Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Как прошло 9 мая в Москве и Петербурге

Как прошло 9 мая в Москве и Петербурге

Как прошло 9 мая в Москве и Петербурге

Как прошло 9 мая в Москве и Петербурге

Как изменятся маршруты общественного транспорта в Москве в связи с парадом
28 апреля 2022

Как изменятся маршруты общественного транспорта в Москве в связи с парадом

С 20 по 22 апреля перекроют дороги из-за подготовки к 9 мая
21 апреля 2022

С 20 по 22 апреля перекроют дороги из-за подготовки к 9 мая

27 апреля 2021

Из-за подготовки к параду Победы в Москве ограничат работу шести станций метро

25 марта 2021

«РБК»: Ограничения на массовые мероприятия в Москве собираются снять к 9 мая

«Бессмертный полк» перенесли на следующий год

Пока небезопасно

«Бессмертный полк» перенесли на следующий год

Путин перенес парад Победы на 24 июня. Этот день могут сделать выходным (обновлено)

А «Бессмертный полк» пройдет 26 июля

Путин перенес парад Победы на 24 июня. Этот день могут сделать выходным (обновлено)

Как петербуржцы празднуют День Победы на улицах города

Как петербуржцы празднуют День Победы на улицах города Из-за коронавируса людей в центре гораздо меньше, чем обычно

Как петербуржцы празднуют День Победы на улицах города

Как петербуржцы празднуют День Победы на улицах города
Из-за коронавируса людей в центре гораздо меньше, чем обычно

Несмотря на карантин, к 9 Мая над Москвой разгонят облака. Ради воздушного парада

«Это не означает, что горожане должны выйти на улицу»

Несмотря на карантин, к 9 Мая над Москвой разгонят облака. Ради воздушного парада

Пользователи сервиса Mail.ru смогут найти старые фото своих родственников-ветеранов

Система также поможет найти семью неизвестных солдат

Пользователи сервиса Mail.ru смогут найти старые фото своих родственников-ветеранов

Что школьники думают о 9 Мая
Что школьники думают о 9 Мая «Проблема не в празднике, а в человеке»
Что школьники думают о 9 Мая

Что школьники думают о 9 Мая
«Проблема не в празднике, а в человеке»

Воздушную часть парада Победы отменили из-за плохой погоды

Всего над Красной площадью должны были пролететь 74 самолета и вертолета

Воздушную часть парада Победы отменили из-за плохой погоды

Сколько россиян примут участие в мероприятиях в честь Дня Победы

Всего 17 % опрошенных считают, что смысл парада Победы — в демонстрации военной мощи страны

Сколько россиян примут участие в мероприятиях в честь Дня Победы

«Юла» разместила подборку волонтерских вакансий для поддержки ветеранов

Волонтерам предложат посетить дома престарелых, где живут ветераны

«Юла» разместила подборку волонтерских вакансий для поддержки ветеранов

Интерактивная карта салютов и парадов 9 Мая

Мультимедийный проект для 29 городов России запустило Минобороны

Интерактивная карта салютов и парадов 9 Мая

Улицы в центре Москвы и Красную площадь перекроют для подготовки к 9 Мая

Ограничения введут для проведения парада и шествия «Бессмертный полк»

Улицы в центре Москвы и Красную площадь перекроют для подготовки к 9 Мая

Перекрытия к параду 9 Мая начнутся в марте

В прошлом году они начались в апреле

Перекрытия к параду 9 Мая начнутся в марте

«Рамки дозволенного»: Заборчик УВД ЦАО
«Рамки дозволенного»: Заборчик УВД ЦАО Как барьер для оппозиции стал «туристическим символом» Москвы
«Рамки дозволенного»: Заборчик УВД ЦАО

«Рамки дозволенного»: Заборчик УВД ЦАО
Как барьер для оппозиции стал «туристическим символом» Москвы

В МИД рассказали о предотвращении теракта на акции «Бессмертный полк»

В преддверии Дня Победы российские спецслужбы задержали около 20 террористов

В МИД рассказали о предотвращении теракта на акции «Бессмертный полк»

Отказ от показа «Мстителей» 9 мая обвалил доходы кинотеатров

Кинопрокатчики заработали в выходной День Победы меньше, чем в будний день

Отказ от показа «Мстителей» 9 мая обвалил доходы кинотеатров

Во сколько россиянам обошлись майские праздники
Во сколько россиянам обошлись майские праздники И где они провели длинные выходные
Во сколько россиянам обошлись майские праздники

Во сколько россиянам обошлись майские праздники
И где они провели длинные выходные

Как в Москве празднуют День Победы

The Village собрал снимки с Красной площади, центральных улиц столицы и даже из космоса

