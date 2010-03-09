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На сайте с 19 января 2010
Рецепты читателей
Playboy - торт для девичникаПолучив задание сделать торт с зайцем, я, честно говоря, слегка запаниковала. Полазила в интернете, посмотрела картинки - и хотя playboy'евская тема в тортах кое-где проскакивала, ни одной по-настоящему симпатичной фотки я не нашла, даже если торт был выполнен профессионалами. В основном, в подобных изделиях используется мастика, с которой я работать не умею, и, если уж совсем честно...
Рецепты читателей
Playboy - торт для девичника Получив задание сделать торт с зайцем, я, честно говоря, слегка запаниковала. Полазила в интернете, посмотрела картинки - и хотя playboy'евская тема в тортах кое-где проскакивала, ни одной по-настоящему симпатичной фотки я не нашла, даже если торт был выполнен профессионалами. В основном, в подобных изделиях используется мастика, с которой я работать не умею, и, если уж совсем честно...
Рецепты читателей
Лонг-айленд и яблочно-куриный салатПо одной из версий Long Island Iced Tea изобрели во времена Сухого закона - убойный коктейль замаскирован под чай.
Рецепты читателей
Лонг-айленд и яблочно-куриный салат По одной из версий Long Island Iced Tea изобрели во времена Сухого закона - убойный коктейль замаскирован под чай.
Путешествия читателей The Village
Порнозвезды шоссеКак говорит наш китайско-английский друг Квон, "европейские машины похожи на супермоделей: красивые, ухоженные, мало едят, но при этом все какие-то одинаковые. А американские машины - это порнозвезды! У них много всего лишнего и они не такие изящные, но зато какие характеры!" Куба в этом смысле - конечно, страна порнозвезд. Чуть-чуть поистрепавшихся, конечно (с пятидесятых-то годов!)...
Путешествия читателей The Village
Порнозвезды шоссе Как говорит наш китайско-английский друг Квон, "европейские машины похожи на супермоделей: красивые, ухоженные, мало едят, но при этом все какие-то одинаковые. А американские машины - это порнозвезды! У них много всего лишнего и они не такие изящные, но зато какие характеры!" Куба в этом смысле - конечно, страна порнозвезд. Чуть-чуть поистрепавшихся, конечно (с пятидесятых-то годов!)...
Рецепты читателей
Пряная курица с абрикосами&1Если обычная курица надоела, можно попробовать необычную. Удивительно, что на следующий день она нам показалась даже вкуснее (голодными, что ли, были? )
Рецепты читателей
Пряная курица с абрикосами&1 Если обычная курица надоела, можно попробовать необычную. Удивительно, что на следующий день она нам показалась даже вкуснее (голодными, что ли, были? )
Рецепты читателей
Love is in - МохитоЯ сейчас пробежалась по рецептам в интернете - все пишут про мохито разное. И фиг его знает, какой рецепт правильный. Дам тот, по которому, как мне показалось, делают этот коктейль на Кубе.
Рецепты читателей
Love is in - Мохито Я сейчас пробежалась по рецептам в интернете - все пишут про мохито разное. И фиг его знает, какой рецепт правильный. Дам тот, по которому, как мне показалось, делают этот коктейль на Кубе.
Рецепты читателей
Белый и нежный Чизкейк из белого шоколада с малиной
Рецепты читателей
Террин из козьего сыра и копченой семгиПродолжение "терриновой" темы: замечательная закуска и к завтраку, и к ужину и вообще ко всему. Особая прелесть в том, что готовить ничего не надо: смешал, свернул и спрятал в холодильник. Очень вкусно и симпатично.
Рецепты читателей
Террин из козьего сыра и копченой семги Продолжение "терриновой" темы: замечательная закуска и к завтраку, и к ужину и вообще ко всему. Особая прелесть в том, что готовить ничего не надо: смешал, свернул и спрятал в холодильник. Очень вкусно и симпатично.
Рецепты читателей
Куриный террин и перевернутый пирог Понятия не имела, что блюда из пароварки могут быть столь чудесны. Однозначно, буду повторять, и много раз. По крайней мере, для себя и для тех, кто любит все нежное и нежирное :) Что еще здорово - при наличии комбайна и пароварки приготовление совсем не требует сил. Делается буквально на раз-два-три, а выглядит красиво. То есть, я думаю, и в качестве закуски для праздничного...
