Злата Онуфриева
На сайте с 31 марта 2014
Ситуация
Эксперты — о том, почему люди бегут в банк и правильно ли они делаютВокруг банкоматов и отделений банков всё чаще можно увидеть очереди. The Village узнал, стоит ли срочно снимать деньги со счетов
Ситуация
Эксперты — о том, почему люди бегут в банк и правильно ли они делают Вокруг банкоматов и отделений банков всё чаще можно увидеть очереди. The Village узнал, стоит ли срочно снимать деньги со счетов
Ситуация
Константин Сонин — о плюсах падения цен на нефть
Проректор Высшей школы экономики Константин Сонин рассказал, чем падение цен на нефть полезно для России
Ситуация
Константин Сонин — о плюсах падения цен на нефть Проректор Высшей школы экономики Константин Сонин рассказал, чем падение цен на нефть полезно для России
Комментарий
Представитель «М.Видео» — о том, хватит ли товаров на всех и когда повысятся цены на электроникуМосквичи стоят в очередях за техникой даже по ночам и выкладывают в соцсети снимки с пустыми стеллажами. The Village узнал, стоит ли поддаваться потребительской панике
Комментарий
Представитель «М.Видео» — о том, хватит ли товаров на всех и когда повысятся цены на электронику Москвичи стоят в очередях за техникой даже по ночам и выкладывают в соцсети снимки с пустыми стеллажами. The Village узнал, стоит ли поддаваться потребительской панике
Комментарий
Эксперт — о надеждах на укрепление рубля и росте ставок потребительских кредитовThe Village попросил аналитика объяснить, как решение Центрального банка повысить ставку отразится на заёмщиках и когда ждать укрепления рубля
Комментарий
Эксперт — о надеждах на укрепление рубля и росте ставок потребительских кредитов The Village попросил аналитика объяснить, как решение Центрального банка повысить ставку отразится на заёмщиках и когда ждать укрепления рубля
Ситуация
Как отдохнуть за границей несмотря ни на чтоThe Village попросил экспертов и опытных путешественников рассказать, куда отправиться и как изменить привычный отдых, чтобы уложиться в бюджет, несмотря на дешёвый рубль
Ситуация
Как отдохнуть за границей несмотря ни на что The Village попросил экспертов и опытных путешественников рассказать, куда отправиться и как изменить привычный отдых, чтобы уложиться в бюджет, несмотря на дешёвый рубль
Красная цена
Где дешевле заправлять машинуThe Village сравнил, сколько стоит бензин на разных московских заправках
Красная цена
Где дешевле заправлять машину The Village сравнил, сколько стоит бензин на разных московских заправках
Комментарии
Предприниматели — об обещанной им сегодня поддержке ПутинаThe Village попросил предпринимателей оценить экономические тезисы президента, произнесённые во время послания Федеральному Собранию
Комментарии
Предприниматели — об обещанной им сегодня поддержке Путина The Village попросил предпринимателей оценить экономические тезисы президента, произнесённые во время послания Федеральному Собранию
Как всё устроено
Консультант «Большой тройки»Сотрудник международной консалтинговой компании рассказал The Village о работе по 100 часов в неделю, огромных зарплатах, вечеринках с наркотиками и о том, как сложно сокращать рабочих на заводе
Как всё устроено
Консультант «Большой тройки» Сотрудник международной консалтинговой компании рассказал The Village о работе по 100 часов в неделю, огромных зарплатах, вечеринках с наркотиками и о том, как сложно сокращать рабочих на заводе
Сделал сам
Как заработать, танцуя хастлЧемпионы по хастлу Анастасия Локшина и Дарик Лион познакомились благодаря модному парному танцу, а поженившись, решили развивать его по всему миру
Сделал сам
Как заработать, танцуя хастл Чемпионы по хастлу Анастасия Локшина и Дарик Лион познакомились благодаря модному парному танцу, а поженившись, решили развивать его по всему миру
Комментарии
Эксперты — о том, разумно ли запрещать работу не по специальностиThe Village выяснил, сколько людей в России работает по специальности, и спросил у экспертов, чем плох законопроект о профессиональных стандартах
