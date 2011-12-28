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Katya

На сайте с 17 декабря 2011

Комментарии7Темы1Посты5
Коротко0
Рецепты читателей
Французская булочка бриошьОбязательная для любой французской пекарни сладкая булочка. Бриошь к чаю можно подать вместе с ягодным конфитюром, или добавить в классический вариант изюм и шоколадную стружку.
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Рецепты читателей

Французская булочка бриошь Обязательная для любой французской пекарни сладкая булочка. Бриошь к чаю можно подать вместе с ягодным конфитюром, или добавить в классический вариант изюм и шоколадную стружку.

Рецепты читателей
Лимонно-маковые маффиныГотовим маффины с лимоном, маком и оливковым маслом
0
Рецепты читателей

Лимонно-маковые маффины Готовим маффины с лимоном, маком и оливковым маслом

Рецепты читателей
Апельсиновая панна-коттаГотовим фруктово-сливочный десертик
4
Рецепты читателей

Апельсиновая панна-котта Готовим фруктово-сливочный десертик

Рецепты читателей
Лимонно-малиновые капкейкиГотовим лимонные кексы с малиновым кремом
6
Рецепты читателей

Лимонно-малиновые капкейки Готовим лимонные кексы с малиновым кремом

Рецепты читателей
Шоколадное печенье с карамельюЛегкий рецепт праздничных сладостей
3
Рецепты читателей

Шоколадное печенье с карамелью Легкий рецепт праздничных сладостей