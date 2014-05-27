VB
Vika Bogorodskaya
На сайте с 18 июля 2008
Интерьер недели
Офис архитектурного бюро Crosby Studios площадью 25 квадратных метровСтудия с авторской мебелью в типографии со 140-летней историей
Интерьер недели
Офис архитектурного бюро Crosby Studios площадью 25 квадратных метров Студия с авторской мебелью в типографии со 140-летней историей
Квартира недели
Жилая мастерская фотографа на чердаке старого домаЛофт-студия с ванной на мраморном подиуме, барной стойкой, сделанной из двери, и выходом на террасу
Квартира недели
Жилая мастерская фотографа на чердаке старого дома Лофт-студия с ванной на мраморном подиуме, барной стойкой, сделанной из двери, и выходом на террасу
Дача недели
Дом-конструктор Ивана Овчинникова на 25 квадратных метрахБюджетный дом с готовыми интерьером и коммуникациями, который устанавливается всего за один день
Дача недели
Дом-конструктор Ивана Овчинникова на 25 квадратных метрах Бюджетный дом с готовыми интерьером и коммуникациями, который устанавливается всего за один день
Квартира недели
Однокомнатная холостяцкая квартира с умным зонированиемНебольшая мужская квартира с практичными пространственными решениями, сочетанием дизайнерской мебели с IKEA и глубоким красным цветом в интерьере
Квартира недели
Однокомнатная холостяцкая квартира с умным зонированием Небольшая мужская квартира с практичными пространственными решениями, сочетанием дизайнерской мебели с IKEA и глубоким красным цветом в интерьере
Квартира недели
Двухэтажная квартира с жёлтой лестницей и садом на балконе Светлая трёхкомнатная квартира с фонарями на стенах, креслом из ГДР, окнами в крыше и клубникой на балконе
Квартира недели
Двухэтажная квартира с жёлтой лестницей и садом на балконе Светлая трёхкомнатная квартира с фонарями на стенах, креслом из ГДР, окнами в крыше и клубникой на балконе
Квартира недели
Трёхкомнатная квартира в индустриальном стилеКвартира для семьи из трёх человек с медными трубами на потолке и потайной антресолью для ребёнка
Квартира недели
Трёхкомнатная квартира в индустриальном стиле Квартира для семьи из трёх человек с медными трубами на потолке и потайной антресолью для ребёнка
Интерьер недели
Архитектурно-производственная лаборатория ArchpoleОфис, мастерская и шоу-рум дизайн-бюро на «Электрозаводе»
Интерьер недели
Архитектурно-производственная лаборатория Archpole Офис, мастерская и шоу-рум дизайн-бюро на «Электрозаводе»
Дача недели
Загородный дом Леонида Парфёнова и Елены ЧекаловойТрёхэтажный дом в Московской области с реставрированной мебелью ХIX–XX веков
Дача недели
Загородный дом Леонида Парфёнова и Елены Чекаловой Трёхэтажный дом в Московской области с реставрированной мебелью ХIX–XX веков
Интерьер недели
Хостел на «Белорусской» с номерами-каютами и двухэтажной двуспальной кроватьюХостел Unity Bay в морском стиле на месте бывшего офиса
Интерьер недели
Хостел на «Белорусской» с номерами-каютами и двухэтажной двуспальной кроватью Хостел Unity Bay в морском стиле на месте бывшего офиса
Дача недели
Девятикомнатный дом в дореволюционном стилеДом переводчицы Елены Шевченко в одном из самых известных стародачных мест Подмосковья
Дача недели
Девятикомнатный дом в дореволюционном стиле Дом переводчицы Елены Шевченко в одном из самых известных стародачных мест Подмосковья
Дача недели
Дача профессора Сергея КапицыСтаринный дом с зимним садом на территории кооператива «РАНиС»
Дача недели
Дача профессора Сергея Капицы Старинный дом с зимним садом на территории кооператива «РАНиС»
Интерьер недели
Офис дизайн-бюро «Щука» с усами на стенахЖивой интерьер на территории Artplay с большими окнами и сухими цветами
Интерьер недели
Офис дизайн-бюро «Щука» с усами на стенах Живой интерьер на территории Artplay с большими окнами и сухими цветами
Интерьер недели
«Клиника+31»Как дизайнеры обходят технологические нормы, чтобы сделать медицинские учреждения лучше
Интерьер недели
«Клиника+31» Как дизайнеры обходят технологические нормы, чтобы сделать медицинские учреждения лучше
Квартира недели
Четырёкомнатная квартира в американском стиле для семьи с двумя детьмиПросторное жилое помещение с симметричными детскими и кирпичной стеной
Квартира недели
Четырёкомнатная квартира в американском стиле для семьи с двумя детьми Просторное жилое помещение с симметричными детскими и кирпичной стеной
Интерьер недели
«Студия театрального искусства» в здании бывшей фабрикиИнтерьер театра, получивший международную премию RIBA
Интерьер недели
«Студия театрального искусства» в здании бывшей фабрики Интерьер театра, получивший международную премию RIBA
Квартира недели
Двухкомнатная квартира топ-менеджера IKEA на «Маяковской»Как выглядит дом руководителя подразделения интерьерного дизайна IKEA в России
Квартира недели
Двухкомнатная квартира топ-менеджера IKEA на «Маяковской» Как выглядит дом руководителя подразделения интерьерного дизайна IKEA в России
Интерьер недели
Солярий Trendsetter Нетипичный для московских соляриев интерьер с клубным настроением
Квартира недели
Бывшая коммуналка на Цветном бульваре с тёмными потолкамиИнтерьер в духе американского лофта с большими окнами и кирпичными стенами
Квартира недели
Бывшая коммуналка на Цветном бульваре с тёмными потолками Интерьер в духе американского лофта с большими окнами и кирпичными стенами
Интерьер недели
Конгресс-центр с автографом Чубайса на стенеСовременная площадка для проведения мероприятий международного уровня
Интерьер недели
Конгресс-центр с автографом Чубайса на стене Современная площадка для проведения мероприятий международного уровня
Квартира недели
Трёхкомнатная студия с ведром вместо раковины в ванной Харизматичный маргинальный интерьер, вдохновлённый соцреализмом и передовыми дизайнерскими решениями
Квартира недели