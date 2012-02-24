Ингредиенты:

цедра одного апельсина

1 чашка сливок

1 чашка молока

полчашки сахара

2 столовые ложки желатина

немного теплого молока

апельсиновые дольки для украшения

Как:

1. Смешайте в кастрюле апельсиновую цедру, сливки, молоко и сахар. Помешивая, подержите на медленном огне, пока сахар не растворится.

2. Увеличьте огонь, доведите смесь до кипения, затем убавьте его снова и поварите еще 15 минут.

3. Смешайте желатин с теплым молоком.

4. Добавьте желатиновую смесь в апельсиново-сливочную и хорошо перемешайте.

5. Вылейте смесь в формочки и поставьте в холодильник примерно на 3 часа.

6. Перед подачей украсьте дольками апельсина.



Источник: http://allinway.com