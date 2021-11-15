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15 ноября 2021

Посольство Великобритании в Москве запустило лидерскую программу для профессионалов из сферы культуры

24 октября 2021

Федеральные учреждения культуры будут закрыты в нерабочие дни

9 марта 2021

Посольство Великобритании с 10 по 14 марта проведет форум о тенденциях в сфере культуры

14 октября 2020

На Садовом отреставрируют электротеатр «Форум» — один из старейших кинотеатров Москвы

4 октября 2020

Bang Bang Education проведет онлайн-фестиваль об этике в визуальной культуре

ММОМА и Еврейский музей запустят бесплатные курсы по профориентации в сфере культуры
22 сентября 2020

ММОМА и Еврейский музей запустят бесплатные курсы по профориентации в сфере культуры

В День города вход в музеи будет бесплатным
18 августа 2020

В День города вход в музеи будет бесплатным