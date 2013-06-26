Anya Garienchick
На сайте с 14 ноября 2011
Квартира недели
Двухкомнатная квартира с видом на лесКвартира в жилом комплексе «Чайка», оформленная по эскизам хозяйки
Квартира недели
Двухкомнатная квартира с видом на лес Квартира в жилом комплексе «Чайка», оформленная по эскизам хозяйки
Интерьер недели
Фотостудия Notting HillФотостудия на Воздвиженке в стиле лофт с дизайнерскими светильниками-бочками, разрисованными стенами и натуральными фактурами
Интерьер недели
Фотостудия Notting Hill Фотостудия на Воздвиженке в стиле лофт с дизайнерскими светильниками-бочками, разрисованными стенами и натуральными фактурами
Квартира недели
Однокомнатная с параметрической архитектуройОднокомнатная квартира на Теремках с дизайнерской мебелью и декором, изготовленным параметрическим методом
Квартира недели
Однокомнатная с параметрической архитектурой Однокомнатная квартира на Теремках с дизайнерской мебелью и декором, изготовленным параметрическим методом
Квартира недели
Четырёхкомнатная квартира на бульваре Тараса ШевченкоПросторная квартира по проекту Елены Добровольской из студии Dream Design — с минималистичной кухней, мебелью известных дизайнеров и гипсовыми барельефами на стенах
Квартира недели
Четырёхкомнатная квартира на бульваре Тараса Шевченко Просторная квартира по проекту Елены Добровольской из студии Dream Design — с минималистичной кухней, мебелью известных дизайнеров и гипсовыми барельефами на стенах
Квартира недели
Студия в стиле «лофт» в сталинском домеОднокомнатная квартира-лофт с высокими потолками, открытой кирпичной кладкой и книжными полками из сантехнических труб.
Квартира недели
Студия в стиле «лофт» в сталинском доме Однокомнатная квартира-лофт с высокими потолками, открытой кирпичной кладкой и книжными полками из сантехнических труб.
Интерьер недели
Интерьер недели (Киев): Club MedОфис международной туристической компании, оформленный в контрастных цветах, с необлицованными бетонными стенами и наружной проводкой.
Интерьер недели
Интерьер недели (Киев): Club Med Офис международной туристической компании, оформленный в контрастных цветах, с необлицованными бетонными стенами и наружной проводкой.
Квартира недели
Квартира недели (Киев)Трёхкомнатная квартира с ярким декором, большими зеркалами, оранжевым балконом и чёрной спальней.
Квартира недели
Квартира недели (Киев) Трёхкомнатная квартира с ярким декором, большими зеркалами, оранжевым балконом и чёрной спальней.
Город
Интерьер недели (Киев): Цветочный бутик FioriЦветочный бутик Fiori в прованском стиле, со специальной витриной для хранения цветов и мебелью, изготовленной на заказ.
Город
Интерьер недели (Киев): Цветочный бутик Fiori Цветочный бутик Fiori в прованском стиле, со специальной витриной для хранения цветов и мебелью, изготовленной на заказ.
Квартира недели
Квартира недели (Киев)Двухъярусная квартира на Рейтарской в стиле манхэттенских апартаментов с мансардой, камином и картинами современных художников.
Квартира недели
Квартира недели (Киев) Двухъярусная квартира на Рейтарской в стиле манхэттенских апартаментов с мансардой, камином и картинами современных художников.
Квартира недели
Квартира недели (Киев)Квартира в жилом комплексе Park Avenue, над оформлением которой работали дизайнеры из разных городов Украины.
Квартира недели
Квартира недели (Киев) Квартира в жилом комплексе Park Avenue, над оформлением которой работали дизайнеры из разных городов Украины.
Квартира недели
Квартира недели (Киев)Трёхуровневая квартира в жилом комплексе «Комфорт Таун» с выходом на террасу, мансардными окнами и двухэтажной детской.
