Дарья Мищенко
На сайте с 7 июня 2013
Движение на Обводном канале откроют к декабрю
Реконструкция Южной набережной под Американскими мостами завершится к концу года, а ремонт северной части продлится дольше.
Движение на Обводном канале откроют к декабрю Реконструкция Южной набережной под Американскими мостами завершится к концу года, а ремонт северной части продлится дольше.
В кинотеатре «Чайка» будут бесплатно показывать российское кино
В рамках нового проекта кинотеатра теперь можно бесплатно смотреть фильмы, снятые компаниями «Всемирные русские студии», «СТВ» и «Мельница».
В кинотеатре «Чайка» будут бесплатно показывать российское кино В рамках нового проекта кинотеатра теперь можно бесплатно смотреть фильмы, снятые компаниями «Всемирные русские студии», «СТВ» и «Мельница».
В Петербурге появилось первое бюро находок онлайн
Пока услуга доступна только жителям Фрунзенского района. О потерянной или найденной вещи они могут сообщить на сайте районной администрации.
В Петербурге появилось первое бюро находок онлайн Пока услуга доступна только жителям Фрунзенского района. О потерянной или найденной вещи они могут сообщить на сайте районной администрации.
В сентябре откроется магазин одежды Code7
Компания Code7, официальный российский дистрибьютор Cheap Monday, Fidelity Sportswear, Spiewak & Sons, Lavenham и других марок, запускает в Петербурге свой первый шоу-рум.
В сентябре откроется магазин одежды Code7 Компания Code7, официальный российский дистрибьютор Cheap Monday, Fidelity Sportswear, Spiewak & Sons, Lavenham и других марок, запускает в Петербурге свой первый шоу-рум.
The Village проверил, работает ли Wi-Fi в ЦПКиО
Несмотря на обещания администрации Петроградского района, Wi-Fi до сих пор не покрывает и десятой части территории парка.
The Village проверил, работает ли Wi-Fi в ЦПКиО Несмотря на обещания администрации Петроградского района, Wi-Fi до сих пор не покрывает и десятой части территории парка.
Художники провели акцию за легализацию граффити на стенах
Граффити, нарисованные на обычных рекламных щитах, призваны привлечь внимание горожан к проблеме легализации творчества уличных художников.
Художники провели акцию за легализацию граффити на стенах Граффити, нарисованные на обычных рекламных щитах, призваны привлечь внимание горожан к проблеме легализации творчества уличных художников.
«Зенит» построит в Удельном парке два футбольных поля
Несмотря на возражения защитников Удельного парка, главный петербургский футбольный клуб собирается построить два футбольных поля, а в будущем ещё и манеж.
«Зенит» построит в Удельном парке два футбольных поля Несмотря на возражения защитников Удельного парка, главный петербургский футбольный клуб собирается построить два футбольных поля, а в будущем ещё и манеж.
В одной из кофеен «Шоколадницы» открылось окно take away
Кофе, лимонады, сэндвичи и десерты теперь можно купить навынос, не заходя в кофейню.
В одной из кофеен «Шоколадницы» открылось окно take away Кофе, лимонады, сэндвичи и десерты теперь можно купить навынос, не заходя в кофейню.
Музыкальные репетиции молодых групп будут проходить в «Новой Голландии»
Молодые музыканты смогут устраивать репетиции под открытым небом в «Новой Голландии». Концертную сцену каждый четверг будут отдавать новой группе.
Музыкальные репетиции молодых групп будут проходить в «Новой Голландии» Молодые музыканты смогут устраивать репетиции под открытым небом в «Новой Голландии». Концертную сцену каждый четверг будут отдавать новой группе.
Опубликован проект намыва «Новый берег» под Сестрорецком
Стало известно, как будут застраивать намывные территории недалеко от Сестрорецка. Проект пока не окончательный, а стройку закончат не раньше 2028 года.
Опубликован проект намыва «Новый берег» под Сестрорецком Стало известно, как будут застраивать намывные территории недалеко от Сестрорецка. Проект пока не окончательный, а стройку закончат не раньше 2028 года.
В «Новой Голландии» стартуют турниры по настольному теннису между национальными диаспорами Сегодня в «Новой Голландии» запускается серия турниров по настольному теннису среди представителей национальных диаспор. В 18:00 ракетки скрестят армянская и еврейская команды.
Депутаты предлагают продлить работу метро или сделать её круглосуточной
Продлить работу петербургской подземки или сделать её круглосуточной предложили депутаты ЗакСа. В метро к таким реформам, скорее всего, окажутся не готовы.