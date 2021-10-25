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Реакция25 октября 2021

Как читатели The Village готовятся к предстоящему локдауну

Как читатели The Village готовятся к предстоящему локдауну

С 30 октября по 7 ноября россиян ждет новый локдаун, но для москвичей он начнется чуть раньше — 28 октября. Все это время в столице будет закрыто почти всё, поэтому горожане начинают готовиться к изоляции заранее. Мы спросили у наших читателей о том, как проходит их подготовка к режиму жизни в четырех стенах. Опрос проводился в телеграм-чате, а также инстаграме The Village.

Дарья

«Снимаю гель лак»

Nicky

 «Предполагал такое в сентябре, благополучно закупился билетами в Узбекистан»

Zhanna

«Никак не готовлюсь. Работать буду из дома, учеба также продолжается»

Olcha

«Сходила во все любимые едальни. Не скоро получится посетить их заново:(»

Vasilisa Azarova

«Закупилась в „Леруа“, будет ремонт»

July

«Седину закрасила, записалась на маникюр и подключила удаленку) скрестила пальцы, что только на неделю)»

kazakova.as

«Вчера был „Бюро ЦУМ“, завтра массаж и маникюр. С четверга, видимо, буду на дошиках»

643pdk

«Стрессую заранее, не хочу локдаун»

aer0b

«Хожу на работу, пока еще можно»

mikheenkojulia

«Купила 10 килограмм гречки на Озоне»

tatyanapodyacheva

«Никак.»

shunya466

«Купил новый диван и акустическую систему»

s.vinchuk

«Работаю в клинике, поэтому никак! У медиков нет локдаунов»

sofyashkobareva

«Записалась на вечер 27-го к стоматологу»

astrotoads

«Покупаю в рассрочку Diablo II: Resurrected»

b.rustavella

«Стригусь, привожу себя в порядок, а 28-го улетаю к бабушке в Израиль»

bassalive_ilya

«Плачу»

minik_pinik

«Купил билеты в Сочифорнию за неделю»

yasmina.yaass

«На выходных насладилась местами, в которые редко хожу»

nastyaananastya

«Обустраиваем жилище удобно и уютно, купили скамью для занятий спортом»

road.oddity

«Купил большой баскет курицы из KFC»

ne_o_pioner

«Считаю гроши»

sverchi

«Поеду в Икею, пока она не закрылась»

А как вы готовитесь к локдауну? Пишите в комментариях к этому посту.

Обложка: Daria Nipot – stock.adobe.com

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