Квартира недели
Квартира недели (Киев) Трёхуровневая квартира в жилом комплексе «Комфорт Таун» с выходом на террасу, мансардными окнами и двухэтажной детской.
Квартира недели
Квартира недели (Киев)Однокомнатная квартира с французскими балконами, мебелью с парижского блошиного рынка Клиньянкур и видом на Софию Киевскую.
Квартира недели
Квартира недели (Киев) Однокомнатная квартира с французскими балконами, мебелью с парижского блошиного рынка Клиньянкур и видом на Софию Киевскую.
Внешний вид
Внешний вид (Киев): Таня Кремень, соосновательница магазина «Пюре»Каждую неделю редакция The Village фотографирует знакомых горожан на улице и просит рассказать, где они покупают вещи и почему.
Внешний вид
Внешний вид (Киев): Таня Кремень, соосновательница магазина «Пюре» Каждую неделю редакция The Village фотографирует знакомых горожан на улице и просит рассказать, где они покупают вещи и почему.
Интерьер недели
Интерьер недели (Киев): агентство Cheil UkraineОфис коммуникационного агентства Cheil Ukraine с надписями в технике анаморфной типографики, кафе и библиотекой, где выставлены фотоработы сотрудников компании.
Интерьер недели
Интерьер недели (Киев): агентство Cheil Ukraine Офис коммуникационного агентства Cheil Ukraine с надписями в технике анаморфной типографики, кафе и библиотекой, где выставлены фотоработы сотрудников компании.
Внешний вид
Внешний вид (Киев): Люба Маликова, художницаКаждую неделю редакция The Village фотографирует знакомых горожан на улице и просит рассказать, где они покупают вещи и почему.
Внешний вид
Внешний вид (Киев): Люба Маликова, художница Каждую неделю редакция The Village фотографирует знакомых горожан на улице и просит рассказать, где они покупают вещи и почему.
Квартира недели
Квартира недели (Киев)Квартира художников Ильи Чичкана и Маши Шубиной со старинной мебелью, обеденным столом на печках-буржуйках, боксами для музыкальной аппаратуры вместо кухонных шкафов и балконом-террасой.
Квартира недели
Квартира недели (Киев) Квартира художников Ильи Чичкана и Маши Шубиной со старинной мебелью, обеденным столом на печках-буржуйках, боксами для музыкальной аппаратуры вместо кухонных шкафов и балконом-террасой.
Внешний вид
Внешний вид (Киев): Евгений Рыбковский, сооснователь магазина «Остров»Каждую неделю редакция The Village фотографирует знакомых горожан на улице и просит рассказать, где они покупают вещи и почему.
Внешний вид
Внешний вид (Киев): Евгений Рыбковский, сооснователь магазина «Остров» Каждую неделю редакция The Village фотографирует знакомых горожан на улице и просит рассказать, где они покупают вещи и почему.
Интерьер недели
Интерьер недели (Киев): Дом французского интерьера ArtichokeИнтерьерный салон Artichoke с мебелью в винтажном стиле, офисом на втором этаже и шоу-румом под открытым небом.
Интерьер недели
Интерьер недели (Киев): Дом французского интерьера Artichoke Интерьерный салон Artichoke с мебелью в винтажном стиле, офисом на втором этаже и шоу-румом под открытым небом.
Внешний вид
Внешний вид (Киев): Ольга Закревская, владелица фотостудии FolgaКаждую неделю редакция The Village фотографирует знакомых горожан на улице и просит рассказать, где они покупают вещи и почему.
Внешний вид
Внешний вид (Киев): Ольга Закревская, владелица фотостудии Folga Каждую неделю редакция The Village фотографирует знакомых горожан на улице и просит рассказать, где они покупают вещи и почему.
Квартира недели
Квартира недели (Киев)Однокомнатная квартира на берегу Днепра с холодным интерьером — с сосульками на люстре, синими стенами и «ледяным» потолком.
Квартира недели