Французская булочка бриошь Обязательная для любой французской пекарни сладкая булочка. Бриошь к чаю можно подать вместе с ягодным конфитюром, или добавить в классический вариант изюм и шоколадную стружку.
Часть приготовлений придется сделать накануне вечером.
Ингредиенты:
3 1/2 стакана муки
1/2 стакана сахара
14 г сухих дрожжей
1 чайная ложка тертой цедры лимона
1/2 чайной ложки соли
2/3 стакана сливочного масла (около 140 г)
1/2 стакана молока
5 яиц
Как:
1. Смешайте в большой миске 1 1/2 стакана муки, сахар, дрожжи, соль и лимонную цедру. Порежьте сливочное масло на кубики и подогрейте его вместе с молоком до 50 градусов. Добавьте молочную смесь в сухую и взбейте.
2. Продолжая взбивать, добавьте 4 яйца и постепенно всыпьте оставшуюся муку. Переложите ложкой тесто в смазанную маслом миску, накройте крышкой и дайте подняться в теплом месте в течение часа.
3. Помесите тесто и поставьте в холодильник на ночь.
4. Помесите тесто на слегка посыпанной мукой поверхности. Накройте и оставьте еще на 15 минут. Отделите 1/6 теста, разделите ее на 12 частей и скатайте маленькие шарики. Оставшееся тесто также разделите на 12 равных шариков, поместите их в смазанные маслом формочки для сдобы, продавите в каждом углубление и положите туда маленький шарик. Накройте и оставьте в теплом месте на час.
5. Взбейте оставшееся яйцо и смажьте им булочки. Выпекайте при температуре 190 градусов 15-20 минут до золотисто-коричневого цвета.
Источник: http://allinway.com
Комментарии
Боюсь, что то, что получилось на фото, французов бы оскорбило. Имею основания утверждать - только что из Парижа, обожаю бриоши, особенно молочные. С шоколадными вкраплениями тоже понравились. Впрочем, приведённый здесь рецепт попробую, пока оригинального нет. Похож на правду.
Тэги
Прочее