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Петр Бот

На сайте с 23 октября 2009

Комментарии89
Темы0
Посты24
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Люди в городе
Интервью: Юрий Григорян о новом учебном годе в институте «Стрелка»Приглашенный редактор The Village Сергей Пойдо поговорил с директором образовательной программы «Стрелки» Юрием Григоряном о программе института на следующий учебный год.
2
Люди в городе

Интервью: Юрий Григорян о новом учебном годе в институте «Стрелка» Приглашенный редактор The Village Сергей Пойдо поговорил с директором образовательной программы «Стрелки» Юрием Григоряном о программе института на следующий учебный год.

Прямая речь: Рем Колхас об архитектурном наследии
Люди в городе
Прямая речь: Рем Колхас об архитектурном наследииАрхитектор Рем Колхас рассказал о сохранении исторического облика городов, культурном наследии и особенностях архитектуры Москвы
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Прямая речь: Рем Колхас об архитектурном наследии
Люди в городе

Прямая речь: Рем Колхас об архитектурном наследии Архитектор Рем Колхас рассказал о сохранении исторического облика городов, культурном наследии и особенностях архитектуры Москвы

Люди в городе
В прорубь: Репортаж с крещенских купанийПо заданию редакции The Village Василий Быков отправился на крещенские купания
13
Люди в городе

В прорубь: Репортаж с крещенских купаний По заданию редакции The Village Василий Быков отправился на крещенские купания

Ситуация
Собянин обещает убрать с улиц Москвы 1,3 тыс. «убогих» палатокВ Москве за различные нарушения будет ликвидировано 1,3 тыс. объектов мелкорозничной сети
6
Ситуация

Собянин обещает убрать с улиц Москвы 1,3 тыс. «убогих» палаток В Москве за различные нарушения будет ликвидировано 1,3 тыс. объектов мелкорозничной сети

В городе
Ночная смена: Почему в ночной Москве снова стало скучно?Обозреватель журнала «Итоги» и бывший обозреватель рубрики «Ночная жизнь» в журнале «Афиша» Армас Викстрем констатирует смерть столичной ночной жизни
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В городе

Ночная смена: Почему в ночной Москве снова стало скучно? Обозреватель журнала «Итоги» и бывший обозреватель рубрики «Ночная жизнь» в журнале «Афиша» Армас Викстрем констатирует смерть столичной ночной жизни

Ситуация
C улиц Москвы вывезено еще 300 тысяч кубометров снегаЗа прошедшие сутки городские службы вывезли на снегосплавные пункты около 300 тыс. кубометров снега
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Ситуация

C улиц Москвы вывезено еще 300 тысяч кубометров снега За прошедшие сутки городские службы вывезли на снегосплавные пункты около 300 тыс. кубометров снега

Ситуация
Оперативные новости по хэштегу #report mskРедакция The Village создала хэштег #report msk. По нему можно оперативно сообщать и читать о происшествиях в Москве
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Ситуация

Оперативные новости по хэштегу #report msk Редакция The Village создала хэштег #report msk. По нему можно оперативно сообщать и читать о происшествиях в Москве

Правила съема: россияне рассказывают о трудностях аренды жилья за границей
Недвижимость
Правила съема: россияне рассказывают о трудностях аренды жилья за границейThe Village рассказывает о том, с какими трудностями сталкиваются русские при поиске и аренде квартир за границей
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Правила съема: россияне рассказывают о трудностях аренды жилья за границей
Недвижимость

Правила съема: россияне рассказывают о трудностях аренды жилья за границей The Village рассказывает о том, с какими трудностями сталкиваются русские при поиске и аренде квартир за границей

Фоторепортаж
Фоторепортаж: Парковка запрещенаСегодня, 10 ноября, на Тверской улице убрали парковочные места. Фотограф Максим Емельянов запечатлел обновленную улицу
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Фоторепортаж

Фоторепортаж: Парковка запрещена Сегодня, 10 ноября, на Тверской улице убрали парковочные места. Фотограф Максим Емельянов запечатлел обновленную улицу

Репортаж из школы управления «Сколково»
В городе
Репортаж из школы управления «Сколково»Специально для The Village корреспондент отдела политики журнала The New Times Егор Мостовщиков заглянул внутрь российской бизнес-школы
10
Репортаж из школы управления «Сколково»
В городе

Репортаж из школы управления «Сколково» Специально для The Village корреспондент отдела политики журнала The New Times Егор Мостовщиков заглянул внутрь российской бизнес-школы

