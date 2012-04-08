Часть приготовлений придется сделать накануне вечером.

Ингредиенты:

3 1/2 стакана муки

1/2 стакана сахара

14 г сухих дрожжей

1 чайная ложка тертой цедры лимона

1/2 чайной ложки соли

2/3 стакана сливочного масла (около 140 г)

1/2 стакана молока

5 яиц

Как:

1. Смешайте в большой миске 1 1/2 стакана муки, сахар, дрожжи, соль и лимонную цедру. Порежьте сливочное масло на кубики и подогрейте его вместе с молоком до 50 градусов. Добавьте молочную смесь в сухую и взбейте.

2. Продолжая взбивать, добавьте 4 яйца и постепенно всыпьте оставшуюся муку. Переложите ложкой тесто в смазанную маслом миску, накройте крышкой и дайте подняться в теплом месте в течение часа.

3. Помесите тесто и поставьте в холодильник на ночь.

4. Помесите тесто на слегка посыпанной мукой поверхности. Накройте и оставьте еще на 15 минут. Отделите 1/6 теста, разделите ее на 12 частей и скатайте маленькие шарики. Оставшееся тесто также разделите на 12 равных шариков, поместите их в смазанные маслом формочки для сдобы, продавите в каждом углубление и положите туда маленький шарик. Накройте и оставьте в теплом месте на час.

5. Взбейте оставшееся яйцо и смажьте им булочки. Выпекайте при температуре 190 градусов 15-20 минут до золотисто-коричневого цвета.

Источник: http://allinway.com