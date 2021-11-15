Посольство Великобритании в Москве запустило лидерскую программу для профессионалов из сферы культуры
Федеральные учреждения культуры будут закрыты в нерабочие дни
Посольство Великобритании с 10 по 14 марта проведет форум о тенденциях в сфере культуры
На Садовом отреставрируют электротеатр «Форум» — один из старейших кинотеатров Москвы
Bang Bang Education проведет онлайн-фестиваль об этике в визуальной культуре
ММОМА и Еврейский музей запустят бесплатные курсы по профориентации в сфере культуры
В День города вход в музеи будет бесплатным