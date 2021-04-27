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27 апреля 2021

Из-за подготовки к параду Победы в Москве ограничат работу шести станций метро

25 марта 2021

«РБК»: Ограничения на массовые мероприятия в Москве собираются снять к 9 мая