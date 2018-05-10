5 марта, суббота
Москва
Россия
Войти
Россия
Простые числа10 мая 2018

Во сколько россиянам обошлись майские праздники И где они провели длинные выходные

Вчера россияне отметили последний праздник в мае, День Победы. Но некоторые продолжат отдыхать до конца недели — череду майских выходных удобно совместить с отпуском. The Village собрал статистику о том, сколько тратили на майские горожане и город.

40 % россиян

на майские оставались дома,  еще 35 % поехали на дачу, по данным опроса «Туту.ру».

2 020 рублей

стоит набор продуктов для шашлыков, по подсчетам Росстата за год он подешевел на 5,5 рубля.

На 36 % увеличился

спрос на авиабилеты внутри России в первые две недели мая по сравнению с прошлым годом.

На 11 %

выросло число россиян, решивших полететь за границу, сообщает сервис OneTwoTrip.

23 тысячи рублей

в среднем заплатили россияне за авиабилеты за рубеж, перелет внутри России стоил чуть больше 10 тысяч рублей.

630 рублей

стоила средняя поездка на автобусе в один из российских городов.

8 100 рублей

в среднем стоила ночь в зарубежной гостинице,  постояльцы российских отелей платили 4 600 рублей за ночь.

Всего 4,19 %

российских путешественников решили полететь в Москву  на 9 Мая — это самый низкий показатель с 2014 года, по данным «Туту.ру».

Почти 500 миллионов рублей

потратили власти на празднование 9 мая в Москве, подсчитала Русская служба BBC.

800 тысяч рублей

из них пошли на подарки столичным ветеранам — чай, растворимый кофе, конфеты и тонометры.

Share
скопировать ссылку

Читайте также:

Не только Тбилиси: 5 теплых городов для поездки на майские
Не только Тбилиси: 5 теплых городов для поездки на майские Как отдохнуть хорошо и недорого в столицах южных республик бывшего СССР
Не только Тбилиси: 5 теплых городов для поездки на майские

Не только Тбилиси: 5 теплых городов для поездки на майские
Как отдохнуть хорошо и недорого в столицах южных республик бывшего СССР

Тбилиси: Секретный гид гедониста
Тбилиси: Секретный гид гедониста Где жить, есть и веселиться в постсоветской Калифорнии
Тбилиси: Секретный гид гедониста

Тбилиси: Секретный гид гедониста
Где жить, есть и веселиться в постсоветской Калифорнии

3 необычных салата для жаркого дня
3 необычных салата для жаркого дня Пророщенная гречка и авокадо
3 необычных салата для жаркого дня

3 необычных салата для жаркого дня
Пророщенная гречка и авокадо

Лето в городе: Первые веранды Москвы
Лето в городе: Первые веранды Москвы Где пить и есть на воздухе уже сейчас
Лето в городе: Первые веранды Москвы

Лето в городе: Первые веранды Москвы
Где пить и есть на воздухе уже сейчас

Тэги

Сюжет

Прочее

Новое и лучшее

Последний день «Икеи»: Как выглядел магазин перед закрытием

Какие продукты исчезнут из российских ресторанов (и магазинов)

Не война, а «спецоперация». Заявление редакции The Village

Заявление редакции The Village о блокировке сайта

Куда обратиться за бесплатной психологической помощью

Первая полоса

Последний день «Икеи»: Как выглядел магазин перед закрытием

Последний день «Икеи»: Как выглядел магазин перед закрытием

Последний день «Икеи»: Как выглядел магазин перед закрытием

Последний день «Икеи»: Как выглядел магазин перед закрытием

Какие продукты исчезнут из российских ресторанов (и магазинов)
Какие продукты исчезнут из российских ресторанов (и магазинов) И что подорожает больше всего
Какие продукты исчезнут из российских ресторанов (и магазинов)

Какие продукты исчезнут из российских ресторанов (и магазинов)
И что подорожает больше всего

Не война, а «спецоперация». Заявление редакции The Village

Не война, а «спецоперация». Заявление редакции The Village

Заявление редакции The Village о блокировке сайта

Заявление редакции The Village о блокировке сайта
Куда обратиться за бесплатной психологической помощью
Куда обратиться за бесплатной психологической помощью Список ресурсов для тех, кто тревожится из-за новостей
Куда обратиться за бесплатной психологической помощью

Куда обратиться за бесплатной психологической помощью
Список ресурсов для тех, кто тревожится из-за новостей

Россиянам запретили выводить валюту за рубеж. Что это значит?
Россиянам запретили выводить валюту за рубеж. Что это значит? Разбираем указы президента и новые ограничения
Россиянам запретили выводить валюту за рубеж. Что это значит?

