Куриная грудка с салатом из грейпфрута и авокадо Я, кстати говоря, прекрасно понимаю девушек, которые мало готовят, потому что много работают. Писала уже где-то, но повторюсь: когда я возвращалась домой в девять вечера, а уходила в восемь утра, мне тоже было как-то не до кухни. Хотя иногда и я пыталась возиться. И было очень обидно, когда приготовление чего-то занимало часа два, а результат был на троечку. Так что я еще с тех пор...