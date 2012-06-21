вернуться на старую версию сайта
22 сентября, вторник
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
Комментарии70Темы1Посты12
Коротко0
ДМ

Дарья Мищенко

На сайте с 7 июня 2013

Комментарии70Темы1Посты12
Коротко0
Транспорт

Движение на Обводном канале откроют к декабрю

Реконструкция Южной набережной под Американскими мостами завершится к концу года, а ремонт северной части продлится дольше.

1
Транспорт

Движение на Обводном канале откроют к декабрю Реконструкция Южной набережной под Американскими мостами завершится к концу года, а ремонт северной части продлится дольше.

Город

В кинотеатре «Чайка» будут бесплатно показывать российское кино

В рамках нового проекта кинотеатра теперь можно бесплатно смотреть фильмы, снятые компаниями «Всемирные русские студии», «СТВ» и «Мельница».

1
Город

В кинотеатре «Чайка» будут бесплатно показывать российское кино В рамках нового проекта кинотеатра теперь можно бесплатно смотреть фильмы, снятые компаниями «Всемирные русские студии», «СТВ» и «Мельница».

Город

В Петербурге появилось первое бюро находок онлайн

Пока услуга доступна только жителям Фрунзенского района. О потерянной или найденной вещи они могут сообщить на сайте районной администрации.

0
Город

В Петербурге появилось первое бюро находок онлайн Пока услуга доступна только жителям Фрунзенского района. О потерянной или найденной вещи они могут сообщить на сайте районной администрации.

Магазины

В сентябре откроется магазин одежды Code7

Компания Code7, официальный российский дистрибьютор Cheap Monday, Fidelity Sportswear, Spiewak & Sons, Lavenham и других марок, запускает в Петербурге свой первый шоу-рум.

1
Магазины

В сентябре откроется магазин одежды Code7 Компания Code7, официальный российский дистрибьютор Cheap Monday, Fidelity Sportswear, Spiewak & Sons, Lavenham и других марок, запускает в Петербурге свой первый шоу-рум.

Ситуация

The Village проверил, работает ли Wi-Fi в ЦПКиО

Несмотря на обещания администрации Петроградского района, Wi-Fi до сих пор не покрывает и десятой части территории парка.

2
Ситуация

The Village проверил, работает ли Wi-Fi в ЦПКиО Несмотря на обещания администрации Петроградского района, Wi-Fi до сих пор не покрывает и десятой части территории парка.

События

Художники провели акцию за легализацию граффити на стенах

Граффити, нарисованные на обычных рекламных щитах, призваны привлечь внимание горожан к проблеме легализации творчества уличных художников.

3
События

Художники провели акцию за легализацию граффити на стенах Граффити, нарисованные на обычных рекламных щитах, призваны привлечь внимание горожан к проблеме легализации творчества уличных художников.

Инфраструктура

«Зенит» построит в Удельном парке два футбольных поля

Несмотря на возражения защитников Удельного парка, главный петербургский футбольный клуб собирается построить два футбольных поля, а в будущем ещё и манеж.

0
Инфраструктура

«Зенит» построит в Удельном парке два футбольных поля Несмотря на возражения защитников Удельного парка, главный петербургский футбольный клуб собирается построить два футбольных поля, а в будущем ещё и манеж.

Сервис

В одной из кофеен «Шоколадницы» открылось окно take away

Кофе, лимонады, сэндвичи и десерты теперь можно купить навынос, не заходя в кофейню.

1
Сервис

В одной из кофеен «Шоколадницы» открылось окно take away Кофе, лимонады, сэндвичи и десерты теперь можно купить навынос, не заходя в кофейню.

События

Музыкальные репетиции молодых групп будут проходить в «Новой Голландии»

Молодые музыканты смогут устраивать репетиции под открытым небом в «Новой Голландии». Концертную сцену каждый четверг будут отдавать новой группе.

0
События

Музыкальные репетиции молодых групп будут проходить в «Новой Голландии» Молодые музыканты смогут устраивать репетиции под открытым небом в «Новой Голландии». Концертную сцену каждый четверг будут отдавать новой группе.

Архитектура

Опубликован проект намыва «Новый берег» под Сестрорецком

Стало известно, как будут застраивать намывные территории недалеко от Сестрорецка. Проект пока не окончательный, а стройку закончат не раньше 2028 года.

0
Архитектура

Опубликован проект намыва «Новый берег» под Сестрорецком Стало известно, как будут застраивать намывные территории недалеко от Сестрорецка. Проект пока не окончательный, а стройку закончат не раньше 2028 года.

Велосипеды
В «Новой Голландии» стартуют турниры по настольному теннису между национальными диаспорамиСегодня в «Новой Голландии» запускается серия турниров по настольному теннису среди представителей национальных диаспор. В 18:00 ракетки скрестят армянская и еврейская команды.
3
Велосипеды

В «Новой Голландии» стартуют турниры по настольному теннису между национальными диаспорами Сегодня в «Новой Голландии» запускается серия турниров по настольному теннису среди представителей национальных диаспор. В 18:00 ракетки скрестят армянская и еврейская команды.

Транспорт

Депутаты предлагают продлить работу метро или сделать её круглосуточной

Продлить работу петербургской подземки или сделать её круглосуточной предложили депутаты ЗакСа. В метро к таким реформам, скорее всего, окажутся не готовы.

13
Транспорт

Депутаты предлагают продлить работу метро или сделать её круглосуточной Продлить работу петербургской подземки или сделать её круглосуточной предложили депутаты ЗакСа. В метро к таким реформам, скорее всего, окажутся не готовы.