Премьера ролика Андрея Лошака «Несносная Москва»
В городе
Премьера ролика Андрея Лошака «Несносная Москва»Видеоролик, созданный обществом «Архнадзор» и Андреем Лошаком, рассказывает о главной московской проблеме. Премьера на The Village
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Премьера ролика Андрея Лошака «Несносная Москва»
В городе

Премьера ролика Андрея Лошака «Несносная Москва» Видеоролик, созданный обществом «Архнадзор» и Андреем Лошаком, рассказывает о главной московской проблеме. Премьера на The Village

Ситуация
Снесенные газетные киоски вернутРаспоряжение о сносе торговых палаток не касалось газетных киосков, принято решение вернуть их на место
4
Ситуация

Снесенные газетные киоски вернут Распоряжение о сносе торговых палаток не касалось газетных киосков, принято решение вернуть их на место

Ситуация
«Крошка Картошка» и «Стардог» закрыли более трети точек в МосквеДве российские сети кафе быстрого питания закрыли около 120 киосков из-за ликвидации уличных точек торговли
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Ситуация

«Крошка Картошка» и «Стардог» закрыли более трети точек в Москве Две российские сети кафе быстрого питания закрыли около 120 киосков из-за ликвидации уличных точек торговли

Ситуация
Объявлены кандидаты на пост мэраНа пост мэра Москвы предлагают Игоря Левитина, Сергея Собянина, Валерия Шанцева и Людмилу Швецову
4
Ситуация

Объявлены кандидаты на пост мэра На пост мэра Москвы предлагают Игоря Левитина, Сергея Собянина, Валерия Шанцева и Людмилу Швецову

Другие берега
Колонки
Другие берега"Чтобы понять город, надо в нем поплавать"
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Другие берега
Колонки

Другие берега "Чтобы понять город, надо в нем поплавать"

Из-за жары в Москве пахнет гарью
Ситуация
Из-за жары в Москве пахнет гарью Жители Москвы в субботу могут почувствовать неприятные запахи в воздухе в связи с жаркой погодой, сообщил РИА Новости в пятницу специалист государственного природоохранного учреждения "Мосэкомониторинг".
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Из-за жары в Москве пахнет гарью
Ситуация

Из-за жары в Москве пахнет гарью  Жители Москвы в субботу могут почувствовать неприятные запахи в воздухе в связи с жаркой погодой, сообщил РИА Новости в пятницу специалист государственного природоохранного учреждения "Мосэкомониторинг".

Google составил список популярных ВУЗов Москвы
Ситуация
Google составил список популярных ВУЗов МосквыКомпания Google составила рейтинг востребованности столичных университетов, институтов и академий
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Google составил список популярных ВУЗов Москвы
Ситуация

Google составил список популярных ВУЗов Москвы Компания Google составила рейтинг востребованности столичных университетов, институтов и академий

Мэр вашему дому: социальная игра Foursquare
Рецепты читателей
Мэр вашему дому: социальная игра Foursquare Отзывы пользователей новой социальной сети с игровой составляющей Foursquare о московских кафе и ресторанах.
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Мэр вашему дому: социальная игра Foursquare
Рецепты читателей

Мэр вашему дому: социальная игра Foursquare  Отзывы пользователей новой социальной сети с игровой составляющей Foursquare о московских кафе и ресторанах.

Жара в Москве продлится еще 5 дней
Ситуация
Жара в Москве продлится еще 5 днейВ столице установилась тридцатиградусная жара, из-за нее на улицах начал плавиться асфальт. Синоптики обещают, что жаркая погода продержится еще 5 дней.
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Жара в Москве продлится еще 5 дней
Ситуация

Жара в Москве продлится еще 5 дней В столице установилась тридцатиградусная жара, из-за нее на улицах начал плавиться асфальт. Синоптики обещают, что жаркая погода продержится еще 5 дней.

Интервью с Ильей Ценципером, президентом «Стрелки»
Люди в городе
Интервью с Ильей Ценципером, президентом «Стрелки»Филипп Миронов поговорил с Ильей Осколковым-Ценципером о русском образовании и о том, чему будут учить в институте «Стрелка».
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Интервью с Ильей Ценципером, президентом «Стрелки»
Люди в городе

Интервью с Ильей Ценципером, президентом «Стрелки» Филипп Миронов поговорил с Ильей Осколковым-Ценципером о русском образовании и о том, чему будут учить в институте «Стрелка».

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