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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Москве на стройке нашли череп лошади XVII века. Его передали в Зоомузей
18 декабря 2020

В Москве на стройке нашли череп лошади XVII века. Его передали в Зоомузей

В Люберцах нашли останки мамонта

В древности в Подмосковье жили мамонты

В Люберцах нашли останки мамонта

Музей Москвы приглашает на выставки про археологию и тайную историю музея

В эти выходные горожан также ждет баттл москвоведов

Музей Москвы приглашает на выставки про археологию и тайную историю музея

История «Зарядья» с XII века до наших дней

В новом разделе сайта собрали все значимые даты, связанные с территорией парка

История «Зарядья» с XII века до наших дней

В центре Москвы открыли музейное окно с артефактами XV–XVIII веков

Их нашли во время работ по благоустройству этим летом

В центре Москвы открыли музейное окно с артефактами XV–XVIII веков

Строительство трассы М-11 приостановили из-за археологических находок

Срок сдачи двух участков в Ленобласти могут сдвинуть на более позднее время

Строительство трассы М-11 приостановили из-за археологических находок

На фасаде Манежа покажут световые фильмы об археологии и известных москвичах

Представления будут проходить каждый вечер с 18 по 30 сентября

На фасаде Манежа покажут световые фильмы об археологии и известных москвичах

Старинная игрушечная посуда, найденная археологами в центре Москвы

Молочник, две чашки и три блюдца выполнены из расписного и глазурованного фарфора и фаянса

Старинная игрушечная посуда, найденная археологами в центре Москвы

Старинная детская игрушка, найденная археологами в центре Москвы

Фарфоровую лошадку обнаружили во время работ на Серебрянической набережной

Старинная детская игрушка, найденная археологами в центре Москвы

Музей Москвы откроет выставку «Находки моей улицы»

Посетители экспозиции увидят исторические предметы, найденные археологами во время работ по благоустройству города

Музей Москвы откроет выставку «Находки моей улицы»

Руины снесенной в начале XX века церкви в центре Москвы

Археологи также обнаружили фрагмент мозаики с крыльями ангела

Руины снесенной в начале XX века церкви в центре Москвы

Археологи нашли еще одну воровскую писку XVIII века

Артефакт изготовлен из пятака времен Екатерины II

Археологи нашли еще одну воровскую писку XVIII века

В центре Москвы обнаружили средневековое оружие и церковную утварь XVI века

Среди находок — фрагмент печного изразца с рисунком, посвященным подвигам Александра Македонского

В центре Москвы обнаружили средневековое оружие и церковную утварь XVI века

Археологи нашли в Москве воровскую писку XVIII века

Монетой с остро заточенным краем пользовались карманники

Археологи нашли в Москве воровскую писку XVIII века

В центре Москвы обнаружили старинные надгробия XVI–XVII веков

Их нашли на месте Златоустовского монастыря

В центре Москвы обнаружили старинные надгробия XVI–XVII веков

В ЦДХ представят археологические находки «Моей улицы»

За два года программы на улицах города археологи обнаружили более 10 тысяч артефактов

В ЦДХ представят археологические находки «Моей улицы»

Постройка XIX века на Таганской площади

На месте находки появится торгово-офисный центр

Постройка XIX века на Таганской площади

В Московском зоопарке покажут останки обитавших в городе мамонтов

Доисторические животные обитали в столице около 15 тысяч лет назад

В Московском зоопарке покажут останки обитавших в городе мамонтов

На Остоженке нашли старинную пуговицу с символикой Мальтийского ордена

Найденные артефакты пополнят коллекцию Музея Москвы

На Остоженке нашли старинную пуговицу с символикой Мальтийского ордена

В 2018 году начнутся археологические раскопки в Новой Москве

Аархеологи продолжат работу и на территории старой Москвы

В 2018 году начнутся археологические раскопки в Новой Москве

В Дарвиновском музее выставят единственный в России скелет птицы додо

Его можно будет увидеть с 19 декабря

В Дарвиновском музее выставят единственный в России скелет птицы додо

Деньги из-под земли: как заработать на поиске кладов
Деньги из-под земли: как заработать на поиске кладов «Когда золото лезет из земли, у многих сносит чердак»
Деньги из-под земли: как заработать на поиске кладов

