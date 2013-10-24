Алексей Гисак («Воккер») о правилах создания сети общепита Паназиатский фастфуд «Воккер» открылся в Москве в 2008 году. Первые годы ушли на то, чтобы приучить москвичей к непривычной еде, затем сеть разрослась. Основатель компании рассказал, как это удалось.