Комментарии
Эксперты — о том, разумно ли запрещать работу не по специальности The Village выяснил, сколько людей в России работает по специальности, и спросил у экспертов, чем плох законопроект о профессиональных стандартах
Прямая речь
Пилотесса Мария Уваровская — о работе в мужском коллективе и буднях пилотаКомандир воздушного судна «Аэрофлота» рассказала The Village, как променяла карьеру архитектора на небо
Прямая речь
Пилотесса Мария Уваровская — о работе в мужском коллективе и буднях пилота Командир воздушного судна «Аэрофлота» рассказала The Village, как променяла карьеру архитектора на небо
Прямая речь
Андрей Мовчан (ИК «Третий Рим») — о том, когда доллар будет стоить 80 рублейThe Village попросил эксперта рассказать, как долго будет падать цена на нефть и рубль и почему члены ОПЕК решили не снижать добычу нефти
Прямая речь
Андрей Мовчан (ИК «Третий Рим») — о том, когда доллар будет стоить 80 рублей The Village попросил эксперта рассказать, как долго будет падать цена на нефть и рубль и почему члены ОПЕК решили не снижать добычу нефти
Ситуация
Как падение рубля изменило жизнь российских эмигрантов Россияне, проживающие за границей, которые получают доход в рублях, рассказывают The Village, как изменилась их жизнь после резкого скачка курсов валют
Ситуация
Как падение рубля изменило жизнь российских эмигрантов Россияне, проживающие за границей, которые получают доход в рублях, рассказывают The Village, как изменилась их жизнь после резкого скачка курсов валют
Истории
Зачем «Шоколадница» купила главного конкурента — сеть «Кофе Хауз»The Village рассказывает истории двух крупнейших кофейных сетей России и разбирается, зачем была нужна сделка
Истории
Зачем «Шоколадница» купила главного конкурента — сеть «Кофе Хауз» The Village рассказывает истории двух крупнейших кофейных сетей России и разбирается, зачем была нужна сделка
Ситуация
Так и живём: Как изменились цены на продукты за несколько месяцевThe Village проследил, как за последние месяцы изменились потребительские цены и цены российских поставщиков на некоторые продукты
Ситуация
Так и живём: Как изменились цены на продукты за несколько месяцев The Village проследил, как за последние месяцы изменились потребительские цены и цены российских поставщиков на некоторые продукты
Работа
Что делать, если вас увольняютThe Village попросил юриста, HR-специалиста и психолога рассказать, что делать в случае потери работы
Работа
Что делать, если вас увольняют The Village попросил юриста, HR-специалиста и психолога рассказать, что делать в случае потери работы
Hopes & Fears
Боевые потери: Предприниматели Украины — о том, как пострадал их бизнес за годУкраинские предприниматели закрывают свои магазины, но не уезжают. Мы узнали, как их бизнес пережил этот тяжёлый год
Hopes & Fears
Боевые потери: Предприниматели Украины — о том, как пострадал их бизнес за год Украинские предприниматели закрывают свои магазины, но не уезжают. Мы узнали, как их бизнес пережил этот тяжёлый год
Реакция
Прыжок в бесконечность: Как падал рубль Что говорили эксперты и аналитики о падении рубля с начала 2014 года по сегодняшний день
Реакция
Прыжок в бесконечность: Как падал рубль Что говорили эксперты и аналитики о падении рубля с начала 2014 года по сегодняшний день
Ситуация
Андрей Мовчан (ИК «Третий Рим») — о том, почему Центробанк не фиксирует курс рубляThe Village попросил эксперта рассказать, как Банк России контролирует курс рубля
Ситуация
Андрей Мовчан (ИК «Третий Рим») — о том, почему Центробанк не фиксирует курс рубля The Village попросил эксперта рассказать, как Банк России контролирует курс рубля
Ситуация
Спорный диагноз: Медики о реформе здравоохранения в МосквеThe Village поговорил с медицинскими работниками о сокращении числа больниц, поликлиник и рабочих мест
Ситуация