Россиянам запретили выводить валюту за рубеж. Что это значит?
Разбираем указы президента и новые ограничения

Московские прятки: Россияне покидают страну из-за «спецоперации». Мы поговорили с теми, кто улетает из Шереметьева
Московские прятки: Россияне покидают страну из-за «спецоперации». Мы поговорили с теми, кто улетает из Шереметьева «Все, кто успел купить билеты, улетают»
Московские прятки: Россияне покидают страну из-за «спецоперации». Мы поговорили с теми, кто улетает из Шереметьева

Московские прятки: Россияне покидают страну из-за «спецоперации». Мы поговорили с теми, кто улетает из Шереметьева
«Все, кто успел купить билеты, улетают»

Россиянам стали приходить повестки из военкомата
Россиянам стали приходить повестки из военкомата Юристы рассказывают, что делать и как это связано со «спецоперацией» в Украине
Россиянам стали приходить повестки из военкомата

Россиянам стали приходить повестки из военкомата
Юристы рассказывают, что делать и как это связано со «спецоперацией» в Украине

Какие бренды и онлайн-магазины теперь недоступны в России
Какие бренды и онлайн-магазины теперь недоступны в России
Какие бренды и онлайн-магазины теперь недоступны в России

Какие бренды и онлайн-магазины теперь недоступны в России

Истории россиян, которые лишились работы, потому что выступают против «спецоперации»
Истории россиян, которые лишились работы, потому что выступают против «спецоперации»
Истории россиян, которые лишились работы, потому что выступают против «спецоперации»

Истории россиян, которые лишились работы, потому что выступают против «спецоперации»

Как говорить с тем, кто думает не так, как ты
Как говорить с тем, кто думает не так, как ты
Как говорить с тем, кто думает не так, как ты

Как говорить с тем, кто думает не так, как ты

Куда можно улететь из России прямо сейчас
Куда можно улететь из России прямо сейчас Список обновляется
Куда можно улететь из России прямо сейчас

Куда можно улететь из России прямо сейчас
Список обновляется

Что происходит с индустрией культуры и развлечений во время «спецоперации»
Что происходит с индустрией культуры и развлечений во время «спецоперации» Увольнения, отмены и угрозы
Что происходит с индустрией культуры и развлечений во время «спецоперации»

Что происходит с индустрией культуры и развлечений во время «спецоперации»
Увольнения, отмены и угрозы

«Сейчас привезти любой товар в Россию стоит минимум на 20 % дороже, чем было месяц назад. И это не предел»
«Сейчас привезти любой товар в Россию стоит минимум на 20 % дороже, чем было месяц назад. И это не предел» Российские рестораторы — о том, что происходит с их бизнесом
«Сейчас привезти любой товар в Россию стоит минимум на 20 % дороже, чем было месяц назад. И это не предел»

«Сейчас привезти любой товар в Россию стоит минимум на 20 % дороже, чем было месяц назад. И это не предел»
Российские рестораторы — о том, что происходит с их бизнесом

Задержали всех: Как прошел четвертый день антивоенных выступлений в Москве

Задержали всех: Как прошел четвертый день антивоенных выступлений в Москве

Задержали всех: Как прошел четвертый день антивоенных выступлений в Москве

Задержали всех: Как прошел четвертый день антивоенных выступлений в Москве

Тихий протест: Как полиция сорвала второй московский митинг против «спецоперации» в Украине

Тихий протест: Как полиция сорвала второй московский митинг против «спецоперации» в Украине

Тихий протест: Как полиция сорвала второй московский митинг против «спецоперации» в Украине

Тихий протест: Как полиция сорвала второй московский митинг против «спецоперации» в Украине

Что делать, если вы застряли за границей
Что делать, если вы застряли за границей Важные контакты и способы платежей
Что делать, если вы застряли за границей

Что делать, если вы застряли за границей
Важные контакты и способы платежей

Как оставаться онлайн, если в России отключат интернет
Как оставаться онлайн, если в России отключат интернет Гид DOXA и «Роскомсвободы»
Как оставаться онлайн, если в России отключат интернет

Как оставаться онлайн, если в России отключат интернет
Гид DOXA и «Роскомсвободы»

«Папа Срапа был шаманом и магом. Его уход за день до начала «спецоперации» — еще одно тому доказательство
«Папа Срапа был шаманом и магом. Его уход за день до начала «спецоперации» — еще одно тому доказательство Памяти ростовского нойз-экспериментатора
«Папа Срапа был шаманом и магом. Его уход за день до начала «спецоперации» — еще одно тому доказательство

«Папа Срапа был шаманом и магом. Его уход за день до начала «спецоперации» — еще одно тому доказательство
Памяти ростовского нойз-экспериментатора

Как вернуть деньги за билет, если рейс отменили
Как вернуть деньги за билет, если рейс отменили И что по закону положено пострадавшим пассажирам
Как вернуть деньги за билет, если рейс отменили

Как вернуть деньги за билет, если рейс отменили
И что по закону положено пострадавшим пассажирам

Подпишитесь на рассылку