Фестиваль электронной музыки GAMMA перенесли на июль 2022-го из-за коронавируса

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Организаторы музыкального фестиваля GAMMA перенесли событие с 16–17 октября 2021-го на 8–10 июля 2022-го из-за пандемии и ковидных ограничений в Петербурге. Об этом они сообщили в официальной группе фестиваля во ВКонтакте.
Организаторы попросили не сдавать билеты и пообещали, что все билеты, купленные в этом году, будут иметь особый статус «savethegamma». Этот статус даст привилегии при посещении одного из событий фестиваля в будущем. Но при необходимости билеты все еще можно сдать. Для этого нужно связаться с организаторами фестиваля по почте —info@mdivision.ru.
GAMMA — известный фестиваль электронной музыки. Событие должно было состояться на заводе Степана Разина на набережной Обводного канала. Среди артистов были заявлены: Dax J, Ancient Methods, Dasha Rush, Inhalt Der Nacht, дуэт LADA, все резиденты m_division. Полный список можно увидеть в группе мероприятия во ВКонтакте.
Источник: GAMMA