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2021-10-29T20:41:59.000+03:00
29 октября 2021
Власти Петербурга передумали разрешать книжным магазинами работать во время локдауна
2021-10-29T15:50:33.000+03:00
обновлено
29 октября 2021
Книжным, цветочным и табачным магазинам, Почте Росси и банкам разрешили работать во время локдауна в Петербурге
2020-11-23T12:55:34.000+03:00
23 ноября 2020
В центре Петербурга открыли магазин книг по искусству «Мост»
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