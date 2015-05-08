«Бессмертный полк» перенесли на следующий год Пока небезопасно
Путин перенес парад Победы на 24 июня. Этот день могут сделать выходным (обновлено)
А «Бессмертный полк» пройдет 26 июля
Путин перенес парад Победы на 24 июня. Этот день могут сделать выходным (обновлено) А «Бессмертный полк» пройдет 26 июля
Как петербуржцы празднуют День Победы на улицах города Из-за коронавируса людей в центре гораздо меньше, чем обычно
Как петербуржцы празднуют День Победы на улицах города
Из-за коронавируса людей в центре гораздо меньше, чем обычно
Пользователи сервиса Mail.ru смогут найти старые фото своих родственников-ветеранов
Система также поможет найти семью неизвестных солдат
Пользователи сервиса Mail.ru смогут найти старые фото своих родственников-ветеранов Система также поможет найти семью неизвестных солдат
В Петербурге все же проведут военный парад 9 мая. Он будет воздушным и морским
Состоится и салют: с Петропавловской крепости дадут 30 артиллерийских залпов
В Петербурге все же проведут военный парад 9 мая. Он будет воздушным и морским Состоится и салют: с Петропавловской крепости дадут 30 артиллерийских залпов
Какие дороги в центре Петербурга перекроют 9 мая
В связи с парадом на Дворцовой площади и акцией "Бессмертный полк"
Какие дороги в центре Петербурга перекроют 9 мая В связи с парадом на Дворцовой площади и акцией "Бессмертный полк"
Сколько россиян примут участие в мероприятиях в честь Дня Победы
Всего 17 % опрошенных считают, что смысл парада Победы — в демонстрации военной мощи страны
Сколько россиян примут участие в мероприятиях в честь Дня Победы Всего 17 % опрошенных считают, что смысл парада Победы — в демонстрации военной мощи страны
«Юла» разместила подборку волонтерских вакансий для поддержки ветеранов
Волонтерам предложат посетить дома престарелых, где живут ветераны
«Юла» разместила подборку волонтерских вакансий для поддержки ветеранов Волонтерам предложат посетить дома престарелых, где живут ветераны
Интерактивная карта салютов и парадов 9 Мая
Мультимедийный проект для 29 городов России запустило Минобороны
Интерактивная карта салютов и парадов 9 Мая Мультимедийный проект для 29 городов России запустило Минобороны
Отказ от показа «Мстителей» 9 мая обвалил доходы кинотеатров
Кинопрокатчики заработали в выходной День Победы меньше, чем в будний день
Отказ от показа «Мстителей» 9 мая обвалил доходы кинотеатров Кинопрокатчики заработали в выходной День Победы меньше, чем в будний день
Сколько россиян участвовали в праздновании Дня Победы
Мероприятия прошли в семи тысячах населенных пунктов
Сколько россиян участвовали в праздновании Дня Победы Мероприятия прошли в семи тысячах населенных пунктов
Шесть интервью об отношении общества к своей истории Самые интересные интервью с историками и социологами о том, как наше историческое прошлое влияет на настоящее
День Победы: Архивы, цифры и скандалы Материалы The Villаge о том, что смотрят на 9 Мая, сколько тратят на парад Победы и какие скандалы происходили вокруг праздника
Самые популярные направления на День Победы среди российских туристов
Там пройдут военные парады и состоятся праздничные салюты
Самые популярные направления на День Победы среди российских туристов Там пройдут военные парады и состоятся праздничные салюты
Рейв «Нобель 2.2. Эпилог», «История ненаписанной картины» в Эрмитаже, лекция Вивиан Дель РиоСамые интересные события в Петербурге на майские праздники
Рейв «Нобель 2.2. Эпилог», «История ненаписанной картины» в Эрмитаже, лекция Вивиан Дель Рио Самые интересные события в Петербурге на майские праздники
Граффити HoodGraff с пионером-партизаном Зинаидой Портновой
Она была партизаном на оккупированной немецкой армией территории