Деньги из-под земли: как заработать на поиске кладов
«Когда золото лезет из земли, у многих сносит чердак»

В центре Москвы обнаружили клад монет времен Петра I

Клад нашли в строительной траншее на Нижней Радищевской улице

В центре Москвы обнаружили клад монет времен Петра I

19 сентября. Главное в городе
19 сентября. Главное в городе Рассказываем, о чем говорят в Москве сегодня утром
19 сентября. Главное в городе

19 сентября. Главное в городе
Рассказываем, о чем говорят в Москве сегодня утром

Паспорта в Сбербанке, управляемая эмоциями игра и последствия урагана «Харви»
Паспорта в Сбербанке, управляемая эмоциями игра и последствия урагана «Харви» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Паспорта в Сбербанке, управляемая эмоциями игра и последствия урагана «Харви»

Паспорта в Сбербанке, управляемая эмоциями игра и последствия урагана «Харви»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире

Дату празднования Дня города не изменят после заявлений археологов о пересмотре возраста Москвы

Праздник не привязан к каким-либо историческим датам или событиям

Дату празднования Дня города не изменят после заявлений археологов о пересмотре возраста Москвы

Обвинение Сечина в провокации взятки, новый вид спама и открытие Media Markt в Metro

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Обвинение Сечина в провокации взятки, новый вид спама и открытие Media Markt в Metro

В Музее Москвы открылась выставка археологических находок «Моей улицы»

Она продлится до 5 сентября

В Музее Москвы открылась выставка археологических находок «Моей улицы»

Главный археолог Москвы рассказал о возможном пересмотре возраста столицы

Леонид Кондрашев предположил, что Москва может быть на 100 лет старше, чем считается

Главный археолог Москвы рассказал о возможном пересмотре возраста столицы

На Биржевой площади завершились археологические раскопки

Теперь реставраторы законсервируют артефакты

На Биржевой площади завершились археологические раскопки

В Москве пройдет выставка археологических находок 2017 года

Ее открытие состоится 15 августа

В Москве пройдет выставка археологических находок 2017 года

В «Зарядье» нашли старинные торговые пломбы и монеты XVIII века

Ранее на территории парка велась торговля товарами, привезенными судами по Москве-реке

В «Зарядье» нашли старинные торговые пломбы и монеты XVIII века

Находка века: Как обнаружение средневековых зданий под Ильинкой остановило «Мою улицу»
Находка века: Как обнаружение средневековых зданий под Ильинкой остановило «Мою улицу» И чем для Москвы уникальны найденные артефакты
Находка века: Как обнаружение средневековых зданий под Ильинкой остановило «Мою улицу»

Находка века: Как обнаружение средневековых зданий под Ильинкой остановило «Мою улицу»
И чем для Москвы уникальны найденные артефакты

Раскопки на Биржевой площади продлили до ноября

Здесь обнаружили стены храма XVI века

Раскопки на Биржевой площади продлили до ноября

В августе в Москве пройдет выставка артефактов с раскопок по «Моей улице»

Для выставки подготовят около полусотни экспонатов

В августе в Москве пройдет выставка артефактов с раскопок по «Моей улице»

На юго-востоке Москвы нашли еще один снаряд времен ВОВ

Ранее на этом же месте было найдено еще два снаряда

На юго-востоке Москвы нашли еще один снаряд времен ВОВ

В Пушкинском музее открылась выставка об истории Боспорского царства

Экспозиция посвящена культуре городов древнейшего государства на территории России

В Пушкинском музее открылась выставка об истории Боспорского царства

На Ильинке после остановки работ по «Моей улице» обнаружили культурный слой ХIII–ХIV веков

Работы ведет «Столичное археологическое бюро»

На Ильинке после остановки работ по «Моей улице» обнаружили культурный слой ХIII–ХIV веков

