Наталья Жданова
На сайте с 28 января 2016
Дети
В школу не пойдём: Истории детей, которые учатся домаThe Village узнал, как живут семьи, в которых дети не посещают учебные заведения и все необходимые знания получают дома
Дети
В школу не пойдём: Истории детей, которые учатся дома The Village узнал, как живут семьи, в которых дети не посещают учебные заведения и все необходимые знания получают дома
Гид The Village
Билет в первый класс: Сколько стоит собрать ребёнка в школуThe Village выяснил, в какую сумму обойдётся родителям подготовка первоклассника к началу учебного года
Гид The Village
Билет в первый класс: Сколько стоит собрать ребёнка в школу The Village выяснил, в какую сумму обойдётся родителям подготовка первоклассника к началу учебного года
Люди в городе
Молодые политики — о России и Владимире ПутинеThe Village поговорил с молодыми представителями разных политических сил о положении дел в стране и поисках альтернативы
Люди в городе
Молодые политики — о России и Владимире Путине The Village поговорил с молодыми представителями разных политических сил о положении дел в стране и поисках альтернативы
Люди в городе
Люди-совы — о том, как совмещать ночной график жизни с работойThe Village узнал у москвичей, как успевать делать всё, просыпаясь ближе к полудню
Люди в городе
Люди-совы — о том, как совмещать ночной график жизни с работой The Village узнал у москвичей, как успевать делать всё, просыпаясь ближе к полудню
Гид The Village
Инструкция для взрослых: Как говорить с детьми о сексеThe Village узнал, как отвечать на детские вопросы о любви и отношениях
Гид The Village
Инструкция для взрослых: Как говорить с детьми о сексе The Village узнал, как отвечать на детские вопросы о любви и отношениях
Личный опыт
Медные люди: Как жить с болезнью, лекарство от которой перестали продавать в РоссииThe Village пообщался с девушкой, страдающей редкой генетической болезнью Вильсона — Коновалова
Личный опыт
Медные люди: Как жить с болезнью, лекарство от которой перестали продавать в России The Village пообщался с девушкой, страдающей редкой генетической болезнью Вильсона — Коновалова
Детский вопрос
Действительно ли эффективно раннее развитие ребёнка?Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
Детский вопрос
Действительно ли эффективно раннее развитие ребёнка? Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
Люди в городе
Верующие учёные — о знании и вере The Village поговорил с астрономом, математиком и филологом об их исследованиях и вере в бога
Люди в городе
Верующие учёные — о знании и вере The Village поговорил с астрономом, математиком и филологом об их исследованиях и вере в бога
Что нового
«Болезнь, которую можно лечить»: Владимир Скулачёв — о лекарстве от старостиДекан факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ рассказал The Village, как наука может в будущем продлить жизнь человека
Что нового
«Болезнь, которую можно лечить»: Владимир Скулачёв — о лекарстве от старости Декан факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ рассказал The Village, как наука может в будущем продлить жизнь человека
Что нового
Молекулярный биолог Константин Северинов — о редактировании геновThe Village попытался разобраться, научатся ли учёные лечить генетические заболевания, можно ли «заказать» ребёнка с определёнными качествами и действительно ли клонирование бесполезно
Что нового
Молекулярный биолог Константин Северинов — о редактировании генов The Village попытался разобраться, научатся ли учёные лечить генетические заболевания, можно ли «заказать» ребёнка с определёнными качествами и действительно ли клонирование бесполезно
Люди в городе
Вон из профессии: Пятеро москвичей — о кардинальной смене сферы деятельности The Village поговорил с людьми, которые отказались от привычной работы и начали всё с нуля
Люди в городе
Вон из профессии: Пятеро москвичей — о кардинальной смене сферы деятельности The Village поговорил с людьми, которые отказались от привычной работы и начали всё с нуля
Личный опыт
Как мы перестали выплачивать валютную ипотекуМногодетная семья валютных заёмщиков рассказала The Village о своей жизни после краха рубля
Личный опыт