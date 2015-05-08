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«Бессмертный полк» перенесли на следующий год

Пока небезопасно

«Бессмертный полк» перенесли на следующий год
Пока небезопасно

Путин перенес парад Победы на 24 июня. Этот день могут сделать выходным (обновлено)

А «Бессмертный полк» пройдет 26 июля

Путин перенес парад Победы на 24 июня. Этот день могут сделать выходным (обновлено)
А «Бессмертный полк» пройдет 26 июля

Как петербуржцы празднуют День Победы на улицах города

Как петербуржцы празднуют День Победы на улицах города Из-за коронавируса людей в центре гораздо меньше, чем обычно

Как петербуржцы празднуют День Победы на улицах города

Как петербуржцы празднуют День Победы на улицах города
Из-за коронавируса людей в центре гораздо меньше, чем обычно

Пользователи сервиса Mail.ru смогут найти старые фото своих родственников-ветеранов

Система также поможет найти семью неизвестных солдат

Пользователи сервиса Mail.ru смогут найти старые фото своих родственников-ветеранов
Система также поможет найти семью неизвестных солдат

В Петербурге все же проведут военный парад 9 мая. Он будет воздушным и морским

Состоится и салют: с Петропавловской крепости дадут 30 артиллерийских залпов

В Петербурге все же проведут военный парад 9 мая. Он будет воздушным и морским
Состоится и салют: с Петропавловской крепости дадут 30 артиллерийских залпов

Что школьники думают о 9 Мая
Что школьники думают о 9 Мая «Проблема не в празднике, а в человеке»
Что школьники думают о 9 Мая

Что школьники думают о 9 Мая
«Проблема не в празднике, а в человеке»

Какие дороги в центре Петербурга перекроют 9 мая

В связи с парадом на Дворцовой площади и акцией "Бессмертный полк"

Какие дороги в центре Петербурга перекроют 9 мая
В связи с парадом на Дворцовой площади и акцией "Бессмертный полк"

Сколько россиян примут участие в мероприятиях в честь Дня Победы

Всего 17 % опрошенных считают, что смысл парада Победы — в демонстрации военной мощи страны

Сколько россиян примут участие в мероприятиях в честь Дня Победы
Всего 17 % опрошенных считают, что смысл парада Победы — в демонстрации военной мощи страны

«Юла» разместила подборку волонтерских вакансий для поддержки ветеранов

Волонтерам предложат посетить дома престарелых, где живут ветераны

«Юла» разместила подборку волонтерских вакансий для поддержки ветеранов
Волонтерам предложат посетить дома престарелых, где живут ветераны

Интерактивная карта салютов и парадов 9 Мая

Мультимедийный проект для 29 городов России запустило Минобороны

Интерактивная карта салютов и парадов 9 Мая
Мультимедийный проект для 29 городов России запустило Минобороны

Отказ от показа «Мстителей» 9 мая обвалил доходы кинотеатров

Кинопрокатчики заработали в выходной День Победы меньше, чем в будний день

Отказ от показа «Мстителей» 9 мая обвалил доходы кинотеатров
Кинопрокатчики заработали в выходной День Победы меньше, чем в будний день

Во сколько россиянам обошлись майские праздники
Во сколько россиянам обошлись майские праздники И где они провели длинные выходные
Во сколько россиянам обошлись майские праздники

Во сколько россиянам обошлись майские праздники
И где они провели длинные выходные

Сколько россиян участвовали в праздновании Дня Победы

Мероприятия прошли в семи тысячах населенных пунктов

Сколько россиян участвовали в праздновании Дня Победы
Мероприятия прошли в семи тысячах населенных пунктов

Шесть интервью об отношении общества к своей истории
Шесть интервью об отношении общества к своей истории Самые интересные интервью с историками и социологами о том, как наше историческое прошлое влияет на настоящее
Шесть интервью об отношении общества к своей истории

Шесть интервью об отношении общества к своей истории
Самые интересные интервью с историками и социологами о том, как наше историческое прошлое влияет на настоящее

День Победы: Архивы, цифры и скандалы
День Победы: Архивы, цифры и скандалы Материалы The Villаge о том, что смотрят на 9 Мая, сколько тратят на парад Победы и какие скандалы происходили вокруг праздника
День Победы: Архивы, цифры и скандалы

День Победы: Архивы, цифры и скандалы
Материалы The Villаge о том, что смотрят на 9 Мая, сколько тратят на парад Победы и какие скандалы происходили вокруг праздника

Самые популярные направления на День Победы среди российских туристов

Там пройдут военные парады и состоятся праздничные салюты

Самые популярные направления на День Победы среди российских туристов
Там пройдут военные парады и состоятся праздничные салюты

Рейв «Нобель 2.2. Эпилог», «История ненаписанной картины» в Эрмитаже, лекция Вивиан Дель Рио

Рейв «Нобель 2.2. Эпилог», «История ненаписанной картины» в Эрмитаже, лекция Вивиан Дель РиоСамые интересные события в Петербурге на майские праздники

Рейв «Нобель 2.2. Эпилог», «История ненаписанной картины» в Эрмитаже, лекция Вивиан Дель Рио

Рейв «Нобель 2.2. Эпилог», «История ненаписанной картины» в Эрмитаже, лекция Вивиан Дель Рио
Самые интересные события в Петербурге на майские праздники

Граффити HoodGraff с пионером-партизаном Зинаидой Портновой

Она была партизаном на оккупированной немецкой армией территории

Граффити HoodGraff с пионером-партизаном Зинаидой Портновой
Она была партизаном на оккупированной немецкой армией территории

«Были те, кто шёл не со своими портретами»
«Были те, кто шёл не со своими портретами» Организаторы «Бессмертного полка» — о брошенных плакатах и о том, собирали ли платных статистов на памятную акцию
«Были те, кто шёл не со своими портретами»

«Были те, кто шёл не со своими портретами»
Организаторы «Бессмертного полка» — о брошенных плакатах и о том, собирали ли платных статистов на памятную акцию

«Чем тут гордиться?»: Автор провокационной автонаклейки про 9 Мая — об аморальности общества
«Чем тут гордиться?»: Автор провокационной автонаклейки про 9 Мая — об аморальности общества Автор виниловой наклейки на автомобиль «Можем повторить» анонимно рассказал The Village, что художники рисуют добрые, хорошие и интересные принты, а покупатели всё время просят «быдлятину»
«Чем тут гордиться?»: Автор провокационной автонаклейки про 9 Мая — об аморальности общества

«Чем тут гордиться?»: Автор провокационной автонаклейки про 9 Мая — об аморальности общества
Автор виниловой наклейки на автомобиль «Можем повторить» анонимно рассказал The Village, что художники рисуют добрые, хорошие и интересные принты, а покупатели всё время просят «быдлятину»

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