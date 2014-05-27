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VB

Vika Bogorodskaya

На сайте с 18 июля 2008

Комментарии3
Темы0
Посты56
Коротко0
Офис архитектурного бюро Crosby Studios площадью 25 квадратных метров
Интерьер недели
Офис архитектурного бюро Crosby Studios площадью 25 квадратных метровСтудия с авторской мебелью в типографии со 140-летней историей
20
Офис архитектурного бюро Crosby Studios площадью 25 квадратных метров
Интерьер недели

Офис архитектурного бюро Crosby Studios площадью 25 квадратных метров Студия с авторской мебелью в типографии со 140-летней историей

Жилая мастерская фотографа на чердаке старого дома
Квартира недели
Жилая мастерская фотографа на чердаке старого домаЛофт-студия с ванной на мраморном подиуме, барной стойкой, сделанной из двери, и выходом на террасу
58
Жилая мастерская фотографа на чердаке старого дома
Квартира недели

Жилая мастерская фотографа на чердаке старого дома Лофт-студия с ванной на мраморном подиуме, барной стойкой, сделанной из двери, и выходом на террасу

Дом-конструктор Ивана Овчинникова на 25 квадратных метрах
Дача недели
Дом-конструктор Ивана Овчинникова на 25 квадратных метрахБюджетный дом с готовыми интерьером и коммуникациями, который устанавливается всего за один день
89
Дом-конструктор Ивана Овчинникова на 25 квадратных метрах
Дача недели

Дом-конструктор Ивана Овчинникова на 25 квадратных метрах Бюджетный дом с готовыми интерьером и коммуникациями, который устанавливается всего за один день

Однокомнатная холостяцкая квартира с умным зонированием
Квартира недели
Однокомнатная холостяцкая квартира с умным зонированиемНебольшая мужская квартира с практичными пространственными решениями, сочетанием дизайнерской мебели с IKEA и глубоким красным цветом в интерьере
83
Однокомнатная холостяцкая квартира с умным зонированием
Квартира недели

Однокомнатная холостяцкая квартира с умным зонированием Небольшая мужская квартира с практичными пространственными решениями, сочетанием дизайнерской мебели с IKEA и глубоким красным цветом в интерьере

Двухэтажная квартира с жёлтой лестницей и садом на балконе
Квартира недели
Двухэтажная квартира с жёлтой лестницей и садом на балконе Светлая трёхкомнатная квартира с фонарями на стенах, креслом из ГДР, окнами в крыше и клубникой на балконе
69
Двухэтажная квартира с жёлтой лестницей и садом на балконе
Квартира недели

Двухэтажная квартира с жёлтой лестницей и садом на балконе Светлая трёхкомнатная квартира с фонарями на стенах, креслом из ГДР, окнами в крыше и клубникой на балконе

Трёхкомнатная квартира в индустриальном стиле
Квартира недели
Трёхкомнатная квартира в индустриальном стилеКвартира для семьи из трёх человек с медными трубами на потолке и потайной антресолью для ребёнка
160
Трёхкомнатная квартира в индустриальном стиле
Квартира недели

Трёхкомнатная квартира в индустриальном стиле Квартира для семьи из трёх человек с медными трубами на потолке и потайной антресолью для ребёнка

Архитектурно-производственная лаборатория Archpole
Интерьер недели
Архитектурно-производственная лаборатория ArchpoleОфис, мастерская и шоу-рум дизайн-бюро на «Электрозаводе»
5
Архитектурно-производственная лаборатория Archpole
Интерьер недели

Архитектурно-производственная лаборатория Archpole Офис, мастерская и шоу-рум дизайн-бюро на «Электрозаводе»

Загородный дом Леонида Парфёнова и Елены Чекаловой
Дача недели
Загородный дом Леонида Парфёнова и Елены ЧекаловойТрёхэтажный дом в Московской области с реставрированной мебелью ХIX–XX веков
55
Загородный дом Леонида Парфёнова и Елены Чекаловой
Дача недели

Загородный дом Леонида Парфёнова и Елены Чекаловой Трёхэтажный дом в Московской области с реставрированной мебелью ХIX–XX веков

Хостел на «Белорусской» с номерами-каютами и двухэтажной двуспальной кроватью
Интерьер недели
Хостел на «Белорусской» с номерами-каютами и двухэтажной двуспальной кроватьюХостел Unity Bay в морском стиле на месте бывшего офиса
17
Хостел на «Белорусской» с номерами-каютами и двухэтажной двуспальной кроватью
Интерьер недели

