Трёхкомнатную квартиру на Позняках Сергей и Юля купили два с половиной года назад. Пара принципиально искала жильё в районе новой застройки и остановила свой выбор на доме у озера.

Хозяева хотели, чтобы квартира получилось современной и яркой. Дизайнерскую концепцию жилья они разрабатывали вместе с дизайнером Катериной Горяевой из студии Ki Design.

Ремонт длился полгода. Поскольку изначальная планировка пару устраивала, изменения были незначительными. Убрали два дверных проёма — в кухню и небольшой холл, ведущий в детскую. Отделочные материалы Сергей и Юля подбирали вместе с дизайнером, а мебель и декор — сами. Сергей увлекается индуистской культурой, поэтому квартира наполнена фигурками индийских, тайских и индонезийских божеств, которые он привозит из путешествий.