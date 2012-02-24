Рецепты читателей24 февраля 2012
Апельсиновая панна-котта Готовим фруктово-сливочный десертик
Ингредиенты:
цедра одного апельсина
1 чашка сливок
1 чашка молока
полчашки сахара
2 столовые ложки желатина
немного теплого молока
апельсиновые дольки для украшения
Как:
1. Смешайте в кастрюле апельсиновую цедру, сливки, молоко и сахар. Помешивая, подержите на медленном огне, пока сахар не растворится.
2. Увеличьте огонь, доведите смесь до кипения, затем убавьте его снова и поварите еще 15 минут.
3. Смешайте желатин с теплым молоком.
4. Добавьте желатиновую смесь в апельсиново-сливочную и хорошо перемешайте.
5. Вылейте смесь в формочки и поставьте в холодильник примерно на 3 часа.
6. Перед подачей украсьте дольками апельсина.
Источник: http://allinway.com
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Комментарии
да, 30 - 35%
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