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Зарина Кодзаева

На сайте с 20 сентября 2012

Комментарии1
Темы0
Посты39
Коротко0
Районы-кварталы: Зачем «Дорогая, я перезвоню» открывается в Солнцеве и Строгине
Сделал сам
Районы-кварталы: Зачем «Дорогая, я перезвоню» открывается в Солнцеве и СтрогинеСовладелец и управляющий сети баров «Дорогая, я перезвоню» рассказал о своём походе в спальные районы и о том, как бар в Солнцеве поможет будущим франчайзи.
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Районы-кварталы: Зачем «Дорогая, я перезвоню» открывается в Солнцеве и Строгине
Сделал сам

Районы-кварталы: Зачем «Дорогая, я перезвоню» открывается в Солнцеве и Строгине Совладелец и управляющий сети баров «Дорогая, я перезвоню» рассказал о своём походе в спальные районы и о том, как бар в Солнцеве поможет будущим франчайзи.

Кто чем может: Как студия Aterdux Entertainment нашла деньги на Kickstarter
Менеджмент
Кто чем может: Как студия Aterdux Entertainment нашла деньги на KickstarterМинский разработчик игр собрал на американском портале краудфандинга $50 000 для завершения игры «Легенды Эйзенвальда». Основатель компании рассказал, через что ему пришлось пройти.
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Кто чем может: Как студия Aterdux Entertainment нашла деньги на Kickstarter
Менеджмент

Кто чем может: Как студия Aterdux Entertainment нашла деньги на Kickstarter Минский разработчик игр собрал на американском портале краудфандинга $50 000 для завершения игры «Легенды Эйзенвальда». Основатель компании рассказал, через что ему пришлось пройти.

Монетизируй это: 5 советов по раскрутке приложений от Глена Найджела Штрауба (Millennial Media)
Менеджмент
Монетизируй это: 5 советов по раскрутке приложений от Глена Найджела Штрауба (Millennial Media)Эксперт по мобильной монетизации Глен Найджел Штрауб перед лекцией на Digital October дал читателям H&F пару советов о том, как раскрутить приложение, и показал свой iPhone.
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Монетизируй это: 5 советов по раскрутке приложений от Глена Найджела Штрауба (Millennial Media)
Менеджмент

Монетизируй это: 5 советов по раскрутке приложений от Глена Найджела Штрауба (Millennial Media) Эксперт по мобильной монетизации Глен Найджел Штрауб перед лекцией на Digital October дал читателям H&F пару советов о том, как раскрутить приложение, и показал свой iPhone.

С помощью зонта: Почему вендинговой компании Inspb выгодны дожди
Сделал сам
С помощью зонта: Почему вендинговой компании Inspb выгодны дождиИнструктор автошколы Сергей Миронов так удивился, что никто не поставил в Санкт-Петербурге зонтоматы, как в Лондоне, что решил заняться этим сам. В дождливый месяц он продаёт 10 000 зонтов.
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С помощью зонта: Почему вендинговой компании Inspb выгодны дожди
Сделал сам

С помощью зонта: Почему вендинговой компании Inspb выгодны дожди Инструктор автошколы Сергей Миронов так удивился, что никто не поставил в Санкт-Петербурге зонтоматы, как в Лондоне, что решил заняться этим сам. В дождливый месяц он продаёт 10 000 зонтов.

14 цитат о создании Apple и Microsoft из фильма «Пираты Силиконовой долины»
Менеджмент
14 цитат о создании Apple и Microsoft из фильма «Пираты Силиконовой долины» Молодые Гейтс, Джобс и Возняк делают первые шаги на пути создания персональных компьютеров, которые изменят мир.
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14 цитат о создании Apple и Microsoft из фильма «Пираты Силиконовой долины»
Менеджмент

14 цитат о создании Apple и Microsoft из фильма «Пираты Силиконовой долины» Молодые Гейтс, Джобс и Возняк делают первые шаги на пути создания персональных компьютеров, которые изменят мир.

Вы доставляете: Как логистический сервис QuickFrog превысил скорость
Менеджмент
Вы доставляете: Как логистический сервис QuickFrog превысил скоростьРоман Прилипко раскрутил свою компанию обещанием доставлять небольшие грузы по Москве за 59 минут, но за первые полтора года так и не вышел в плюс. Что помогло QuickFrog удержаться на плаву?
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Вы доставляете: Как логистический сервис QuickFrog превысил скорость
Менеджмент

Вы доставляете: Как логистический сервис QuickFrog превысил скорость Роман Прилипко раскрутил свою компанию обещанием доставлять небольшие грузы по Москве за 59 минут, но за первые полтора года так и не вышел в плюс. Что помогло QuickFrog удержаться на плаву?

