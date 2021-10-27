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Московские алкомаркеты закроются в нерабочие дни. Такого не было даже при локдауне в 2020 году

Московские алкомаркеты получили письма от управ и префектур районов о приостановке работы с 28 октября по 7 ноября, сообщают «Ведомости» со ссылкой на владельцев Wine Room, «Е-вино» и Winemafia.

Чиновники ссылаются на указ мэра Москвы Сергея Собянина от 21 октября. В нем написано, что в нерабочие дни должны закрыться все магазины, где ассортимент продуктов или товаров первой необходимости менее 30 %.

Таких ограничений не было даже во время локдауна в 2020 году, отметили владельцы алкомаркетов. Чтобы избежать закрытия, магазинам придется закупать продукты питания (при этом крупные сети, например, «Ароматный мир» и «Красное & Белое» и так попадают под требование властей).

О том, как наши читатели готовятся к предстоящему локдауну, узнайте из материала The Village.

Источник: «Ведомости»

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