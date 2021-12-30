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Чтобы не только весело, но и с пользой провести новогодние выходные, можно посмотреть лекции «Яндекс.Кью» про историю, культуру и искусство.
В программе «Умных каникул с Кью» — видео о том, как британцы покорили моду, кто такие офени, какой была рок-музыка в 1960-х, а также что происходит с кураторством в современном искусстве.
Лекции провели автор подкаста «Закат Империи» Андрей Аксенов, журналистка Катя Федорова, критик Лев Ганкин и куратор Александр Буренков.
Источник, обложка: пресс-служба «Яндекс.Кью»