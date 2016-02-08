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Наталья Жданова

На сайте с 28 января 2016

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Коротко0
В школу не пойдём: Истории детей, которые учатся дома
Дети
В школу не пойдём: Истории детей, которые учатся домаThe Village узнал, как живут семьи, в которых дети не посещают учебные заведения и все необходимые знания получают дома
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В школу не пойдём: Истории детей, которые учатся дома
Дети

В школу не пойдём: Истории детей, которые учатся дома The Village узнал, как живут семьи, в которых дети не посещают учебные заведения и все необходимые знания получают дома

Билет в первый класс: Сколько стоит собрать ребёнка в школу
Гид The Village
Билет в первый класс: Сколько стоит собрать ребёнка в школуThe Village выяснил, в какую сумму обойдётся родителям подготовка первоклассника к началу учебного года
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Билет в первый класс: Сколько стоит собрать ребёнка в школу
Гид The Village

Билет в первый класс: Сколько стоит собрать ребёнка в школу The Village выяснил, в какую сумму обойдётся родителям подготовка первоклассника к началу учебного года

Молодые политики — о России и Владимире Путине
Люди в городе

Молодые политики — о России и Владимире ПутинеThe Village поговорил с молодыми представителями разных политических сил о положении дел в стране и поисках альтернативы

Люди в городе

Молодые политики — о России и Владимире Путине The Village поговорил с молодыми представителями разных политических сил о положении дел в стране и поисках альтернативы

Люди-совы — о том, как совмещать ночной график жизни с работой
Люди в городе

Люди-совы — о том, как совмещать ночной график жизни с работойThe Village узнал у москвичей, как успевать делать всё, просыпаясь ближе к полудню

Люди в городе

Люди-совы — о том, как совмещать ночной график жизни с работой The Village узнал у москвичей, как успевать делать всё, просыпаясь ближе к полудню

Инструкция для взрослых: Как говорить с детьми о сексе
Гид The Village
Инструкция для взрослых: Как говорить с детьми о сексеThe Village узнал, как отвечать на детские вопросы о любви и отношениях
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Инструкция для взрослых: Как говорить с детьми о сексе
Гид The Village

Инструкция для взрослых: Как говорить с детьми о сексе The Village узнал, как отвечать на детские вопросы о любви и отношениях

Медные люди: Как жить с болезнью, лекарство от которой перестали продавать в России
Личный опыт
Медные люди: Как жить с болезнью, лекарство от которой перестали продавать в РоссииThe Village пообщался с девушкой, страдающей редкой генетической болезнью Вильсона — Коновалова
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Медные люди: Как жить с болезнью, лекарство от которой перестали продавать в России
Личный опыт

Медные люди: Как жить с болезнью, лекарство от которой перестали продавать в России The Village пообщался с девушкой, страдающей редкой генетической болезнью Вильсона — Коновалова

Действительно ли эффективно раннее развитие ребёнка?
Детский вопрос
Действительно ли эффективно раннее развитие ребёнка?Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
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Действительно ли эффективно раннее развитие ребёнка?
Детский вопрос

Действительно ли эффективно раннее развитие ребёнка? Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей

Верующие учёные — о знании и вере
Люди в городе

Верующие учёные — о знании и вере The Village поговорил с астрономом, математиком и филологом об их исследованиях и вере в бога

Люди в городе

Верующие учёные — о знании и вере The Village поговорил с астрономом, математиком и филологом об их исследованиях и вере в бога

«Болезнь, которую можно лечить»: Владимир Скулачёв — о лекарстве от старости
Что нового

«Болезнь, которую можно лечить»: Владимир Скулачёв — о лекарстве от старостиДекан факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ рассказал The Village, как наука может в будущем продлить жизнь человека

Что нового

«Болезнь, которую можно лечить»: Владимир Скулачёв — о лекарстве от старости Декан факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ рассказал The Village, как наука может в будущем продлить жизнь человека

Молекулярный биолог Константин Северинов — о редактировании генов
Что нового

Молекулярный биолог Константин Северинов — о редактировании геновThe Village попытался разобраться, научатся ли учёные лечить генетические заболевания, можно ли «заказать» ребёнка с определёнными качествами и действительно ли клонирование бесполезно

Что нового

Молекулярный биолог Константин Северинов — о редактировании генов The Village попытался разобраться, научатся ли учёные лечить генетические заболевания, можно ли «заказать» ребёнка с определёнными качествами и действительно ли клонирование бесполезно

Вон из профессии: Пятеро москвичей — о кардинальной смене сферы деятельности
Люди в городе

Вон из профессии: Пятеро москвичей — о кардинальной смене сферы деятельности The Village поговорил с людьми, которые отказались от привычной работы и начали всё с нуля

Люди в городе

Вон из профессии: Пятеро москвичей — о кардинальной смене сферы деятельности The Village поговорил с людьми, которые отказались от привычной работы и начали всё с нуля

Как мы перестали выплачивать валютную ипотеку
Личный опыт
Как мы перестали выплачивать валютную ипотекуМногодетная семья валютных заёмщиков рассказала The Village о своей жизни после краха рубля
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Как мы перестали выплачивать валютную ипотеку
Личный опыт

Как мы перестали выплачивать валютную ипотеку Многодетная семья валютных заёмщиков рассказала The Village о своей жизни после краха рубля