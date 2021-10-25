Как читатели The Village готовятся к предстоящему локдауну

С 30 октября по 7 ноября россиян ждет новый локдаун, но для москвичей он начнется чуть раньше — 28 октября. Все это время в столице будет закрыто почти всё, поэтому горожане начинают готовиться к изоляции заранее. Мы спросили у наших читателей о том, как проходит их подготовка к режиму жизни в четырех стенах. Опрос проводился в телеграм-чате, а также инстаграме The Village.