ЗК
Зарина Кодзаева
На сайте с 20 сентября 2012
Сделал сам
Районы-кварталы: Зачем «Дорогая, я перезвоню» открывается в Солнцеве и СтрогинеСовладелец и управляющий сети баров «Дорогая, я перезвоню» рассказал о своём походе в спальные районы и о том, как бар в Солнцеве поможет будущим франчайзи.
Сделал сам
Районы-кварталы: Зачем «Дорогая, я перезвоню» открывается в Солнцеве и Строгине Совладелец и управляющий сети баров «Дорогая, я перезвоню» рассказал о своём походе в спальные районы и о том, как бар в Солнцеве поможет будущим франчайзи.
Менеджмент
Кто чем может: Как студия Aterdux Entertainment нашла деньги на KickstarterМинский разработчик игр собрал на американском портале краудфандинга $50 000 для завершения игры «Легенды Эйзенвальда». Основатель компании рассказал, через что ему пришлось пройти.
Менеджмент
Кто чем может: Как студия Aterdux Entertainment нашла деньги на Kickstarter Минский разработчик игр собрал на американском портале краудфандинга $50 000 для завершения игры «Легенды Эйзенвальда». Основатель компании рассказал, через что ему пришлось пройти.
Менеджмент
Монетизируй это: 5 советов по раскрутке приложений от Глена Найджела Штрауба (Millennial Media)Эксперт по мобильной монетизации Глен Найджел Штрауб перед лекцией на Digital October дал читателям H&F пару советов о том, как раскрутить приложение, и показал свой iPhone.
Менеджмент
Монетизируй это: 5 советов по раскрутке приложений от Глена Найджела Штрауба (Millennial Media) Эксперт по мобильной монетизации Глен Найджел Штрауб перед лекцией на Digital October дал читателям H&F пару советов о том, как раскрутить приложение, и показал свой iPhone.
Сделал сам
С помощью зонта: Почему вендинговой компании Inspb выгодны дождиИнструктор автошколы Сергей Миронов так удивился, что никто не поставил в Санкт-Петербурге зонтоматы, как в Лондоне, что решил заняться этим сам. В дождливый месяц он продаёт 10 000 зонтов.
Сделал сам
С помощью зонта: Почему вендинговой компании Inspb выгодны дожди Инструктор автошколы Сергей Миронов так удивился, что никто не поставил в Санкт-Петербурге зонтоматы, как в Лондоне, что решил заняться этим сам. В дождливый месяц он продаёт 10 000 зонтов.
Менеджмент
14 цитат о создании Apple и Microsoft из фильма «Пираты Силиконовой долины» Молодые Гейтс, Джобс и Возняк делают первые шаги на пути создания персональных компьютеров, которые изменят мир.
Менеджмент
14 цитат о создании Apple и Microsoft из фильма «Пираты Силиконовой долины» Молодые Гейтс, Джобс и Возняк делают первые шаги на пути создания персональных компьютеров, которые изменят мир.
Менеджмент
Вы доставляете: Как логистический сервис QuickFrog превысил скоростьРоман Прилипко раскрутил свою компанию обещанием доставлять небольшие грузы по Москве за 59 минут, но за первые полтора года так и не вышел в плюс. Что помогло QuickFrog удержаться на плаву?
Менеджмент
Вы доставляете: Как логистический сервис QuickFrog превысил скорость Роман Прилипко раскрутил свою компанию обещанием доставлять небольшие грузы по Москве за 59 минут, но за первые полтора года так и не вышел в плюс. Что помогло QuickFrog удержаться на плаву?
Сделал сам
Деньги пахнут: Как продавцы ароматизаторов раскрутили с нуля марку AuramiДмитрий Порчхидзе и Владимир Павлов организовали производство дорогих ароматизаторов для автомобилей. Сейчас у них 15% рынка и оборот в 5-6 млн рублей за месяц.
Сделал сам
Деньги пахнут: Как продавцы ароматизаторов раскрутили с нуля марку Aurami Дмитрий Порчхидзе и Владимир Павлов организовали производство дорогих ароматизаторов для автомобилей. Сейчас у них 15% рынка и оборот в 5-6 млн рублей за месяц.
Кейсы
Business geek: Самое интересное о бизнесе за неделюИз Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые кассовые дискуссии и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
Кейсы
Business geek: Самое интересное о бизнесе за неделю Из Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые кассовые дискуссии и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
Свое место
Custom Water Pipes: Кому нужны дизайнерские кальяныСоздатели компании Custom Water Pipes чуть не свернули производство кальянов, с трудом налаженное в Подмосковье, но потом нашли своих покупателей.
Свое место
Custom Water Pipes: Кому нужны дизайнерские кальяны Создатели компании Custom Water Pipes чуть не свернули производство кальянов, с трудом налаженное в Подмосковье, но потом нашли своих покупателей.
Кейсы
Дональд Норман «Дизайн привычных вещей»H&F прочитал культовую книгу по психологии дизайна, рассказывающую, как по-новому смотреть на привычные вещи.
