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Коротко0
АД

Ануш Долуханян

На сайте с 22 июня 2016

Комментарии32Темы1Посты1502
Коротко0
Что покупать на рынке в августе?
Как надо
Что покупать на рынке в августе?Инжир, виноград, тыквы и другие сезонные продукты
1
Что покупать на рынке в августе?
Как надо

Что покупать на рынке в августе? Инжир, виноград, тыквы и другие сезонные продукты

Новости

На Патриарших прудах открылась рыбная лавка «Рыбторг»

Здесь можно купить не только рыбу, но и сопутствующие продукты

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Новости

На Патриарших прудах открылась рыбная лавка «Рыбторг» Здесь можно купить не только рыбу, но и сопутствующие продукты

Новости

Зампрокурора транспортной прокуратуры Москвы задержали за взятку

В Генпрокуратуре этот факт подтвердили

1
Новости

Зампрокурора транспортной прокуратуры Москвы задержали за взятку В Генпрокуратуре этот факт подтвердили

Новости

BuzzFeed сообщил о насильственной смерти Лесина

Источники рассказывают, что у него были сломаны ребра

0
Новости

BuzzFeed сообщил о насильственной смерти Лесина Источники рассказывают, что у него были сломаны ребра

Новости

Пожар в кинотеатре «35 мм», популярность Первого канала у молодежи и марка мороженого от парков

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

1
Новости

Пожар в кинотеатре «35 мм», популярность Первого канала у молодежи и марка мороженого от парков The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Новости

На западе Москвы загорелся склад

Информация о пострадавших не поступала

1
Новости

На западе Москвы загорелся склад Информация о пострадавших не поступала

Новости

Депутата заксобрания Петербурга арестовали на 10 суток за акцию 12 июня

Также он оштрафован на 11 тысяч рублей

0
Новости

Депутата заксобрания Петербурга арестовали на 10 суток за акцию 12 июня Также он оштрафован на 11 тысяч рублей

Новости

На Москва-реке пьяный мужчина угнал теплоход

Он врезался в другое судно

0
Новости

На Москва-реке пьяный мужчина угнал теплоход Он врезался в другое судно

Искусство

В галерее на Солянке откроется первая выставка художницы Катрин Ненашевой

Она посвящена людям, пожизненно изолированным в психоневрологических интернатах

0
Искусство

В галерее на Солянке откроется первая выставка художницы Катрин Ненашевой Она посвящена людям, пожизненно изолированным в психоневрологических интернатах

Новости

На станциях МЦК начали раздавать воду из-за жары

На некоторых станциях температура достигла 28 градусов

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Новости

На станциях МЦК начали раздавать воду из-за жары На некоторых станциях температура достигла 28 градусов

Новости

Карту «Тройка» теперь можно пополнить на сайте московской мэрии

К оплате принимают карты платежных систем Visa, MasterCard и «Мир»

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Новости

Карту «Тройка» теперь можно пополнить на сайте московской мэрии К оплате принимают карты платежных систем Visa, MasterCard и «Мир»

Новости

На наземном общественном транспорте будут размещать больше социальной рекламы

Для этого выделят дополнительно 300 единиц машин

0
Новости

На наземном общественном транспорте будут размещать больше социальной рекламы Для этого выделят дополнительно 300 единиц машин

Новости

Рестораны il Forno Group подключили предзаказ от FoodBerry

В приложении доступно полное меню ресторанов с картинками для удобства выбора

1
Новости

Рестораны il Forno Group подключили предзаказ от FoodBerry В приложении доступно полное меню ресторанов с картинками для удобства выбора

Новости

В одной из башен «Москва-Сити» состоится органный концерт

Концерт войдет в Книгу рекордов Гиннесса

0
Новости

В одной из башен «Москва-Сити» состоится органный концерт Концерт войдет в Книгу рекордов Гиннесса

Новости

Раскопки на Биржевой площади продлили до ноября

Здесь обнаружили стены храма XVI века

0
Новости

Раскопки на Биржевой площади продлили до ноября Здесь обнаружили стены храма XVI века

Новости

Московскую больницу оштрафовали за отсутствие необходимого оборудования

Нарушения выявили во время плановой проверки Росздравнадзора

0
Новости

Московскую больницу оштрафовали за отсутствие необходимого оборудования Нарушения выявили во время плановой проверки Росздравнадзора

Новости

Продажа зданий у Кремля, предупреждение о ВИЧ в барбершопах, выселение ИНИОН РАН и ЗАГС в зоопарке

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

0
Новости

Продажа зданий у Кремля, предупреждение о ВИЧ в барбершопах, выселение ИНИОН РАН и ЗАГС в зоопарке The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Новости

ФАС обнаружила нарушения в аукционе Минобороны на 792 миллиона рублей

На министерство может быть наложен штраф

0
Новости

ФАС обнаружила нарушения в аукционе Минобороны на 792 миллиона рублей На министерство может быть наложен штраф

Новости

На «Площади Сити» покажут альманах короткометражек «Про любовь»

Вход бесплатный по предварительной регистрации

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Новости

На «Площади Сити» покажут альманах короткометражек «Про любовь» Вход бесплатный по предварительной регистрации

Новости

«Победа» попросила лишить Red Wings рейсов из Москвы в Батуми

Сейчас Red Wings может осуществлять в Батуми до семи рейсов в неделю

1
Новости

«Победа» попросила лишить Red Wings рейсов из Москвы в Батуми Сейчас Red Wings может осуществлять в Батуми до семи рейсов в неделю

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