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Fitmost проведет онлайн-фестиваль с тренировками и лекциями о спорте
Fitmost проведет онлайн-фестиваль с тренировками и лекциями о спорте
Новости

Fitmost проведет онлайн-фестиваль с тренировками и лекциями о спорте

С 28 по 31 октября состоится бесплатный онлайн-фестиваль «Пока все дома» от сервиса единого абонемента на спорт Fitmost.

Чтобы занять себя во время локдауна, пользователи смогут позаниматься йогой, зарядкой и медитациями, а также послушать спикеров bioniq по питанию и здоровью, «Тинькофф Инвестиций» и Origins Russia по уходу за кожей.

Все лекции и занятия будут проходить в обед и вечером по будням и в дневное время по выходным. Ознакомиться с расписанием можно по ссылке.

О том, как Fitmost помогает горожанам выбирать места для занятия собой, читайте в материале The Village.

Источник: пресс-служба Fitmost

Обложка: Fitmost

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