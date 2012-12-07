Новости
Власти приняли закон о виноделии. Он грозит резким сокращением производства шампанского
В спешке депутаты не учли около 200 замечаний производителей
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Власти приняли закон о виноделии. Он грозит резким сокращением производства шампанского В спешке депутаты не учли около 200 замечаний производителей
Новости
Ввести дополнительный сбор на импортные вина
С такой инициативой выступил омбудсмен Титов, семье которого принадлежит «Абрау-Дюрсо»
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Ввести дополнительный сбор на импортные вина С такой инициативой выступил омбудсмен Титов, семье которого принадлежит «Абрау-Дюрсо»
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На Большой Конюшенной улице заработал винный бар «Абрау-Дюрсо»
В заведении работают винотека и дегустационный зал с полноценной кухней
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На Большой Конюшенной улице заработал винный бар «Абрау-Дюрсо» В заведении работают винотека и дегустационный зал с полноценной кухней
Новости
В России возобновят выпуск тихих вин по технологии XIX века
Продукцию отнесли к премиальному сегменту
Новости
В России возобновят выпуск тихих вин по технологии XIX века Продукцию отнесли к премиальному сегменту
Кухня
Французские повара будут учить российских шефов в Абрау-Дюрсо
В Абрау-Дюрсо открывается «Школа гастрономического мастерства, гостиничного и ресторанного дела», в которой шеф-поваров будут учить преподаватели и практикующие шефы из Франции.
Кухня