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СД

Саша Добрянская

На сайте с 18 декабря 2007

Комментарии19Темы2Посты466
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Утро в Москве

Утро в Москве: 14 августа

Как обычно, с 9 до 12 утра корреспондент The Village отслеживает все самое интересное, новое, неожиданное и любопытное, что происходит в Москве.

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Утро в Москве: 14 августа
Утро в Москве

Утро в Москве: 14 августа Как обычно, с 9 до 12 утра корреспондент The Village отслеживает все самое интересное, новое, неожиданное и любопытное, что происходит в Москве.

Город
Комментарий: Врач-орнитолог о больных голубяхВладимир Чугуевский объяснил, почему на улице появилось много вялых и мёртвых голубей.
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Город

Комментарий: Врач-орнитолог о больных голубях Владимир Чугуевский объяснил, почему на улице появилось много вялых и мёртвых голубей.

Город

В московских общежитиях появится бесплатный Wi-Fi

Городские власти выделят субсидию на бесплатный беспроводной интернет во всех студенческих общежитиях Москвы.

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Город

В московских общежитиях появится бесплатный Wi-Fi Городские власти выделят субсидию на бесплатный беспроводной интернет во всех студенческих общежитиях Москвы.

Город

Цитата дня: Султан Жанказиев о московских водителях

Заведующий кафедрой организации и безопасности движения объяснил, в чём проблема дорожного движения в Москве.

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Город

Цитата дня: Султан Жанказиев о московских водителях Заведующий кафедрой организации и безопасности движения объяснил, в чём проблема дорожного движения в Москве.

Утро в Москве

Утро в Москве: 13 августа

Как обычно, с 9 до 12 утра корреспондент The Village отслеживает всё самое интересное, новое, неожиданное и любопытное, что происходит в Москве.

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Утро в Москве: 13 августа
Утро в Москве

Утро в Москве: 13 августа Как обычно, с 9 до 12 утра корреспондент The Village отслеживает всё самое интересное, новое, неожиданное и любопытное, что происходит в Москве.

Архитектура

Муниципальный депутат просит защитить панно «Мы строим коммунизм»

Местные власти пытаются спасти от уничтожения историческое панно на Полянке.

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Архитектура

Муниципальный депутат просит защитить панно «Мы строим коммунизм» Местные власти пытаются спасти от уничтожения историческое панно на Полянке.

Город

Цифра дня: Парки с бесплатным Wi-Fi

Сергей Капков пообещал бесплатный Wi-Fi в ещё нескольких десятках парков.

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Город

Цифра дня: Парки с бесплатным Wi-Fi Сергей Капков пообещал бесплатный Wi-Fi в ещё нескольких десятках парков.

Транспорт

Угнанные машины будут отслеживать по чипированным номерам

Российские водители обзаведутся «умными» номерами, чтобы автомобили было проще находить в случае угона.

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Транспорт

Угнанные машины будут отслеживать по чипированным номерам Российские водители обзаведутся «умными» номерами, чтобы автомобили было проще находить в случае угона.

Общественные пространства

В Москве запретили купаться в четырёх зонах отдыха

Роспотребнадзор признал четыре из десяти зон отдыха непригодными для купания.

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Общественные пространства

В Москве запретили купаться в четырёх зонах отдыха Роспотребнадзор признал четыре из десяти зон отдыха непригодными для купания.

Город

В Москве стартуют дебаты кандидатов в мэры

Вечером 12 августа на «Москве 24» начинаются предвыборные дебаты, однако поучаствуют в них лишь пятеро из шести кандидатов.

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Город

В Москве стартуют дебаты кандидатов в мэры Вечером 12 августа на «Москве 24» начинаются предвыборные дебаты, однако поучаствуют в них лишь пятеро из шести кандидатов.

Город

Итоги недели: рейдерский захват «Хачапури», ночные автобусы и запуск русского Shopbop

Депортационный лагерь в Москве, запуск интернет-магазина ZARA и сувениры «Я ♥ Москву» - The Village собрал самые важные новости прошедшей недели.

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Город

Итоги недели: рейдерский захват «Хачапури», ночные автобусы и запуск русского Shopbop Депортационный лагерь в Москве, запуск интернет-магазина ZARA и сувениры «Я ♥ Москву» - The Village собрал самые важные новости прошедшей недели.

Транспорт

Блогеры раскритиковали велодорожку вдоль Ярославского шоссе

Свежепостроенную велодорожку назвали «самой убогой велодорожкой Москвы».

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Транспорт

Блогеры раскритиковали велодорожку вдоль Ярославского шоссе Свежепостроенную велодорожку назвали «самой убогой велодорожкой Москвы».

Транспорт

В Москве появятся ночные автобусы

В сентябре в Москве запустят четыре маршрута, по которым будут курсировать ночные автобусы.

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Транспорт

В Москве появятся ночные автобусы В сентябре в Москве запустят четыре маршрута, по которым будут курсировать ночные автобусы.

Транспорт

Три станции метро закроют на несколько дней

«Выхино», «Рязанский проспект» и «Кузьминки» не будут работать с 9 по 11 и с 23 по 25 августа.

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Транспорт

Три станции метро закроют на несколько дней «Выхино», «Рязанский проспект» и «Кузьминки» не будут работать с 9 по 11 и с 23 по 25 августа.

Кухня

На Патриарших открылся магазин LavkaLavka

Первый розничный магазин кооператива LavkaLavka открылся сегодня в Трёхпрудном переулке.

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Кухня

На Патриарших открылся магазин LavkaLavka Первый розничный магазин кооператива LavkaLavka открылся сегодня в Трёхпрудном переулке.

Город

Кафе «Хачапури» на «Павелецкой» захватили

Минувшей ночью в кафе «Хачапури» на Шлюзовой набережной произошёл рейдерский захват.

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Город

Кафе «Хачапури» на «Павелецкой» захватили Минувшей ночью в кафе «Хачапури» на Шлюзовой набережной произошёл рейдерский захват.

Город

Москвичам разрешат покормить дикобразов

Московский зоопарк пригласит всех желающих узнать подробности жизни дикобразов и покормить их.

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Город

Москвичам разрешат покормить дикобразов Московский зоопарк пригласит всех желающих узнать подробности жизни дикобразов и покормить их.

Город

Цифра дня: Количество отпраздновавших Ураза-байрам

В праздновании Ураза-байрама в Москве приняли участие более сотни тысяч человек.

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Город

Цифра дня: Количество отпраздновавших Ураза-байрам В праздновании Ураза-байрама в Москве приняли участие более сотни тысяч человек.

Транспорт

В магазине Electra открылся велопрокат

Шоу-рум американской велосипедной марки Electra на Крымском Валу заработал как велопрокат.

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Транспорт

В магазине Electra открылся велопрокат Шоу-рум американской велосипедной марки Electra на Крымском Валу заработал как велопрокат.

Город

Марина Лошак попросила советов о развитии Пушкинского музея

Новый директор ГМИИ имени Пушкина поинтересовалась у друзей на странице Facebook о том, чего не хватает музею.

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Город

Марина Лошак попросила советов о развитии Пушкинского музея Новый директор ГМИИ имени Пушкина поинтересовалась у друзей на странице Facebook о том, чего не хватает музею.

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