Мария Касай
На сайте с 9 октября 2019
Москвичи смогут предложить идеи по развитию пешеходных зон и велосипедной инфраструктуры
Столичные власти начали думать о том, как будет жить город после пандемии
Москвичи смогут предложить идеи по развитию пешеходных зон и велосипедной инфраструктуры Столичные власти начали думать о том, как будет жить город после пандемии
На следующей неделе в Москву вернется жара Снова 30 градусов и палящее солнце
В Москве и Подмосковье заработал сервис доставки почти готовых блюд Chef at Home
Блюда, которые нужно собрать самим, привозят раз в два дня
В Москве и Подмосковье заработал сервис доставки почти готовых блюд Chef at Home Блюда, которые нужно собрать самим, привозят раз в два дня
Как россияне относятся к экологичным путешествиям
Треть считает возможный ущерб природе неважным фактором при выборе путешествий
Как россияне относятся к экологичным путешествиям Треть считает возможный ущерб природе неважным фактором при выборе путешествий
Голосование по почте и ужесточение подписного фильтра: Путин подписал пакет поправок о выборах
Одна из поправок запрещает баллотироваться осужденным по «дадинской статье»
Голосование по почте и ужесточение подписного фильтра: Путин подписал пакет поправок о выборах Одна из поправок запрещает баллотироваться осужденным по «дадинской статье»
Спецназ задержал неизвестного, захватившего заложников в отделении Альфа-банка (обновлено)
Заложник транслировал задержание в прямом эфире инстаграма
Спецназ задержал неизвестного, захватившего заложников в отделении Альфа-банка (обновлено) Заложник транслировал задержание в прямом эфире инстаграма
Facebook обновил дизайн сайта и добавил темный режим
Дизайн был доступен некоторым пользователям еще в феврале, но теперь его будут внедрять для всех
Facebook обновил дизайн сайта и добавил темный режим Дизайн был доступен некоторым пользователям еще в феврале, но теперь его будут внедрять для всех
В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар. Один человек погиб
Больных перевезут в другие медучреждения
В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар. Один человек погиб Больных перевезут в другие медучреждения
В Москве открылся онлайн-магазин растений Plants for Friends
Пока в ассортименте только растения в керамических горшках, но скоро там появятся и аксессуары
В Москве открылся онлайн-магазин растений Plants for Friends Пока в ассортименте только растения в керамических горшках, но скоро там появятся и аксессуары
Mail.ru открыла продажи своей первой умной колонки (обновлено)
Она может рассказывать детям сказки и звонить через «ВКонтакте»
Mail.ru открыла продажи своей первой умной колонки (обновлено) Она может рассказывать детям сказки и звонить через «ВКонтакте»
Константину Котову дали 1,5 года колонии вместе четырех после сигнала от Путина (обновлено)
Мосгорсуд оказался строже Генпрокуратуры
Константину Котову дали 1,5 года колонии вместе четырех после сигнала от Путина (обновлено) Мосгорсуд оказался строже Генпрокуратуры
Как изменились расходы на еду из-за карантина Москвичи стали больше тратить на еду
White Rabbit Family открыл первый в России онлайн-ресторан
Гастрономический сет Владимира Мухина перед камерой ноутбука
White Rabbit Family открыл первый в России онлайн-ресторан Гастрономический сет Владимира Мухина перед камерой ноутбука
На какие кредиты можно получить каникулы из-за коронавируса
Правительство установило максимальные суммы, и они пугающе маленькие
На какие кредиты можно получить каникулы из-за коронавируса Правительство установило максимальные суммы, и они пугающе маленькие
В Москве пройдет митинг против строительства Коммунарской линии метро. Жители боятся за дома и парки
Акцию согласовали только с 13-го раза
В Москве пройдет митинг против строительства Коммунарской линии метро. Жители боятся за дома и парки Акцию согласовали только с 13-го раза
Как проходят пикеты против узурпации власти Путиным
Активисты организовали десять пикетных точек на Бульварном кольце
Как проходят пикеты против узурпации власти Путиным Активисты организовали десять пикетных точек на Бульварном кольце
«Победа» приостановит рейсы в Словакию и Чехию из-за коронавируса (обновлено)
Всем клиентам вернут полную стоимость билетов или предложат вернуться другим рейсом
«Победа» приостановит рейсы в Словакию и Чехию из-за коронавируса (обновлено) Всем клиентам вернут полную стоимость билетов или предложат вернуться другим рейсом
Нелегальных мигрантов в Москве начали отлавливать по денежным переводам
Это первый случай поиска нелегалов по цифровым следам
Нелегальных мигрантов в Москве начали отлавливать по денежным переводам Это первый случай поиска нелегалов по цифровым следам
На Киевском направлении открыли станции «Победа» и «Санино». Они станут частью МЦД-4
Четвертый диаметр должны построить в 2024 году