Деньги пахнут: Как продавцы ароматизаторов раскрутили с нуля марку Aurami
Сделал сам
Деньги пахнут: Как продавцы ароматизаторов раскрутили с нуля марку AuramiДмитрий Порчхидзе и Владимир Павлов организовали производство дорогих ароматизаторов для автомобилей. Сейчас у них 15% рынка и оборот в 5-6 млн рублей за месяц.
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Деньги пахнут: Как продавцы ароматизаторов раскрутили с нуля марку Aurami
Сделал сам

Деньги пахнут: Как продавцы ароматизаторов раскрутили с нуля марку Aurami Дмитрий Порчхидзе и Владимир Павлов организовали производство дорогих ароматизаторов для автомобилей. Сейчас у них 15% рынка и оборот в 5-6 млн рублей за месяц.

Business geek: Самое интересное о бизнесе за неделю
Кейсы
Business geek: Самое интересное о бизнесе за неделюИз Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые кассовые дискуссии и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
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Business geek: Самое интересное о бизнесе за неделю
Кейсы

Business geek: Самое интересное о бизнесе за неделю Из Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые кассовые дискуссии и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.

Custom Water Pipes: Кому нужны дизайнерские кальяны
Свое место
Custom Water Pipes: Кому нужны дизайнерские кальяныСоздатели компании Custom Water Pipes чуть не свернули производство кальянов, с трудом налаженное в Подмосковье, но потом нашли своих покупателей.
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Custom Water Pipes: Кому нужны дизайнерские кальяны
Свое место

Custom Water Pipes: Кому нужны дизайнерские кальяны Создатели компании Custom Water Pipes чуть не свернули производство кальянов, с трудом налаженное в Подмосковье, но потом нашли своих покупателей.

Дональд Норман «Дизайн привычных вещей»
Кейсы
Дональд Норман «Дизайн привычных вещей»H&F прочитал культовую книгу по психологии дизайна, рассказывающую, как по-новому смотреть на привычные вещи.
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Дональд Норман «Дизайн привычных вещей»
Кейсы

Дональд Норман «Дизайн привычных вещей» H&F прочитал культовую книгу по психологии дизайна, рассказывающую, как по-новому смотреть на привычные вещи.

«Универсани»: Почему столичные родители охотятся за санками из Дзержинска
Эксперимент
«Универсани»: Почему столичные родители охотятся за санками из ДзержинскаКак бывший директор велосипедного завода, выпускавшего «Школьник», поставил на колёса детские санки.
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«Универсани»: Почему столичные родители охотятся за санками из Дзержинска
Эксперимент

«Универсани»: Почему столичные родители охотятся за санками из Дзержинска Как бывший директор велосипедного завода, выпускавшего «Школьник», поставил на колёса детские санки.

10 цитат о почтовом бизнесе из мультфильма «Секретная служба Санты»
Менеджмент
10 цитат о почтовом бизнесе из мультфильма «Секретная служба Санты»Фильм о трёх поколениях менеджеров и работе с клиентами.
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10 цитат о почтовом бизнесе из мультфильма «Секретная служба Санты»
Менеджмент

10 цитат о почтовом бизнесе из мультфильма «Секретная служба Санты» Фильм о трёх поколениях менеджеров и работе с клиентами.

YouDo: Как сайт с дурацкими конкурсами превратился в биржу труда
Сделал сам
YouDo: Как сайт с дурацкими конкурсами превратился в биржу трудаНедоучившийся ФСОшник Денис Кутергин рассказал H&F, как создал 9 000 рабочих мест за 9 месяцев.
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YouDo: Как сайт с дурацкими конкурсами превратился в биржу труда
Сделал сам

YouDo: Как сайт с дурацкими конкурсами превратился в биржу труда Недоучившийся ФСОшник Денис Кутергин рассказал H&F, как создал 9 000 рабочих мест за 9 месяцев.

