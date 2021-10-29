Книжным, цветочным и табачным магазинам, Почте Росси и банкам разрешили работать во время локдауна в Петербурге

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Табачным и цветочным магазинам, Почте России и банкам разрешили работать во время локдауна в Петербурге с 30 октября по 7 ноября.
Власти города также разрешили работать книжным магазинам. Об этом магазины узнали лишь за день до начала «нерабочей недели», 29 октября. Первой об этом написала «Бумага», сославшись на информацию от сотрудников «Подписных изданий».
В книжном магазине «Все свободны» The Village подтвердили эту информацию. По словам владельца магазина Артема Фаустова, он узнал о том, что книжным можно будет работать во время локдауна, совершенно неожиданно. «Придется срочно заново переделывать рабочее расписание», — добавил владелец магазина «Все свободны».
Источник: «Бумага», Артем Фаустов («Все свободны»), «Фонтанка»