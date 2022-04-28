Путин перенес парад Победы на 24 июня. Этот день могут сделать выходным (обновлено)
А «Бессмертный полк» пройдет 26 июля
Как петербуржцы празднуют День Победы на улицах города Из-за коронавируса людей в центре гораздо меньше, чем обычно
Как петербуржцы празднуют День Победы на улицах города
Из-за коронавируса людей в центре гораздо меньше, чем обычно
Несмотря на карантин, к 9 Мая над Москвой разгонят облака. Ради воздушного парада
«Это не означает, что горожане должны выйти на улицу»
Пользователи сервиса Mail.ru смогут найти старые фото своих родственников-ветеранов
Система также поможет найти семью неизвестных солдат
Воздушную часть парада Победы отменили из-за плохой погоды
Всего над Красной площадью должны были пролететь 74 самолета и вертолета
Сколько россиян примут участие в мероприятиях в честь Дня Победы
Всего 17 % опрошенных считают, что смысл парада Победы — в демонстрации военной мощи страны
«Юла» разместила подборку волонтерских вакансий для поддержки ветеранов
Волонтерам предложат посетить дома престарелых, где живут ветераны
Интерактивная карта салютов и парадов 9 Мая
Мультимедийный проект для 29 городов России запустило Минобороны
Улицы в центре Москвы и Красную площадь перекроют для подготовки к 9 Мая
Ограничения введут для проведения парада и шествия «Бессмертный полк»
«Рамки дозволенного»: Заборчик УВД ЦАО Как барьер для оппозиции стал «туристическим символом» Москвы
В МИД рассказали о предотвращении теракта на акции «Бессмертный полк»
В преддверии Дня Победы российские спецслужбы задержали около 20 террористов
Отказ от показа «Мстителей» 9 мая обвалил доходы кинотеатров
Кинопрокатчики заработали в выходной День Победы меньше, чем в будний день
Как в Москве празднуют День Победы
The Village собрал снимки с Красной площади, центральных улиц столицы и даже из космоса
На шествии коммунистов в честь Дня Победы задержали более 20 человек
Полицейские отобрали у активистов баннер с надписью «Победили Гитлера — победим и Путина»
Перекрытие: Чем заняться дома 9 мая Сериал, спродюсированный Брэдом Питтом, новый альбом GSPD и комикс «Смерть Сталина»
Москвичей попросили отказаться от автомобилей при поездках в центр 9 мая
The Village составил карту перекрытий из-за Парада Победы
Сколько Москва потратит на празднование Дня Победы
Подсчитать смогли только опубликованные расходы
На центральных станциях метро введут ограничения 9 мая
Шесть станций будут работать только на вход
Сколько россиян участвовали в праздновании Дня Победы
Мероприятия прошли в семи тысячах населенных пунктов
День Победы в Москве стал самым холодным с 1945 года
Температура воздуха в столице не поднялась даже до плюс пяти градусов
Шесть интервью об отношении общества к своей истории Самые интересные интервью с историками и социологами о том, как наше историческое прошлое влияет на настоящее
День Победы: Архивы, цифры и скандалы Материалы The Villаge о том, что смотрят на 9 Мая, сколько тратят на парад Победы и какие скандалы происходили вокруг праздника
В Москве из-за плохой погоды отменили воздушную часть парада на Красной площади
Тучи разогнать не удалось
Общественный транспорт изменит режим работы из-за мероприятий в честь Дня Победы
Изменения будут действовать 7 и 9 мая
Коммерческие автобусы Москвы украсят символикой Дня Победы
Часть празднично украшенных автобусов уже курсирует по улицам города
Из-за шествия «Бессмертный полк» на восьми улицах Москвы перекроют движение
Планируется, что в шествии примут участие около миллиона человек
Самые популярные направления на День Победы среди российских туристов
Там пройдут военные парады и состоятся праздничные салюты
В честь Дня Победы в столице подсветят более 50 зданий
А на домах-книжках на Новом Арбате покажут цифровое шоу
День Победы в Москве обойдется государству более чем в 450 миллионов рублей
Организатор одного из праздничных мероприятий обязан получить благословление патриарха
В московских кинотеатрах с 6 по 9 мая пройдут бесплатные показы 40 фильмов о войне
В метро также будут ставить военные песни
Цифровые билборды украсят Москву в майские праздники
Медиафасад Центрального телеграфа превратится в гигантскую открытку
В Москве начали раздавать георгиевские ленты к 9 Мая
Для этого задействовали 50 тысяч волонтеров
Москвичи смогут записать поздравления с 9 Мая для пассажиров автобусов
Также им предоставят возможность поделиться семейными историями о жизни во время Великой Отечественной войны
В Москве ограничат полёты из-за репетиции воздушной части парада
7 мая в течение получаса будет полностью закрыто воздушное пространство над столичными аэропортами
На фасадах «домов-книжек» на Новом Арбате покажут открытки ко Дню Победы
На гигантских экранах покажут чёрно-белую фотографию водружения Знамени Победы над Рейхстагом, изображение Вечного огня, солдат, георгиевской ленты, наград, медалей
Суд арестовал троих уроженцев Киргизии по подозрению в подготовке теракта
Теракт, по данным следствия, готовился на 9 Мая
В Москве 17 компаний такси будут бесплатно возить ветеранов 9 Мая
В этот день организуют две стоянки такси для ветеранов: на Поклонной горе и перед центральным входом на ВДНХ
В Москве до конца года будет действовать акция «Подвези ветерана»
В ней уже готовы принять участие около 100 водителей, которые будут подвозить ветеранов бесплатно
Траты на разгон облаков в Москве в 2016 году возросли в полтора раза
Разгон облаков запланирован для празднования 9 Мая, 12 июня и Дня города
Сколько будет стоить парад Победы на Красной площади
На парад Победы в 2016 году потратят самую маленькую сумму за последние три года
В центре Москвы перекроют движение 9 мая
ГИБДД просит москвичей воздержаться от поездок в центральную часть города
В Москве 9 Мая проведут акцию «Свет памяти»
Для участия в ней 9 мая на улицах Москвы горожанам будут раздавать специальные браслеты
В центре Москвы ограничат движение из-за подготовки к параду Победы
Движение по проезду Девичьего Поля от улицы Плющиха до Новоконюшенного переулка будет перекрыто по всем полосам
Движение в Хамовниках ограничат из-за подготовки к параду 9 мая
Нельзя будет проехать на участке от улицы Плющиха до Новоконюшенного переулка
«Были те, кто шёл не со своими портретами» Организаторы «Бессмертного полка» — о брошенных плакатах и о том, собирали ли платных статистов на памятную акцию
«Чем тут гордиться?»: Автор провокационной автонаклейки про 9 Мая — об аморальности общества Автор виниловой наклейки на автомобиль «Можем повторить» анонимно рассказал The Village, что художники рисуют добрые, хорошие и интересные принты, а покупатели всё время просят «быдлятину»
На фасадах домов-«книжек» на Новом Арбате покажут ролики к юбилею Победы
В частности, там можно будет увидеть фотографию водружения знамени победы над Рейхстагом