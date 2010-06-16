Петр Бот
На сайте с 23 октября 2009
Люди в городе
Интервью: Юрий Григорян о новом учебном годе в институте «Стрелка»Приглашенный редактор The Village Сергей Пойдо поговорил с директором образовательной программы «Стрелки» Юрием Григоряном о программе института на следующий учебный год.
Люди в городе
Интервью: Юрий Григорян о новом учебном годе в институте «Стрелка» Приглашенный редактор The Village Сергей Пойдо поговорил с директором образовательной программы «Стрелки» Юрием Григоряном о программе института на следующий учебный год.
Люди в городе
Прямая речь: Рем Колхас об архитектурном наследииАрхитектор Рем Колхас рассказал о сохранении исторического облика городов, культурном наследии и особенностях архитектуры Москвы
Люди в городе
Прямая речь: Рем Колхас об архитектурном наследии Архитектор Рем Колхас рассказал о сохранении исторического облика городов, культурном наследии и особенностях архитектуры Москвы
Люди в городе
В прорубь: Репортаж с крещенских купанийПо заданию редакции The Village Василий Быков отправился на крещенские купания
Люди в городе
В прорубь: Репортаж с крещенских купаний По заданию редакции The Village Василий Быков отправился на крещенские купания
Ситуация
Собянин обещает убрать с улиц Москвы 1,3 тыс. «убогих» палатокВ Москве за различные нарушения будет ликвидировано 1,3 тыс. объектов мелкорозничной сети
Ситуация
Собянин обещает убрать с улиц Москвы 1,3 тыс. «убогих» палаток В Москве за различные нарушения будет ликвидировано 1,3 тыс. объектов мелкорозничной сети
В городе
Ночная смена: Почему в ночной Москве снова стало скучно?Обозреватель журнала «Итоги» и бывший обозреватель рубрики «Ночная жизнь» в журнале «Афиша» Армас Викстрем констатирует смерть столичной ночной жизни
В городе
Ночная смена: Почему в ночной Москве снова стало скучно? Обозреватель журнала «Итоги» и бывший обозреватель рубрики «Ночная жизнь» в журнале «Афиша» Армас Викстрем констатирует смерть столичной ночной жизни
Ситуация
C улиц Москвы вывезено еще 300 тысяч кубометров снегаЗа прошедшие сутки городские службы вывезли на снегосплавные пункты около 300 тыс. кубометров снега
Ситуация
C улиц Москвы вывезено еще 300 тысяч кубометров снега За прошедшие сутки городские службы вывезли на снегосплавные пункты около 300 тыс. кубометров снега
Ситуация
Оперативные новости по хэштегу #report mskРедакция The Village создала хэштег #report msk. По нему можно оперативно сообщать и читать о происшествиях в Москве
Ситуация
Оперативные новости по хэштегу #report msk Редакция The Village создала хэштег #report msk. По нему можно оперативно сообщать и читать о происшествиях в Москве
Недвижимость
Правила съема: россияне рассказывают о трудностях аренды жилья за границейThe Village рассказывает о том, с какими трудностями сталкиваются русские при поиске и аренде квартир за границей
Недвижимость
Правила съема: россияне рассказывают о трудностях аренды жилья за границей The Village рассказывает о том, с какими трудностями сталкиваются русские при поиске и аренде квартир за границей
Фоторепортаж
Фоторепортаж: Парковка запрещенаСегодня, 10 ноября, на Тверской улице убрали парковочные места. Фотограф Максим Емельянов запечатлел обновленную улицу
Фоторепортаж
Фоторепортаж: Парковка запрещена Сегодня, 10 ноября, на Тверской улице убрали парковочные места. Фотограф Максим Емельянов запечатлел обновленную улицу
В городе
Репортаж из школы управления «Сколково»Специально для The Village корреспондент отдела политики журнала The New Times Егор Мостовщиков заглянул внутрь российской бизнес-школы
В городе
Репортаж из школы управления «Сколково» Специально для The Village корреспондент отдела политики журнала The New Times Егор Мостовщиков заглянул внутрь российской бизнес-школы
В городе
Премьера ролика Андрея Лошака «Несносная Москва»Видеоролик, созданный обществом «Архнадзор» и Андреем Лошаком, рассказывает о главной московской проблеме. Премьера на The Village
В городе
Премьера ролика Андрея Лошака «Несносная Москва» Видеоролик, созданный обществом «Архнадзор» и Андреем Лошаком, рассказывает о главной московской проблеме. Премьера на The Village
Ситуация
Снесенные газетные киоски вернутРаспоряжение о сносе торговых палаток не касалось газетных киосков, принято решение вернуть их на место
Ситуация
Снесенные газетные киоски вернут Распоряжение о сносе торговых палаток не касалось газетных киосков, принято решение вернуть их на место
Ситуация
«Крошка Картошка» и «Стардог» закрыли более трети точек в МосквеДве российские сети кафе быстрого питания закрыли около 120 киосков из-за ликвидации уличных точек торговли
Ситуация
«Крошка Картошка» и «Стардог» закрыли более трети точек в Москве Две российские сети кафе быстрого питания закрыли около 120 киосков из-за ликвидации уличных точек торговли
Ситуация
Объявлены кандидаты на пост мэраНа пост мэра Москвы предлагают Игоря Левитина, Сергея Собянина, Валерия Шанцева и Людмилу Швецову
Ситуация
Объявлены кандидаты на пост мэра На пост мэра Москвы предлагают Игоря Левитина, Сергея Собянина, Валерия Шанцева и Людмилу Швецову
Колонки
Другие берега "Чтобы понять город, надо в нем поплавать"
Ситуация
Из-за жары в Москве пахнет гарью Жители Москвы в субботу могут почувствовать неприятные запахи в воздухе в связи с жаркой погодой, сообщил РИА Новости в пятницу специалист государственного природоохранного учреждения "Мосэкомониторинг".
Ситуация
Из-за жары в Москве пахнет гарью Жители Москвы в субботу могут почувствовать неприятные запахи в воздухе в связи с жаркой погодой, сообщил РИА Новости в пятницу специалист государственного природоохранного учреждения "Мосэкомониторинг".
Ситуация
Google составил список популярных ВУЗов МосквыКомпания Google составила рейтинг востребованности столичных университетов, институтов и академий
Ситуация
Google составил список популярных ВУЗов Москвы Компания Google составила рейтинг востребованности столичных университетов, институтов и академий
Рецепты читателей
Мэр вашему дому: социальная игра Foursquare Отзывы пользователей новой социальной сети с игровой составляющей Foursquare о московских кафе и ресторанах.
Рецепты читателей
Мэр вашему дому: социальная игра Foursquare Отзывы пользователей новой социальной сети с игровой составляющей Foursquare о московских кафе и ресторанах.
Ситуация
Жара в Москве продлится еще 5 днейВ столице установилась тридцатиградусная жара, из-за нее на улицах начал плавиться асфальт. Синоптики обещают, что жаркая погода продержится еще 5 дней.
Ситуация
Жара в Москве продлится еще 5 дней В столице установилась тридцатиградусная жара, из-за нее на улицах начал плавиться асфальт. Синоптики обещают, что жаркая погода продержится еще 5 дней.
Люди в городе
Интервью с Ильей Ценципером, президентом «Стрелки»Филипп Миронов поговорил с Ильей Осколковым-Ценципером о русском образовании и о том, чему будут учить в институте «Стрелка».
Люди в городе