Как в Москве празднуют День Победы

На шествии коммунистов в честь Дня Победы задержали более 20 человек

Полицейские отобрали у активистов баннер с надписью «Победили Гитлера — победим и Путина»

На шествии коммунистов в честь Дня Победы задержали более 20 человек

Перекрытие: Чем заняться дома 9 мая
Перекрытие: Чем заняться дома 9 мая Сериал, спродюсированный Брэдом Питтом, новый альбом GSPD и комикс «Смерть Сталина»
Перекрытие: Чем заняться дома 9 мая

Перекрытие: Чем заняться дома 9 мая
Сериал, спродюсированный Брэдом Питтом, новый альбом GSPD и комикс «Смерть Сталина»

Москвичей попросили отказаться от автомобилей при поездках в центр 9 мая

The Village составил карту перекрытий из-за Парада Победы

Москвичей попросили отказаться от автомобилей при поездках в центр 9 мая

Объявлены точки запуска салюта в парках 9 мая

Шоу фейерверков продлится не более пяти минут

Объявлены точки запуска салюта в парках 9 мая

Сколько Москва потратит на празднование Дня Победы

Подсчитать смогли только опубликованные расходы

Сколько Москва потратит на празднование Дня Победы

На центральных станциях метро введут ограничения 9 мая

Шесть станций будут работать только на вход

На центральных станциях метро введут ограничения 9 мая

Сколько россиян участвовали в праздновании Дня Победы

Мероприятия прошли в семи тысячах населенных пунктов

Сколько россиян участвовали в праздновании Дня Победы

День Победы в Москве стал самым холодным с 1945 года

Температура воздуха в столице не поднялась даже до плюс пяти градусов

День Победы в Москве стал самым холодным с 1945 года

Шесть интервью об отношении общества к своей истории
Шесть интервью об отношении общества к своей истории Самые интересные интервью с историками и социологами о том, как наше историческое прошлое влияет на настоящее
Шесть интервью об отношении общества к своей истории

Шесть интервью об отношении общества к своей истории
Самые интересные интервью с историками и социологами о том, как наше историческое прошлое влияет на настоящее

Как в столице празднуют День Победы

Собрали фото и видео из соцсетей

Как в столице празднуют День Победы

День Победы: Архивы, цифры и скандалы
День Победы: Архивы, цифры и скандалы Материалы The Villаge о том, что смотрят на 9 Мая, сколько тратят на парад Победы и какие скандалы происходили вокруг праздника
День Победы: Архивы, цифры и скандалы

День Победы: Архивы, цифры и скандалы
Материалы The Villаge о том, что смотрят на 9 Мая, сколько тратят на парад Победы и какие скандалы происходили вокруг праздника

В Москве из-за плохой погоды отменили воздушную часть парада на Красной площади

Тучи разогнать не удалось

В Москве из-за плохой погоды отменили воздушную часть парада на Красной площади

Общественный транспорт изменит режим работы из-за мероприятий в честь Дня Победы

Изменения будут действовать 7 и 9 мая

Общественный транспорт изменит режим работы из-за мероприятий в честь Дня Победы

Коммерческие автобусы Москвы украсят символикой Дня Победы

Часть празднично украшенных автобусов уже курсирует по улицам города

Коммерческие автобусы Москвы украсят символикой Дня Победы

Из-за шествия «Бессмертный полк» на восьми улицах Москвы перекроют движение

Планируется, что в шествии примут участие около миллиона человек

Из-за шествия «Бессмертный полк» на восьми улицах Москвы перекроют движение

Самые популярные направления на День Победы среди российских туристов

Там пройдут военные парады и состоятся праздничные салюты

Самые популярные направления на День Победы среди российских туристов

В честь Дня Победы в столице подсветят более 50 зданий

А на домах-книжках на Новом Арбате покажут цифровое шоу

В честь Дня Победы в столице подсветят более 50 зданий

День Победы в Москве обойдется государству более чем в 450 миллионов рублей

Организатор одного из праздничных мероприятий обязан получить благословление патриарха

День Победы в Москве обойдется государству более чем в 450 миллионов рублей

Объявлены точки запуска праздничных фейерверков 9 мая

Артиллерийский салют начнется в 22:00

Объявлены точки запуска праздничных фейерверков 9 мая

В московских кинотеатрах с 6 по 9 мая пройдут бесплатные показы 40 фильмов о войне

В метро также будут ставить военные песни

В московских кинотеатрах с 6 по 9 мая пройдут бесплатные показы 40 фильмов о войне

Цифровые билборды украсят Москву в майские праздники

Медиафасад Центрального телеграфа превратится в гигантскую открытку

Цифровые билборды украсят Москву в майские праздники

В Москве начали раздавать георгиевские ленты к 9 Мая

Для этого задействовали 50 тысяч волонтеров

В Москве начали раздавать георгиевские ленты к 9 Мая

Москвичи смогут записать поздравления с 9 Мая для пассажиров автобусов

Также им предоставят возможность поделиться семейными историями о жизни во время Великой Отечественной войны

