6 января, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
«Яндекс.Кью» выпустил лекции о культуре — будет что посмотреть на праздниках!
«Яндекс.Кью» выпустил лекции о культуре — будет что посмотреть на праздниках!
Новости

«Яндекс.Кью» выпустил лекции о культуре — будет что посмотреть на праздниках!

Чтобы не только весело, но и с пользой провести новогодние выходные, можно посмотреть лекции «Яндекс.Кью» про историю, культуру и искусство.

В программе «Умных каникул с Кью» — видео о том, как британцы покорили моду, кто такие офени, какой была рок-музыка в 1960-х, а также что происходит с кураторством в современном искусстве.

Лекции провели автор подкаста «Закат Империи» Андрей Аксенов, журналистка Катя Федорова, критик Лев Ганкин и куратор Александр Буренков.

Источник, обложка: пресс-служба «Яндекс.Кью»

скопировать ссылку

Тэги

На Ленинградском вокзале появилась бесплатная зарядка для электромобилей
30 декабря 2021

На Ленинградском вокзале появилась бесплатная зарядка для электромобилей

хочу ещё материалов
Закрыть