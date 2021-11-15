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Цифра дня
2021-11-15T14:47:12.000+03:00
15 ноября 2021
Сколько катков и горок откроют в Москве зимой 2021 года
Прогноз
2021-01-15T14:45:08.000+03:00
15 января 2021
Завтра Москву накроет очередной снегопад
Прогноз
2020-12-04T11:34:27.000+03:00
4 декабря 2020
В Москву на следующей неделе придут «марсианские» морозы
Прогноз
2020-10-29T16:49:01.000+03:00
29 октября 2020
Зима в Москву придет только в конце ноября
2020-10-18T14:02:41.000+03:00
18 октября 2020
Власти посоветовали москвичам сменить летнюю резину на зимнюю
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