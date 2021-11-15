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Сколько катков и горок откроют в Москве зимой 2021 года
Цифра дня
15 ноября 2021

Сколько катков и горок откроют в Москве зимой 2021 года

Завтра Москву накроет очередной снегопад
Прогноз
15 января 2021

Завтра Москву накроет очередной снегопад

В Москву на следующей неделе придут «марсианские» морозы
Прогноз
4 декабря 2020

В Москву на следующей неделе придут «марсианские» морозы

Зима в Москву придет только в конце ноября
Прогноз
29 октября 2020

Зима в Москву придет только в конце ноября

18 октября 2020

Власти посоветовали москвичам сменить летнюю резину на зимнюю