Елизавета Ежергина
На сайте с 4 сентября 2018
ФАС проверит эстакаду на Рублевке за миллиард рублей. По бумагам, ее построили за 10 дней
Изначально в контракте дорога вообще была тоннелем
ФАС проверит эстакаду на Рублевке за миллиард рублей. По бумагам, ее построили за 10 дней Изначально в контракте дорога вообще была тоннелем
Суд запретил платную регистрацию на рейсы «Победы» за рубежом (обновлено)
Прокуратура просила обязать лоукостер отказаться от этой практики
Суд запретил платную регистрацию на рейсы «Победы» за рубежом (обновлено) Прокуратура просила обязать лоукостер отказаться от этой практики
Rambler Group приостановила продажу абонемента в «Синема парк», «Формулу кино» и Okko (обновлено)
Компания улучшит продукт
Rambler Group приостановила продажу абонемента в «Синема парк», «Формулу кино» и Okko (обновлено) Компания улучшит продукт
Facebook не заплатила штраф в 3 тысячи рублей за отказ хранить данные в России (обновлено)
Предполагается, что до руководства соцсети просто не дошли претензии
Facebook не заплатила штраф в 3 тысячи рублей за отказ хранить данные в России (обновлено) Предполагается, что до руководства соцсети просто не дошли претензии
«Коньково Пассаж» перезапустят осенью в новом дизайне
Основой концепции стала идея металлического конструктора
«Коньково Пассаж» перезапустят осенью в новом дизайне Основой концепции стала идея металлического конструктора
В Telegram появились анимированные стикеры (обновлено)
Ранее мессенджер объявил конкурс на создание стикеров
В Telegram появились анимированные стикеры (обновлено) Ранее мессенджер объявил конкурс на создание стикеров
Усадьбу Лопухиных передадут Пушкинскому музею. Размещенный там Музей Рериха протестует (обновлено)
Ранее в ней находился музей Рерихов
Усадьбу Лопухиных передадут Пушкинскому музею. Размещенный там Музей Рериха протестует (обновлено) Ранее в ней находился музей Рерихов
Против экс-главы «Автодора» завели уголовное дело из-за нарушений при строительстве ЦКАД (обновлено)
Участки, которые планировалось сдать в 2014–2018 годах, завершат не раньше четвертого квартала 2020-го
Против экс-главы «Автодора» завели уголовное дело из-за нарушений при строительстве ЦКАД (обновлено) Участки, которые планировалось сдать в 2014–2018 годах, завершат не раньше четвертого квартала 2020-го
В прокуратуре потребовали завести дело на полицейских, отпустивших отравителя с Чистых прудов
В ведомстве утверждают, что информация об отравителе у правоохранителей появилась еще 8 июня
В прокуратуре потребовали завести дело на полицейских, отпустивших отравителя с Чистых прудов В ведомстве утверждают, что информация об отравителе у правоохранителей появилась еще 8 июня
Ресторан «Шинок» проведет экскурсии по «Трехгорной мануфактуре»
В программу входят типичные блюда начала ХХ века
Ресторан «Шинок» проведет экскурсии по «Трехгорной мануфактуре» В программу входят типичные блюда начала ХХ века
В парке Горького пройдут лекции преподавателей журфака МГУ Первое занятие состоится 1 июля
Сколько денег россияне хотят получать на пенсии
Трети опрошенных будет достаточно 30 тысяч в месяц
Сколько денег россияне хотят получать на пенсии Трети опрошенных будет достаточно 30 тысяч в месяц
Автоматические пункты приема кроссовок от сникер-химчистки Sole Fresh
Постаматы установили в трех точках Москвы
Автоматические пункты приема кроссовок от сникер-химчистки Sole Fresh Постаматы установили в трех точках Москвы
На ВДНХ стартуют тренировки благотворительного клуба «Бегу за чудом»
Первая тренировка пройдет завтра, 29 июня
На ВДНХ стартуют тренировки благотворительного клуба «Бегу за чудом» Первая тренировка пройдет завтра, 29 июня
В онлайн-магазине «Беру» появились вино и крепкий алкоголь
Совершеннолетние пользователи могут забронировать напитки и выкупить их в одной из 27 винотек
В онлайн-магазине «Беру» появились вино и крепкий алкоголь Совершеннолетние пользователи могут забронировать напитки и выкупить их в одной из 27 винотек
В Cube.Moscow открылась выставка нонконформистов «Дихотомия»
Среди участников — Ольга Булгакова, Александр Ситников и Хаим Сокол
В Cube.Moscow открылась выставка нонконформистов «Дихотомия» Среди участников — Ольга Булгакова, Александр Ситников и Хаим Сокол
Владимир Путин — о возможности безнаказанно убивать и насиловать при современном либерализме
По мнению президента, либеральная идея изжила себя
Владимир Путин — о возможности безнаказанно убивать и насиловать при современном либерализме По мнению президента, либеральная идея изжила себя
Страны с самой низкой стоимостью мобильного интернета
Россия переместилась еще выше в рейтинге по сравнению с прошлым исследованием