Рецепты читателей
Куриный террин и перевернутый пирог Понятия не имела, что блюда из пароварки могут быть столь чудесны. Однозначно, буду повторять, и много раз. По крайней мере, для себя и для тех, кто любит все нежное и нежирное :) Что еще здорово - при наличии комбайна и пароварки приготовление совсем не требует сил. Делается буквально на раз-два-три, а выглядит красиво. То есть, я думаю, и в качестве закуски для праздничного...
Рецепты читателей
Йогуртовые сконы Пишу, значит, про булочки. Или коржики. Или пирожные - честно говоря, не сразу и поймешь, к чему больше относятся английские scones. Существует только одно правило: есть их вкуснее с маслом и мармеладом (джемом). И лучше прям сразу же, еще теплыми - на следующий день, увы, совсем не так вкусно.
Рецепты читателей
Йогуртовые сконы Пишу, значит, про булочки. Или коржики. Или пирожные - честно говоря, не сразу и поймешь, к чему больше относятся английские scones. Существует только одно правило: есть их вкуснее с маслом и мармеладом (джемом). И лучше прям сразу же, еще теплыми - на следующий день, увы, совсем не так вкусно.
Рецепты читателей
Салат из цельнозерновой пасты и брокколиОдна из многочисленных вариаций на тему. Состав овощей, как вы понимаете, можно варьировать практически бесконечно)
Рецепты читателей
Салат из цельнозерновой пасты и брокколи Одна из многочисленных вариаций на тему. Состав овощей, как вы понимаете, можно варьировать практически бесконечно)
Путешествия читателей The Village
Ох, люба нам КубаНа Кубе мы, конечно, здорово сглупили, отлежавшись больше недели в оллинклюзиве и оставив собственно на страну всего несколько дней - но зато теперь точно есть повод туда вернуться, чтобы посмотреть остальное. Куба нам понравилась. Я вообще часто не понимала, зачем люди едут все время отдыхать в одну и ту же страну - ведь целый земной шар в их распоряжении! - но любовь держит на...
Путешествия читателей The Village
Ох, люба нам Куба На Кубе мы, конечно, здорово сглупили, отлежавшись больше недели в оллинклюзиве и оставив собственно на страну всего несколько дней - но зато теперь точно есть повод туда вернуться, чтобы посмотреть остальное. Куба нам понравилась. Я вообще часто не понимала, зачем люди едут все время отдыхать в одну и ту же страну - ведь целый земной шар в их распоряжении! - но любовь держит на...
Рецепты читателей
Куриная грудка с салатом из грейпфрута и авокадоЯ, кстати говоря, прекрасно понимаю девушек, которые мало готовят, потому что много работают. Писала уже где-то, но повторюсь: когда я возвращалась домой в девять вечера, а уходила в восемь утра, мне тоже было как-то не до кухни. Хотя иногда и я пыталась возиться. И было очень обидно, когда приготовление чего-то занимало часа два, а результат был на троечку. Так что я еще с тех пор...
Рецепты читателей
Куриная грудка с салатом из грейпфрута и авокадо Я, кстати говоря, прекрасно понимаю девушек, которые мало готовят, потому что много работают. Писала уже где-то, но повторюсь: когда я возвращалась домой в девять вечера, а уходила в восемь утра, мне тоже было как-то не до кухни. Хотя иногда и я пыталась возиться. И было очень обидно, когда приготовление чего-то занимало часа два, а результат был на троечку. Так что я еще с тех пор...
Рецепты читателей
Овощной салат с нутом (&еще1)Ничего сверхособенного - но вкусно! И, что меня всегда радует, очень красиво. Наличие нута, кстати, необязательно: такой салат получится и из привычных овощей.
Рецепты читателей
Овощной салат с нутом (&еще1) Ничего сверхособенного - но вкусно! И, что меня всегда радует, очень красиво. Наличие нута, кстати, необязательно: такой салат получится и из привычных овощей.