Михаил Сорокин (Pomogatel.ru): Как свести домашний персонал с хозяевами и заработать
Менеджмент
Михаил Сорокин (Pomogatel.ru): Как свести домашний персонал с хозяевами и заработатьМихаил Сорокин создал самое популярное в интернете место встречи мам с нянями и домработницами — Pomogatel.ru. Читателям H&F он дал 5 советов о том, как сделать бизнес на подборе домашнего персонала.
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Михаил Сорокин (Pomogatel.ru): Как свести домашний персонал с хозяевами и заработать
Менеджмент

Михаил Сорокин (Pomogatel.ru): Как свести домашний персонал с хозяевами и заработать Михаил Сорокин создал самое популярное в интернете место встречи мам с нянями и домработницами — Pomogatel.ru. Читателям H&F он дал 5 советов о том, как сделать бизнес на подборе домашнего персонала.

Куда приводят мечты: Подробности конфликта в Dream Industries
Менеджмент
Куда приводят мечты: Подробности конфликта в Dream IndustriesСовладелец компании, придумавшей Zvooq.ru и Bookmate, Дмитрий Костыгин заявил H&F, что не угрожал партнёрам.
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Куда приводят мечты: Подробности конфликта в Dream Industries
Менеджмент

Куда приводят мечты: Подробности конфликта в Dream Industries Совладелец компании, придумавшей Zvooq.ru и Bookmate, Дмитрий Костыгин заявил H&F, что не угрожал партнёрам.

Дерзость и надежды: Лучшие речи предпринимателей 2012 года
Облако знаний
Дерзость и надежды: Лучшие речи предпринимателей 2012 годаВ этом году предприниматели много говорили о сообществах, самоорганизации и креативности. H&F собрал наиболее выразительные спичи.
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Дерзость и надежды: Лучшие речи предпринимателей 2012 года
Облако знаний

Дерзость и надежды: Лучшие речи предпринимателей 2012 года В этом году предприниматели много говорили о сообществах, самоорганизации и креативности. H&F собрал наиболее выразительные спичи.

«Сбер.Деньги»: Как сделка банка и платёжной системы Yandex повлияет на онлайн-ритейл
Менеджмент
«Сбер.Деньги»: Как сделка банка и платёжной системы Yandex повлияет на онлайн-ритейлПокупка «Сбербанком» 75% «Яндекс.Денег» за $60 млн может привести к тектоническим изменениям рынка онлайн-платежей. H&F выяснил, как сделка отразится на предпринимателях, ведущих бизнес в интернете.
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«Сбер.Деньги»: Как сделка банка и платёжной системы Yandex повлияет на онлайн-ритейл
Менеджмент

«Сбер.Деньги»: Как сделка банка и платёжной системы Yandex повлияет на онлайн-ритейл Покупка «Сбербанком» 75% «Яндекс.Денег» за $60 млн может привести к тектоническим изменениям рынка онлайн-платежей. H&F выяснил, как сделка отразится на предпринимателях, ведущих бизнес в интернете.

Cловарь русского предпринимателя «Буллшит бинго»: Мобайл
Облако знаний
Cловарь русского предпринимателя «Буллшит бинго»: МобайлH&F составляет словарь нового бизнес-сленга. Нам помогает владелец Social Insight Андрей Подшибякин. Пятая серия о мобайле — моднейшем термине 2012 года, значение которого подчас туманно.
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Cловарь русского предпринимателя «Буллшит бинго»: Мобайл
Облако знаний

Cловарь русского предпринимателя «Буллшит бинго»: Мобайл H&F составляет словарь нового бизнес-сленга. Нам помогает владелец Social Insight Андрей Подшибякин. Пятая серия о мобайле — моднейшем термине 2012 года, значение которого подчас туманно.

Майкл Хайятт «Платформа»
Кейсы
Майкл Хайятт «Платформа»H&F прочитал книгу Майкла Хайятта и узнал, какую огромную работу нужно проделать, чтобы стать заметным в интернете.
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Майкл Хайятт «Платформа»
Кейсы

Майкл Хайятт «Платформа» H&F прочитал книгу Майкла Хайятта и узнал, какую огромную работу нужно проделать, чтобы стать заметным в интернете.

Красота и Lepota: Как преуспеть в продаже необычной офисной мебели
Сделал сам
Красота и Lepota: Как преуспеть в продаже необычной офисной мебелиДмитрий Черепков и его компания «Наяда» первыми в России начали делать офисные перегородки. Что произошло с его бизнесом, когда рынок наводнили конкуренты?
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Красота и Lepota: Как преуспеть в продаже необычной офисной мебели
Сделал сам

Красота и Lepota: Как преуспеть в продаже необычной офисной мебели Дмитрий Черепков и его компания «Наяда» первыми в России начали делать офисные перегородки. Что произошло с его бизнесом, когда рынок наводнили конкуренты?

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