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29 октября 2021

Власти Петербурга передумали разрешать книжным магазинами работать во время локдауна

обновлено29 октября 2021

Книжным, цветочным и табачным магазинам, Почте Росси и банкам разрешили работать во время локдауна в Петербурге

23 ноября 2020

В центре Петербурга открыли магазин книг по искусству «Мост»