Netflix снимет второй сезон «Игры в кальмара»

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Сооснователь стримингового сервиса Netflix Тед Сарандос заявил, что у «Игры в кальмара» будет второй сезон. Сроки выхода сериала не сообщаются.
«Игра в кальмара» — южнокорейский сериал 2021 года, возглавивший список самых просматриваемых на Netflix. По сюжету, 465 человек, большинство из которых испытывает финансовые проблемы, участвую в турнире на выживание. Победитель получит 38,5 миллиона долларов.
В октябре 2021 года Виталий Милонов предложил запретить сериал в России. Он считает, что «Игра в кальмара» воспитывает в детях жестокость.
В одном из эпизодов сериала участники турнира получают популярную в Корее конфету дальгон, на которой выгравирована фигура. Игроки должны вырезать фигуру иголкой, не сломав сладость. Тех, у кого конфета треснет, убивают. Этот эпизод породил глобальный челлендж — пользователи социальных сетей по всему миру вырезали фигурки из конфет и снимали это на камеру. The Village рассказал, как приготовить дальгон дома.
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