Кейсы
Дональд Норман «Дизайн привычных вещей» H&F прочитал культовую книгу по психологии дизайна, рассказывающую, как по-новому смотреть на привычные вещи.
Эксперимент
«Универсани»: Почему столичные родители охотятся за санками из ДзержинскаКак бывший директор велосипедного завода, выпускавшего «Школьник», поставил на колёса детские санки.
Эксперимент
«Универсани»: Почему столичные родители охотятся за санками из Дзержинска Как бывший директор велосипедного завода, выпускавшего «Школьник», поставил на колёса детские санки.
Менеджмент
10 цитат о почтовом бизнесе из мультфильма «Секретная служба Санты»Фильм о трёх поколениях менеджеров и работе с клиентами.
Менеджмент
10 цитат о почтовом бизнесе из мультфильма «Секретная служба Санты» Фильм о трёх поколениях менеджеров и работе с клиентами.
Сделал сам
YouDo: Как сайт с дурацкими конкурсами превратился в биржу трудаНедоучившийся ФСОшник Денис Кутергин рассказал H&F, как создал 9 000 рабочих мест за 9 месяцев.
Сделал сам
YouDo: Как сайт с дурацкими конкурсами превратился в биржу труда Недоучившийся ФСОшник Денис Кутергин рассказал H&F, как создал 9 000 рабочих мест за 9 месяцев.
Менеджмент
Михаил Сорокин (Pomogatel.ru): Как свести домашний персонал с хозяевами и заработатьМихаил Сорокин создал самое популярное в интернете место встречи мам с нянями и домработницами — Pomogatel.ru. Читателям H&F он дал 5 советов о том, как сделать бизнес на подборе домашнего персонала.
Менеджмент
Михаил Сорокин (Pomogatel.ru): Как свести домашний персонал с хозяевами и заработать Михаил Сорокин создал самое популярное в интернете место встречи мам с нянями и домработницами — Pomogatel.ru. Читателям H&F он дал 5 советов о том, как сделать бизнес на подборе домашнего персонала.
Менеджмент
Куда приводят мечты: Подробности конфликта в Dream IndustriesСовладелец компании, придумавшей Zvooq.ru и Bookmate, Дмитрий Костыгин заявил H&F, что не угрожал партнёрам.
Менеджмент
Куда приводят мечты: Подробности конфликта в Dream Industries Совладелец компании, придумавшей Zvooq.ru и Bookmate, Дмитрий Костыгин заявил H&F, что не угрожал партнёрам.
Облако знаний
Дерзость и надежды: Лучшие речи предпринимателей 2012 годаВ этом году предприниматели много говорили о сообществах, самоорганизации и креативности. H&F собрал наиболее выразительные спичи.
Облако знаний
Дерзость и надежды: Лучшие речи предпринимателей 2012 года В этом году предприниматели много говорили о сообществах, самоорганизации и креативности. H&F собрал наиболее выразительные спичи.
Менеджмент
«Сбер.Деньги»: Как сделка банка и платёжной системы Yandex повлияет на онлайн-ритейлПокупка «Сбербанком» 75% «Яндекс.Денег» за $60 млн может привести к тектоническим изменениям рынка онлайн-платежей. H&F выяснил, как сделка отразится на предпринимателях, ведущих бизнес в интернете.
Менеджмент
«Сбер.Деньги»: Как сделка банка и платёжной системы Yandex повлияет на онлайн-ритейл Покупка «Сбербанком» 75% «Яндекс.Денег» за $60 млн может привести к тектоническим изменениям рынка онлайн-платежей. H&F выяснил, как сделка отразится на предпринимателях, ведущих бизнес в интернете.
Облако знаний
Cловарь русского предпринимателя «Буллшит бинго»: МобайлH&F составляет словарь нового бизнес-сленга. Нам помогает владелец Social Insight Андрей Подшибякин. Пятая серия о мобайле — моднейшем термине 2012 года, значение которого подчас туманно.
Облако знаний
Cловарь русского предпринимателя «Буллшит бинго»: Мобайл H&F составляет словарь нового бизнес-сленга. Нам помогает владелец Social Insight Андрей Подшибякин. Пятая серия о мобайле — моднейшем термине 2012 года, значение которого подчас туманно.
Кейсы
Майкл Хайятт «Платформа»H&F прочитал книгу Майкла Хайятта и узнал, какую огромную работу нужно проделать, чтобы стать заметным в интернете.
Кейсы
Майкл Хайятт «Платформа» H&F прочитал книгу Майкла Хайятта и узнал, какую огромную работу нужно проделать, чтобы стать заметным в интернете.
Сделал сам
Красота и Lepota: Как преуспеть в продаже необычной офисной мебелиДмитрий Черепков и его компания «Наяда» первыми в России начали делать офисные перегородки. Что произошло с его бизнесом, когда рынок наводнили конкуренты?
Сделал сам