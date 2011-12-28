Katya
На сайте с 17 декабря 2011
Рецепты читателей
Французская булочка бриошьОбязательная для любой французской пекарни сладкая булочка. Бриошь к чаю можно подать вместе с ягодным конфитюром, или добавить в классический вариант изюм и шоколадную стружку.
Рецепты читателей
Французская булочка бриошь Обязательная для любой французской пекарни сладкая булочка. Бриошь к чаю можно подать вместе с ягодным конфитюром, или добавить в классический вариант изюм и шоколадную стружку.
Рецепты читателей
Лимонно-маковые маффины Готовим маффины с лимоном, маком и оливковым маслом
Рецепты читателей
Апельсиновая панна-котта Готовим фруктово-сливочный десертик
Рецепты читателей
Лимонно-малиновые капкейки Готовим лимонные кексы с малиновым кремом
Рецепты читателей