Рецепты читателей
Комплексный обедПосле итальянских закусок перейдем к основному блюду - грибному ризотто. Хотя делается оно не совсем традиционным для ризотто способом - грибы добавляются не в конце процесса и не готовятся вместе с рисом, а обжариваются отдельно, а потом выкладываются уже непосредственно на тарелку.
Рецепты читателей
Комплексный обед После итальянских закусок перейдем к основному блюду - грибному ризотто. Хотя делается оно не совсем традиционным для ризотто способом - грибы добавляются не в конце процесса и не готовятся вместе с рисом, а обжариваются отдельно, а потом выкладываются уже непосредственно на тарелку.
Рецепты читателей
Брускетты и капрезеНаконец смогла сфотографировать свой любимый салат капрезе с запеченными помидорами. Делаю его довольно часто, так как обожаю сама и гостям он тоже всегда нравится. К тому же все очень-очень легко. Возни совсем не много, а неудачи исключены.
Рецепты читателей
Брускетты и капрезе Наконец смогла сфотографировать свой любимый салат капрезе с запеченными помидорами. Делаю его довольно часто, так как обожаю сама и гостям он тоже всегда нравится. К тому же все очень-очень легко. Возни совсем не много, а неудачи исключены.
Рецепты читателей
Stir-Fried Shrimps & Asparagus Обживаясь в Лондоне, гуляла по магазинам - купила силиконовую спатулу, формочки для суфле и вок (ну, вы в курсе, это такая сковородка с глубоким дном, в которой готовят вещи из китайской и всякой прочей азиатской кухни. В ней можно быстро-быстро все обжаривать - буквально за пару минут. При этом продукты сохраняют свою текстуру и, как мне хочется верить, не теряют полезных...
Рецепты читателей
Stir-Fried Shrimps & Asparagus Обживаясь в Лондоне, гуляла по магазинам - купила силиконовую спатулу, формочки для суфле и вок (ну, вы в курсе, это такая сковородка с глубоким дном, в которой готовят вещи из китайской и всякой прочей азиатской кухни. В ней можно быстро-быстро все обжаривать - буквально за пару минут. При этом продукты сохраняют свою текстуру и, как мне хочется верить, не теряют полезных...
Рецепты читателей
Гречневое печенье с шоколадомПеченье - очень вкусное получилось, не сладкое, не приторное, рассыпчатое, ароматное. Настоятельно рекомендую :)
Рецепты читателей
Гречневое печенье с шоколадом Печенье - очень вкусное получилось, не сладкое, не приторное, рассыпчатое, ароматное. Настоятельно рекомендую :)
Рецепты читателей
Медовая коврижкаЭто, конечно, смерть фигуре - но какая, боже мой, сладкая смерть! Нежное, сочное тесто, со вкусом меда и пряным запахом, а если там внутри еще любимые орешки. все, больше ничего не говорю, а то не выдержу и пойду на кухню доедать оставшиеся куски.Храниться, если все сразу не умять, коврижка может довольно долго. У нас стоит четвертый день без холодильника (прикрываю ее только...
Рецепты читателей
Медовая коврижка Это, конечно, смерть фигуре - но какая, боже мой, сладкая смерть! Нежное, сочное тесто, со вкусом меда и пряным запахом, а если там внутри еще любимые орешки. все, больше ничего не говорю, а то не выдержу и пойду на кухню доедать оставшиеся куски.Храниться, если все сразу не умять, коврижка может довольно долго. У нас стоит четвертый день без холодильника (прикрываю ее только...
Рецепты читателей
Салат из шпината и апельсиновДелала салат, честно говоря, без особого энтузиазма - надо было куда-то шпинат девать - но получилось просто атас! Съела половину в один присест, подумываю, не отправиться ли за оставшейся. Уж больно хорошо. И свежо так, совсем по-летнему.
Рецепты читателей
Салат из шпината и апельсинов Делала салат, честно говоря, без особого энтузиазма - надо было куда-то шпинат девать - но получилось просто атас! Съела половину в один присест, подумываю, не отправиться ли за оставшейся. Уж больно хорошо. И свежо так, совсем по-летнему.
Рецепты читателей
Корзиночки с грушами и франжипаномФранжипан - это крем на основе миндальных орехов. Ничего сложного в нем нет, а вкус очень приятный.
Рецепты читателей