Москвичи смогут записать поздравления с 9 Мая для пассажиров автобусов

В Москве ограничат полёты из-за репетиции воздушной части парада

7 мая в течение получаса будет полностью закрыто воздушное пространство над столичными аэропортами

В Москве ограничат полёты из-за репетиции воздушной части парада

На фасадах «домов-книжек» на Новом Арбате покажут открытки ко Дню Победы

На гигантских экранах покажут чёрно-белую фотографию водружения Знамени Победы над Рейхстагом, изображение Вечного огня, солдат, георгиевской ленты, наград, медалей

На фасадах «домов-книжек» на Новом Арбате покажут открытки ко Дню Победы

Суд арестовал троих уроженцев Киргизии по подозрению в подготовке теракта

Теракт, по данным следствия, готовился на 9 Мая

Суд арестовал троих уроженцев Киргизии по подозрению в подготовке теракта

В Москве 17 компаний такси будут бесплатно возить ветеранов 9 Мая

В этот день организуют две стоянки такси для ветеранов: на Поклонной горе и перед центральным входом на ВДНХ

В Москве 17 компаний такси будут бесплатно возить ветеранов 9 Мая

В Москве до конца года будет действовать акция «Подвези ветерана»

В ней уже готовы принять участие около 100 водителей, которые будут подвозить ветеранов бесплатно

В Москве до конца года будет действовать акция «Подвези ветерана»

Траты на разгон облаков в Москве в 2016 году возросли в полтора раза

Разгон облаков запланирован для празднования 9 Мая, 12 июня и Дня города

Траты на разгон облаков в Москве в 2016 году возросли в полтора раза

Сколько будет стоить парад Победы на Красной площади

На парад Победы в 2016 году потратят самую маленькую сумму за последние три года

Сколько будет стоить парад Победы на Красной площади

В центре Москвы перекроют движение 9 мая

ГИБДД просит москвичей воздержаться от поездок в центральную часть города

В центре Москвы перекроют движение 9 мая

В Москве 9 Мая проведут акцию «Свет памяти»

Для участия в ней 9 мая на улицах Москвы горожанам будут раздавать специальные браслеты

В Москве 9 Мая проведут акцию «Свет памяти»

В центре Москвы ограничат движение из-за подготовки к параду Победы

Движение по проезду Девичьего Поля от улицы Плющиха до Новоконюшенного переулка будет перекрыто по всем полосам

В центре Москвы ограничат движение из-за подготовки к параду Победы

Движение в Хамовниках ограничат из-за подготовки к параду 9 мая

Нельзя будет проехать на участке от улицы Плющиха до Новоконюшенного переулка

Движение в Хамовниках ограничат из-за подготовки к параду 9 мая

«Были те, кто шёл не со своими портретами»
«Были те, кто шёл не со своими портретами» Организаторы «Бессмертного полка» — о брошенных плакатах и о том, собирали ли платных статистов на памятную акцию
«Были те, кто шёл не со своими портретами»

«Были те, кто шёл не со своими портретами»
Организаторы «Бессмертного полка» — о брошенных плакатах и о том, собирали ли платных статистов на памятную акцию

«Чем тут гордиться?»: Автор провокационной автонаклейки про 9 Мая — об аморальности общества
«Чем тут гордиться?»: Автор провокационной автонаклейки про 9 Мая — об аморальности общества Автор виниловой наклейки на автомобиль «Можем повторить» анонимно рассказал The Village, что художники рисуют добрые, хорошие и интересные принты, а покупатели всё время просят «быдлятину»
«Чем тут гордиться?»: Автор провокационной автонаклейки про 9 Мая — об аморальности общества

«Чем тут гордиться?»: Автор провокационной автонаклейки про 9 Мая — об аморальности общества
Автор виниловой наклейки на автомобиль «Можем повторить» анонимно рассказал The Village, что художники рисуют добрые, хорошие и интересные принты, а покупатели всё время просят «быдлятину»

На фасадах домов-«книжек» на Новом Арбате покажут ролики к юбилею Победы

В частности, там можно будет увидеть фотографию водружения знамени победы над Рейхстагом

На фасадах домов-«книжек» на Новом Арбате покажут ролики к юбилею Победы

Победа в рисунках и карикатурах журнала «Крокодил»
Победа в рисунках и карикатурах журнала «Крокодил» Настроения послевоенных лет в иллюстрациях художников из знаменитого сатирического издания
Победа в рисунках и карикатурах журнала «Крокодил»

Победа в рисунках и карикатурах журнала «Крокодил»
Настроения послевоенных лет в иллюстрациях художников из знаменитого сатирического издания

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