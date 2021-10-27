Fitmost проведет онлайн-фестиваль с тренировками и лекциями о спорте

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С 28 по 31 октября состоится бесплатный онлайн-фестиваль «Пока все дома» от сервиса единого абонемента на спорт Fitmost.
Чтобы занять себя во время локдауна, пользователи смогут позаниматься йогой, зарядкой и медитациями, а также послушать спикеров bioniq по питанию и здоровью, «Тинькофф Инвестиций» и Origins Russia по уходу за кожей.
Все лекции и занятия будут проходить в обед и вечером по будням и в дневное время по выходным. Ознакомиться с расписанием можно по ссылке.
О том, как Fitmost помогает горожанам выбирать места для занятия собой, читайте в материале The Village.
Источник: пресс-служба Fitmost
Обложка: Fitmost