухе никто не отменял. В совместном проекте с Oysho рассказываем, в чем выходить на уличную зимнюю разминку.

Наступила зима, но это не повод прекращать тренировки. Спорт на свежем воздухе никто не отменял. В совместном проекте с Oysho рассказываем, в чем выходить на уличную зимнюю разминку.