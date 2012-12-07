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Новости

Власти приняли закон о виноделии. Он грозит резким сокращением производства шампанского

В спешке депутаты не учли около 200 замечаний производителей

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Новости

Власти приняли закон о виноделии. Он грозит резким сокращением производства шампанского В спешке депутаты не учли около 200 замечаний производителей

Новости

Ввести дополнительный сбор на импортные вина

С такой инициативой выступил омбудсмен Титов, семье которого принадлежит «Абрау-Дюрсо»

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Новости

Ввести дополнительный сбор на импортные вина С такой инициативой выступил омбудсмен Титов, семье которого принадлежит «Абрау-Дюрсо»

Новости

На Большой Конюшенной улице заработал винный бар «Абрау-Дюрсо»

В заведении работают винотека и дегустационный зал с полноценной кухней

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Новости

На Большой Конюшенной улице заработал винный бар «Абрау-Дюрсо» В заведении работают винотека и дегустационный зал с полноценной кухней

Новости

В России возобновят выпуск тихих вин по технологии XIX века

Продукцию отнесли к премиальному сегменту

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Новости

В России возобновят выпуск тихих вин по технологии XIX века Продукцию отнесли к премиальному сегменту

Кухня

Французские повара будут учить российских шефов в Абрау-Дюрсо

В Абрау-Дюрсо открывается «Школа гастрономического мастерства, гостиничного и ресторанного дела», в которой шеф-поваров будут учить преподаватели и практикующие шефы из Франции.

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Кухня

Французские повара будут учить российских шефов в Абрау-Дюрсо В Абрау-Дюрсо открывается «Школа гастрономического мастерства, гостиничного и ресторанного дела», в которой шеф-поваров будут учить преподаватели и практикующие шефы из Франции.