Хостел на «Белорусской» с номерами-каютами и двухэтажной двуспальной кроватью Хостел Unity Bay в морском стиле на месте бывшего офиса

Девятикомнатный дом в дореволюционном стиле
Дача недели
Девятикомнатный дом в дореволюционном стилеДом переводчицы Елены Шевченко в одном из самых известных стародачных мест Подмосковья
52
Девятикомнатный дом в дореволюционном стиле
Дача недели

Девятикомнатный дом в дореволюционном стиле Дом переводчицы Елены Шевченко в одном из самых известных стародачных мест Подмосковья

Дача профессора Сергея Капицы
Дача недели
Дача профессора Сергея КапицыСтаринный дом с зимним садом на территории кооператива «РАНиС»
28
Дача профессора Сергея Капицы
Дача недели

Дача профессора Сергея Капицы Старинный дом с зимним садом на территории кооператива «РАНиС»

Офис дизайн-бюро «Щука» с усами на стенах
Интерьер недели
Офис дизайн-бюро «Щука» с усами на стенахЖивой интерьер на территории Artplay с большими окнами и сухими цветами
4
Офис дизайн-бюро «Щука» с усами на стенах
Интерьер недели

Офис дизайн-бюро «Щука» с усами на стенах Живой интерьер на территории Artplay с большими окнами и сухими цветами

«Клиника+31»
Интерьер недели
«Клиника+31»Как дизайнеры обходят технологические нормы, чтобы сделать медицинские учреждения лучше
15
«Клиника+31»
Интерьер недели

«Клиника+31» Как дизайнеры обходят технологические нормы, чтобы сделать медицинские учреждения лучше

Четырёкомнатная квартира в американском стиле для семьи с двумя детьми
Квартира недели
Четырёкомнатная квартира в американском стиле для семьи с двумя детьмиПросторное жилое помещение с симметричными детскими и кирпичной стеной
75
Четырёкомнатная квартира в американском стиле для семьи с двумя детьми
Квартира недели

Четырёкомнатная квартира в американском стиле для семьи с двумя детьми Просторное жилое помещение с симметричными детскими и кирпичной стеной

«Студия театрального искусства» в здании бывшей фабрики
Интерьер недели
«Студия театрального искусства» в здании бывшей фабрикиИнтерьер театра, получивший международную премию RIBA
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«Студия театрального искусства» в здании бывшей фабрики
Интерьер недели

«Студия театрального искусства» в здании бывшей фабрики Интерьер театра, получивший международную премию RIBA

Двухкомнатная квартира топ-менеджера IKEA на «Маяковской»
Квартира недели
Двухкомнатная квартира топ-менеджера IKEA на «Маяковской»Как выглядит дом руководителя подразделения интерьерного дизайна IKEA в России
120
Двухкомнатная квартира топ-менеджера IKEA на «Маяковской»
Квартира недели

Двухкомнатная квартира топ-менеджера IKEA на «Маяковской» Как выглядит дом руководителя подразделения интерьерного дизайна IKEA в России

Солярий Trendsetter
Интерьер недели
Солярий TrendsetterНетипичный для московских соляриев интерьер с клубным настроением
13
Солярий Trendsetter
Интерьер недели

Солярий Trendsetter Нетипичный для московских соляриев интерьер с клубным настроением

Бывшая коммуналка на Цветном бульваре с тёмными потолками
Квартира недели
Бывшая коммуналка на Цветном бульваре с тёмными потолкамиИнтерьер в духе американского лофта с большими окнами и кирпичными стенами
100
Бывшая коммуналка на Цветном бульваре с тёмными потолками
Квартира недели

Бывшая коммуналка на Цветном бульваре с тёмными потолками Интерьер в духе американского лофта с большими окнами и кирпичными стенами

Конгресс-центр с автографом Чубайса на стене
Интерьер недели
Конгресс-центр с автографом Чубайса на стенеСовременная площадка для проведения мероприятий международного уровня
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Конгресс-центр с автографом Чубайса на стене
Интерьер недели

Конгресс-центр с автографом Чубайса на стене Современная площадка для проведения мероприятий международного уровня

Трёхкомнатная студия с ведром вместо раковины в ванной
Квартира недели
Трёхкомнатная студия с ведром вместо раковины в ванной Харизматичный маргинальный интерьер, вдохновлённый соцреализмом и передовыми дизайнерскими решениями
78
Трёхкомнатная студия с ведром вместо раковины в ванной
Квартира недели

Трёхкомнатная студия с ведром вместо раковины в ванной Харизматичный маргинальный интерьер, вдохновлённый соцреализмом и передовыми дизайнерскими решениями

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