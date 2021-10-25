Как читатели The Village готовятся к предстоящему локдауну
С 30 октября по 7 ноября россиян ждет новый локдаун, но для москвичей он начнется чуть раньше — 28 октября. Все это время в столице будет закрыто почти всё, поэтому горожане начинают готовиться к изоляции заранее. Мы спросили у наших читателей о том, как проходит их подготовка к режиму жизни в четырех стенах. Опрос проводился в телеграм-чате, а также инстаграме The Village.
Дарья
«Снимаю гель лак»
Nicky
«Предполагал такое в сентябре, благополучно закупился билетами в Узбекистан»
Zhanna
«Никак не готовлюсь. Работать буду из дома, учеба также продолжается»
Olcha
«Сходила во все любимые едальни. Не скоро получится посетить их заново:(»
Vasilisa Azarova
«Закупилась в „Леруа“, будет ремонт»
July
«Седину закрасила, записалась на маникюр и подключила удаленку) скрестила пальцы, что только на неделю)»
kazakova.as
«Вчера был „Бюро ЦУМ“, завтра массаж и маникюр. С четверга, видимо, буду на дошиках»
643pdk
«Стрессую заранее, не хочу локдаун»
aer0b
«Хожу на работу, пока еще можно»
mikheenkojulia
«Купила 10 килограмм гречки на Озоне»
tatyanapodyacheva
«Никак.»
shunya466
«Купил новый диван и акустическую систему»
s.vinchuk
«Работаю в клинике, поэтому никак! У медиков нет локдаунов»
sofyashkobareva
«Записалась на вечер 27-го к стоматологу»
astrotoads
«Покупаю в рассрочку Diablo II: Resurrected»
b.rustavella
«Стригусь, привожу себя в порядок, а 28-го улетаю к бабушке в Израиль»
bassalive_ilya
«Плачу»
minik_pinik
«Купил билеты в Сочифорнию за неделю»
yasmina.yaass
«На выходных насладилась местами, в которые редко хожу»
nastyaananastya
«Обустраиваем жилище удобно и уютно, купили скамью для занятий спортом»
road.oddity
«Купил большой баскет курицы из KFC»
ne_o_pioner
«Считаю гроши»
sverchi
«Поеду в Икею, пока она не закрылась»
А как вы готовитесь к локдауну? Пишите в комментариях к этому посту.
Обложка: Daria Nipot – stock.adobe.com