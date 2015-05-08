«Чем тут гордиться?»: Автор провокационной автонаклейки про 9 Мая — об аморальности общества

Автор виниловой наклейки на автомобиль «Можем повторить» анонимно рассказал The Village, что художники рисуют добрые, хорошие и интересные принты, а покупатели всё время просят «быдлятину»