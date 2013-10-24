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Smartomato запустил круглосуточную доставку еды из всех заведений Москвы

Проект не устанавливает минимальную стоимость заказа, а сама доставка обойдётся в 149 рублей

Smartomato запустил круглосуточную доставку еды из всех заведений Москвы
Проект не устанавливает минимальную стоимость заказа, а сама доставка обойдётся в 149 рублей

Сеть лапшичных «Воккер» снизила цены

Также сеть внесла изменения в состав своих блюд: отказалась от замороженных овощей и пересмотрела рецептуру соусов

Сеть лапшичных «Воккер» снизила цены
Также сеть внесла изменения в состав своих блюд: отказалась от замороженных овощей и пересмотрела рецептуру соусов

Долго, дорого: Предприниматели — о поисках помещения в Москве
Долго, дорого: Предприниматели — о поисках помещения в Москве Неожиданный снос, рейдерский захват, продажа помещения собственником и другие проблемы предпринимателей, которые пытаются арендовать недвижимость в Москве
Долго, дорого: Предприниматели — о поисках помещения в Москве

Долго, дорого: Предприниматели — о поисках помещения в Москве
Неожиданный снос, рейдерский захват, продажа помещения собственником и другие проблемы предпринимателей, которые пытаются арендовать недвижимость в Москве

Товарищество на вере: Стоит ли начинать бизнес с друзьями
Товарищество на вере: Стоит ли начинать бизнес с друзьями Когда друг становится партнёром по бизнесу, отношения с ним меняются, и не всегда в лучшую сторону. H&F узнал, как предприниматели справляются с этой проблемой.
Товарищество на вере: Стоит ли начинать бизнес с друзьями

Товарищество на вере: Стоит ли начинать бизнес с друзьями
Когда друг становится партнёром по бизнесу, отношения с ним меняются, и не всегда в лучшую сторону. H&F узнал, как предприниматели справляются с этой проблемой.

Быстрый мат: Как нецензурная лексика повышает эффективность
Быстрый мат: Как нецензурная лексика повышает эффективность Мат можно запрещать, но нельзя недооценивать. H&F выяснил у бизнесменов, как они используют инвективы для повышения эффективности, дисциплины, воодушевления и других рабочих целей.
Быстрый мат: Как нецензурная лексика повышает эффективность

Быстрый мат: Как нецензурная лексика повышает эффективность
Мат можно запрещать, но нельзя недооценивать. H&F выяснил у бизнесменов, как они используют инвективы для повышения эффективности, дисциплины, воодушевления и других рабочих целей.

Налог на имущество: Кому придётся платить больше
Налог на имущество: Кому придётся платить больше Депутаты приняли поправки в Налоговый кодекс. H&F выяснил, что новшества напрямую коснутся только малого числа предпринимателей, однако могут повлечь за собой рост арендных ставок.
Налог на имущество: Кому придётся платить больше

Налог на имущество: Кому придётся платить больше
Депутаты приняли поправки в Налоговый кодекс. H&F выяснил, что новшества напрямую коснутся только малого числа предпринимателей, однако могут повлечь за собой рост арендных ставок.

Гости из будущего: 5 новогодних писем предпринимателей самим себе
Гости из будущего: 5 новогодних писем предпринимателей самим себе H&F попросил пятерых бизнесменов написать письмо себе из прошлого, предостерегая от опасностей, с которыми они столкнулись в уходящем году.
Гости из будущего: 5 новогодних писем предпринимателей самим себе

Гости из будущего: 5 новогодних писем предпринимателей самим себе
H&F попросил пятерых бизнесменов написать письмо себе из прошлого, предостерегая от опасностей, с которыми они столкнулись в уходящем году.

Посмотри на меня: 25 автопортретов предпринимателей
Посмотри на меня: 25 автопортретов предпринимателей H&F выяснил, какие снимки выкладывают герои наших публикаций в Instagram.
Посмотри на меня: 25 автопортретов предпринимателей

Посмотри на меня: 25 автопортретов предпринимателей
H&F выяснил, какие снимки выкладывают герои наших публикаций в Instagram.

Кафе Farmer’s Diner
Кафе Farmer’s Diner Не совсем фермерское кафе-столовая на «Белорусской» — совместный проект создателей Ferma & Williamsburg Studio и «Воккера».
Кафе Farmer’s Diner

Кафе Farmer’s Diner
Не совсем фермерское кафе-столовая на «Белорусской» — совместный проект создателей Ferma & Williamsburg Studio и «Воккера».

Принципы Алексея Гисака, «Воккер»
Принципы Алексея Гисака, «Воккер» Сооснователь паназитских кафе Алексей Гисак — о секретном ингредиенте, любимой еде, рекламных бюджетах и московском законодательстве.
Принципы Алексея Гисака, «Воккер»

Принципы Алексея Гисака, «Воккер»
Сооснователь паназитских кафе Алексей Гисак — о секретном ингредиенте, любимой еде, рекламных бюджетах и московском законодательстве.

Рабочий стол: Алексей Гисак, «Воккер»
Рабочий стол: Алексей Гисак, «Воккер» H&F посмотрел, как работает сооснователь сети паназиатских кафе «Воккер» Алексей Гисак, и обнаружил на его рабочем столе массу съестного.
Рабочий стол: Алексей Гисак, «Воккер»

Рабочий стол: Алексей Гисак, «Воккер»
H&F посмотрел, как работает сооснователь сети паназиатских кафе «Воккер» Алексей Гисак, и обнаружил на его рабочем столе массу съестного.

Бизнес-волна: Какая музыка вдохновляет новое поколение предпринимателей
Бизнес-волна: Какая музыка вдохновляет новое поколение предпринимателей Hopes & Fears поговорил со своими героями о музыке и о том, как она влияет на ведение дел.
Бизнес-волна: Какая музыка вдохновляет новое поколение предпринимателей

Бизнес-волна: Какая музыка вдохновляет новое поколение предпринимателей
Hopes & Fears поговорил со своими героями о музыке и о том, как она влияет на ведение дел.

Алексей Гисак («Воккер») о правилах создания сети общепита
Алексей Гисак («Воккер») о правилах создания сети общепита Паназиатский фастфуд «Воккер» открылся в Москве в 2008 году. Первые годы ушли на то, чтобы приучить москвичей к непривычной еде, затем сеть разрослась. Основатель компании рассказал, как это удалось.
Алексей Гисак («Воккер») о правилах создания сети общепита

Алексей Гисак («Воккер») о правилах создания сети общепита
Паназиатский фастфуд «Воккер» открылся в Москве в 2008 году. Первые годы ушли на то, чтобы приучить москвичей к непривычной еде, затем сеть разрослась. Основатель компании рассказал, как это удалось.