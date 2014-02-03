Квартира недели (Киев) Трёхкомнатная квартира с ярким декором, большими зеркалами, оранжевым балконом и чёрной спальней.
Трёхкомнатную квартиру на Позняках Сергей и Юля купили два с половиной года назад. Пара принципиально искала жильё в районе новой застройки и остановила свой выбор на доме у озера.
Хозяева хотели, чтобы квартира получилось современной и яркой. Дизайнерскую концепцию жилья они разрабатывали вместе с дизайнером Катериной Горяевой из студии Ki Design.
Ремонт длился полгода. Поскольку изначальная планировка пару устраивала, изменения были незначительными. Убрали два дверных проёма — в кухню и небольшой холл, ведущий в детскую. Отделочные материалы Сергей и Юля подбирали вместе с дизайнером, а мебель и декор — сами. Сергей увлекается индуистской культурой, поэтому квартира наполнена фигурками индийских, тайских и индонезийских божеств, которые он привозит из путешествий.
Хозяева:
Сергей — предприниматель, Юля — хореограф-постановщик, сын Женя, 2 года
Метраж
97 м2
Комнат
3
Этаж
18
Потолки
2,7 м
Сергею и Юле хотелось, чтобы кухня была оформлена в духе итальянского прованса. Здесь за основу взяли традиционные узоры плитки, которую подыскали в «Агромате». В цветовом решении остановились на сочетании белого, кремового, шоколадного и синего. Барная стойка служит условной границей между кухонной и обеденной зонами. Вместо высокого обеденного стола поставили низкий столик.
В светлой гостиной акцент сделан на ярких деталях — мебели, текстиле и декоре. Пространство зрительно увеличивают большие зеркала на стене, которые нужны Юле для танцевальных тренировок. Почти вся мебель в комнате — Ikea. Под стеклом белого столика — открытки из разных стран.
Пианино Kurzweil купили Юле, когда она решила учиться играть и петь.
В гостиной есть выход на балкон. Здесь в интерьере хотели передать настроение саванны на закате. Придерживались песочно-оранжевой гаммы, а стену декорировали рисунками жирафов и паттернами. Пол застелили ковролином. Изначально пространство задумывалось как игровая для ребёнка, но пока что им пользуются родители — устраивают здесь посиделки с друзьями.
В оформлении спальни постарались создать ночную атмосферу. Поклеили чёрные обои с едва заметным рисунком фасеточных шаров и розовыми геометричными узорами. Мебель выбрали простую и лаконичную, яркими акцентами здесь служат предметы декора и принты на текстиле.
В детской за основу взяли белый цвет, который скомбинировали с синим, зелёным и жёлтым. Мебель, как и в остальных комнатах, из Ikea.
В ванной потолок выкрасили в яркий оливково-зелёный цвет, в тон которому подобрали мебель и декор.
Фотографии: Аня Гариенчик