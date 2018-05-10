Во сколько россиянам обошлись майские праздники И где они провели длинные выходные
Вчера россияне отметили последний праздник в мае, День Победы. Но некоторые продолжат отдыхать до конца недели — череду майских выходных удобно совместить с отпуском. The Village собрал статистику о том, сколько тратили на майские горожане и город.
40 % россиян
на майские оставались дома, еще 35 % поехали на дачу, по данным опроса «Туту.ру».
2 020 рублей
стоит набор продуктов для шашлыков, по подсчетам Росстата за год он подешевел на 5,5 рубля.
На 36 % увеличился
спрос на авиабилеты внутри России в первые две недели мая по сравнению с прошлым годом.
На 11 %
выросло число россиян, решивших полететь за границу, сообщает сервис OneTwoTrip.
23 тысячи рублей
в среднем заплатили россияне за авиабилеты за рубеж, перелет внутри России стоил чуть больше 10 тысяч рублей.
630 рублей
стоила средняя поездка на автобусе в один из российских городов.
8 100 рублей
в среднем стоила ночь в зарубежной гостинице, постояльцы российских отелей платили 4 600 рублей за ночь.
Всего 4,19 %
российских путешественников решили полететь в Москву на 9 Мая — это самый низкий показатель с 2014 года, по данным «Туту.ру».
Почти 500 миллионов рублей
потратили власти на празднование 9 мая в Москве, подсчитала Русская служба BBC.
800 тысяч рублей
из них пошли на подарки столичным ветеранам — чай, растворимый кофе, конфеты и тонометры.