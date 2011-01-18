Дима Левенец
На сайте с 20 ноября 2007
Фоторепортаж
Назад в будущее: фоторепортаж из Московского планетарияМосковский планетарий открывается через два месяца. На реконструкцию ушло 18 лет и 5 миллиардов рублей. The Village посмотрел, что происходит внутри нового планетария, и поговорил с его руководителем
Фоторепортаж
Назад в будущее: фоторепортаж из Московского планетария Московский планетарий открывается через два месяца. На реконструкцию ушло 18 лет и 5 миллиардов рублей. The Village посмотрел, что происходит внутри нового планетария, и поговорил с его руководителем
В городе
Чек–ин: где в столице дают бонусы за медаль мэраThe Village выяснил, как можно монетизировать свои медали мэра в 4sq и AlterGeo
В городе
Чек–ин: где в столице дают бонусы за медаль мэра The Village выяснил, как можно монетизировать свои медали мэра в 4sq и AlterGeo
Ситуация
В столице заменят 4 тысячи лифтов за 6 млрд рублейВласти решили не делать капремонт старых лифтов. Вместо этого их будут заменять на новые. На это выделено 6 миллиардов рублей
Ситуация
В столице заменят 4 тысячи лифтов за 6 млрд рублей Власти решили не делать капремонт старых лифтов. Вместо этого их будут заменять на новые. На это выделено 6 миллиардов рублей
Ситуация
Москвичам разрешили бесплатно менять поликлиникиЖители Москвы могут бесплатно раз в год менять поликлинику. Перейти можно не только в районное медучреждение, но также в ведомственную или частную клинику
Ситуация
Москвичам разрешили бесплатно менять поликлиники Жители Москвы могут бесплатно раз в год менять поликлинику. Перейти можно не только в районное медучреждение, но также в ведомственную или частную клинику
Ситуация
Все школы Москвы закрылись на карантинВсе московские школы закрылись на карантин. Школьники будут получать задания по интернету. Родители смогут консультироваться с учителями по телефону
Ситуация
Все школы Москвы закрылись на карантин Все московские школы закрылись на карантин. Школьники будут получать задания по интернету. Родители смогут консультироваться с учителями по телефону
Ситуация
Инвесторы отказались делать «музей» из «Детского мира»«Детский мир» лишится исторических интерьеров внутренних помещений. Девелоперская компания настаивает на сносе
Ситуация
Инвесторы отказались делать «музей» из «Детского мира» «Детский мир» лишится исторических интерьеров внутренних помещений. Девелоперская компания настаивает на сносе
Ситуация
Власти разработали новый порядок работы таксиВ Москве законодательно определен единый порядок работы такси, вводится аттестация водителей и специальный знак для такси
Ситуация
Власти разработали новый порядок работы такси В Москве законодательно определен единый порядок работы такси, вводится аттестация водителей и специальный знак для такси
Город
Итоги недели: теракт в «Домодедово», металлодетекторы в метро и эпидемия гриппаThe Village выбрал главные события недели в Москве и собрал комментарии экспертов и блогеров
Город
Итоги недели: теракт в «Домодедово», металлодетекторы в метро и эпидемия гриппа The Village выбрал главные события недели в Москве и собрал комментарии экспертов и блогеров
Ситуация
Эпидемия гриппа началась в МосквеВ Москве началась эпидемия гриппа и ОРВИ. Порог заболеваемости преодолен по всем возрастным группам
Ситуация
Эпидемия гриппа началась в Москве В Москве началась эпидемия гриппа и ОРВИ. Порог заболеваемости преодолен по всем возрастным группам
Ситуация
Среда в Москве и области объявлена днем траураВласти Москвы и Подмосковья объявили 26 января днем траура по погибшим в результате теракта в аэропорту «Домодедово»
Ситуация
Среда в Москве и области объявлена днем траура Власти Москвы и Подмосковья объявили 26 января днем траура по погибшим в результате теракта в аэропорту «Домодедово»
Ситуация
Теракт в Домодедове (Обновлено в 21:03)В аэропорту Домодедово произошел взрыв. Погибли: 35 человек, ранены: 168
Ситуация
Теракт в Домодедове (Обновлено в 21:03) В аэропорту Домодедово произошел взрыв. Погибли: 35 человек, ранены: 168
Ситуация
Какие палатки будут в ЦАО решат горожанеМосквичи сами решат, какие палатки устанавливать в ЦАО. Об этом заявил префект Сергей Байдаков
Ситуация
Какие палатки будут в ЦАО решат горожане Москвичи сами решат, какие палатки устанавливать в ЦАО. Об этом заявил префект Сергей Байдаков
Ситуация
Mirax и Дерипаска откроют клуб в здании бывшего заводаНовый крупный ночной клуб скоро откроется в Москве. Он разместится на территории Московского приборостроительного завода имени Казакова
Ситуация
Mirax и Дерипаска откроют клуб в здании бывшего завода Новый крупный ночной клуб скоро откроется в Москве. Он разместится на территории Московского приборостроительного завода имени Казакова
Город
Итоги недели: закрытие клубов, новые палатки и цены на метроThe Village выбрал главные события недели в Москве, поговорил с экспертами и собрал комментарии блогеров
Город
Итоги недели: закрытие клубов, новые палатки и цены на метро The Village выбрал главные события недели в Москве, поговорил с экспертами и собрал комментарии блогеров
Ситуация
Клуб «Икра» закрылсяЗакрылся клуб «Икра». Клуб не дожил до своего пятилетнего юбилея несколько недель
Ситуация
Клуб «Икра» закрылся Закрылся клуб «Икра». Клуб не дожил до своего пятилетнего юбилея несколько недель
Ситуация
Власти создадут «проблемную карту» ЦАОВ ЦАО составят полный список всех проблем, на которые жалуются жители округа. Он будет готов к началу февраля
Ситуация
Власти создадут «проблемную карту» ЦАО В ЦАО составят полный список всех проблем, на которые жалуются жители округа. Он будет готов к началу февраля
Ситуация
Euronews откроет московский офисТелеканал Euronews в 2012 году откроет московский офис. Переговоры с несколькими потенциальными инвесторами уже начались
Ситуация
Euronews откроет московский офис Телеканал Euronews в 2012 году откроет московский офис. Переговоры с несколькими потенциальными инвесторами уже начались
Ситуация
Собянин закроет клубы, в которых употребляют наркотикиНочные клубы, в которых употребляют наркотики, будут закрыты. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин
Ситуация
Собянин закроет клубы, в которых употребляют наркотики Ночные клубы, в которых употребляют наркотики, будут закрыты. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин
Ситуация
МТС оповестит абонентов об эвакуации их автомобилейМТС запустил сервис «Парковка». С его помощью абонентов сотовой сети будут оповещать об эвакуации их автомобилей
Ситуация
МТС оповестит абонентов об эвакуации их автомобилей МТС запустил сервис «Парковка». С его помощью абонентов сотовой сети будут оповещать об эвакуации их автомобилей
Ситуация
Ярмарки выходного дня примут «цивилизованный» обликСельскохозяйственные ярмарки выходного дня примут «цивилизованный» облик. Об этом распорядился мэр Москвы Сергей Собянин
Ситуация