В «Новой Голландии» стартуют турниры по настольному теннису между национальными диаспорами Сегодня в «Новой Голландии» запускается серия турниров по настольному теннису среди представителей национальных диаспор. В 18:00 ракетки скрестят армянская и еврейская команды.