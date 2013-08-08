Саша Добрянская
На сайте с 18 декабря 2007
Утро в Москве: 14 августа
Как обычно, с 9 до 12 утра корреспондент The Village отслеживает все самое интересное, новое, неожиданное и любопытное, что происходит в Москве.
Утро в Москве: 14 августа Как обычно, с 9 до 12 утра корреспондент The Village отслеживает все самое интересное, новое, неожиданное и любопытное, что происходит в Москве.
Комментарий: Врач-орнитолог о больных голубях Владимир Чугуевский объяснил, почему на улице появилось много вялых и мёртвых голубей.
В московских общежитиях появится бесплатный Wi-Fi
Городские власти выделят субсидию на бесплатный беспроводной интернет во всех студенческих общежитиях Москвы.
В московских общежитиях появится бесплатный Wi-Fi Городские власти выделят субсидию на бесплатный беспроводной интернет во всех студенческих общежитиях Москвы.
Цитата дня: Султан Жанказиев о московских водителях
Заведующий кафедрой организации и безопасности движения объяснил, в чём проблема дорожного движения в Москве.
Цитата дня: Султан Жанказиев о московских водителях Заведующий кафедрой организации и безопасности движения объяснил, в чём проблема дорожного движения в Москве.
Утро в Москве: 13 августа
Как обычно, с 9 до 12 утра корреспондент The Village отслеживает всё самое интересное, новое, неожиданное и любопытное, что происходит в Москве.
Утро в Москве: 13 августа Как обычно, с 9 до 12 утра корреспондент The Village отслеживает всё самое интересное, новое, неожиданное и любопытное, что происходит в Москве.
Муниципальный депутат просит защитить панно «Мы строим коммунизм»
Местные власти пытаются спасти от уничтожения историческое панно на Полянке.
Муниципальный депутат просит защитить панно «Мы строим коммунизм» Местные власти пытаются спасти от уничтожения историческое панно на Полянке.
Цифра дня: Парки с бесплатным Wi-Fi
Сергей Капков пообещал бесплатный Wi-Fi в ещё нескольких десятках парков.
Цифра дня: Парки с бесплатным Wi-Fi Сергей Капков пообещал бесплатный Wi-Fi в ещё нескольких десятках парков.
Угнанные машины будут отслеживать по чипированным номерам
Российские водители обзаведутся «умными» номерами, чтобы автомобили было проще находить в случае угона.
Угнанные машины будут отслеживать по чипированным номерам Российские водители обзаведутся «умными» номерами, чтобы автомобили было проще находить в случае угона.
В Москве запретили купаться в четырёх зонах отдыха
Роспотребнадзор признал четыре из десяти зон отдыха непригодными для купания.
В Москве запретили купаться в четырёх зонах отдыха Роспотребнадзор признал четыре из десяти зон отдыха непригодными для купания.
В Москве стартуют дебаты кандидатов в мэры
Вечером 12 августа на «Москве 24» начинаются предвыборные дебаты, однако поучаствуют в них лишь пятеро из шести кандидатов.
В Москве стартуют дебаты кандидатов в мэры Вечером 12 августа на «Москве 24» начинаются предвыборные дебаты, однако поучаствуют в них лишь пятеро из шести кандидатов.
Итоги недели: рейдерский захват «Хачапури», ночные автобусы и запуск русского Shopbop
Депортационный лагерь в Москве, запуск интернет-магазина ZARA и сувениры «Я ♥ Москву» - The Village собрал самые важные новости прошедшей недели.
Итоги недели: рейдерский захват «Хачапури», ночные автобусы и запуск русского Shopbop Депортационный лагерь в Москве, запуск интернет-магазина ZARA и сувениры «Я ♥ Москву» - The Village собрал самые важные новости прошедшей недели.
Блогеры раскритиковали велодорожку вдоль Ярославского шоссе
Свежепостроенную велодорожку назвали «самой убогой велодорожкой Москвы».
Блогеры раскритиковали велодорожку вдоль Ярославского шоссе Свежепостроенную велодорожку назвали «самой убогой велодорожкой Москвы».
В Москве появятся ночные автобусы
В сентябре в Москве запустят четыре маршрута, по которым будут курсировать ночные автобусы.
В Москве появятся ночные автобусы В сентябре в Москве запустят четыре маршрута, по которым будут курсировать ночные автобусы.
Три станции метро закроют на несколько дней
«Выхино», «Рязанский проспект» и «Кузьминки» не будут работать с 9 по 11 и с 23 по 25 августа.
Три станции метро закроют на несколько дней «Выхино», «Рязанский проспект» и «Кузьминки» не будут работать с 9 по 11 и с 23 по 25 августа.
На Патриарших открылся магазин LavkaLavka
Первый розничный магазин кооператива LavkaLavka открылся сегодня в Трёхпрудном переулке.
На Патриарших открылся магазин LavkaLavka Первый розничный магазин кооператива LavkaLavka открылся сегодня в Трёхпрудном переулке.
Кафе «Хачапури» на «Павелецкой» захватили
Минувшей ночью в кафе «Хачапури» на Шлюзовой набережной произошёл рейдерский захват.
Кафе «Хачапури» на «Павелецкой» захватили Минувшей ночью в кафе «Хачапури» на Шлюзовой набережной произошёл рейдерский захват.
Москвичам разрешат покормить дикобразов
Московский зоопарк пригласит всех желающих узнать подробности жизни дикобразов и покормить их.
Москвичам разрешат покормить дикобразов Московский зоопарк пригласит всех желающих узнать подробности жизни дикобразов и покормить их.
Цифра дня: Количество отпраздновавших Ураза-байрам
В праздновании Ураза-байрама в Москве приняли участие более сотни тысяч человек.
Цифра дня: Количество отпраздновавших Ураза-байрам В праздновании Ураза-байрама в Москве приняли участие более сотни тысяч человек.
В магазине Electra открылся велопрокат
Шоу-рум американской велосипедной марки Electra на Крымском Валу заработал как велопрокат.
В магазине Electra открылся велопрокат Шоу-рум американской велосипедной марки Electra на Крымском Валу заработал как велопрокат.
Марина Лошак попросила советов о развитии Пушкинского музея
Новый директор ГМИИ имени Пушкина поинтересовалась у друзей на странице Facebook о том, чего не хватает музею.