В Москве обнаружили руины четырех древних церквей

Их уничтожили в 1920–30-е годы

В Москве обнаружили руины четырех древних церквей

В парке «Зарядье» обнаружили фрагменты Трехсвятской башни Белого города

Сейчас находку исследуют археологи

В парке «Зарядье» обнаружили фрагменты Трехсвятской башни Белого города

В парке «Зарядье» нашли каменные топоры бронзового века

Их могли использовать как амулеты

В парке «Зарядье» нашли каменные топоры бронзового века

Археологи обнаружили на Славянской площади белокаменный мост XVII века

После изучения объекта его снова укрыли грунтом

Археологи обнаружили на Славянской площади белокаменный мост XVII века

В центре Москвы обнаружили остатки деревянной мостовой XVII–XVIII веков

Также археологи нашли десятки других артефактов

В центре Москвы обнаружили остатки деревянной мостовой XVII–XVIII веков

На Сретенке нашли остатки исторического некрополя и церкви

Там также обнаружили человеческие останки, которые обещают перезахоронить

На Сретенке нашли остатки исторического некрополя и церкви

В центре Москвы нашли тайник времен Ивана Грозного

В шахматной фигуре слона обнаружились десять старинных монет

В центре Москвы нашли тайник времен Ивана Грозного

В Измайлово вместо чернозема завезли глину с ископаемыми Юрского периода

Ее использовали для благоустройства одного из газонов

В Измайлово вместо чернозема завезли глину с ископаемыми Юрского периода

На Бульварном кольце нашли клад медных монет и остатки мостовых

Возраст находок колеблется от 100 до 500 лет

На Бульварном кольце нашли клад медных монет и остатки мостовых

У Лубянки обнаружили тайную комнату Китайгородской стены

За неделю подготовительных работ по «Моей улице» археологи обнаружили 150 артефактов

У Лубянки обнаружили тайную комнату Китайгородской стены

На Софийской набережной нашли клад со старинными свинцовыми пломбами

На пломбах времен войны 1812 года изображен герб Российской империи

На Софийской набережной нашли клад со старинными свинцовыми пломбами

В Музее Москвы откроется выставка артефактов «Европейцы в Москве»

Посетителям покажут около 30 редких экспонатов, изготовленных в Западной Европе

В Музее Москвы откроется выставка артефактов «Европейцы в Москве»

Выставку археологических находок программы «Моя улица» продлили

Экспозиция будет работать до 3 октября

Выставку археологических находок программы «Моя улица» продлили

Археологические находки во время работ по программе «Моя улица»

Среди найденных артефактов — свинцовые пули, игрушки, пуговицы и монеты

Археологические находки во время работ по программе «Моя улица»

В Кремле нашли одну из древнейших московских надписей

Надпись датируется концом XII — началом XIII века

В Кремле нашли одну из древнейших московских надписей

На Софийской набережной нашли подпольный рынок XIV века

Во время работ нашли монеты русских князей и Золотой Орды

На Софийской набережной нашли подпольный рынок XIV века

Кабак XVIII века нашли во время работ на Театральной площади

Заведение существовало более 50 лет — со второй половины XVIII века до второго десятилетия XIX века

Кабак XVIII века нашли во время работ на Театральной площади

Выставку артефактов программы «Моя улица» откроют 28 июня

В коллекцию вошло более 30 находок археологов, сделанных за время работы программы «Моя улица»

Выставку артефактов программы «Моя улица» откроют 28 июня

Археологические находки на Тверской превратят в музей под открытым небом

Планируется музеефицировать ограду Страстного монастыря и часть стены Белого города

Археологические находки на Тверской превратят в музей под открытым небом

Мэрию Москвы обвинили в повреждении археологических объектов при ремонте Тверской (обновлено)

«Архнадзор» собирается пожаловаться на действия властей в Генпрокуратуру

Мэрию Москвы обвинили в повреждении археологических объектов при ремонте Тверской (обновлено)

Фрагменты деревянной мостовой XVI–XVII веков на Тверской поместят под стекло

Застеклённая часть Тверской будет с подсветкой и с подогревом для зимней эксплуатации

Фрагменты деревянной мостовой XVI–XVII веков на Тверской поместят под стекло

В Москве составят карту археологических находок

Мосгорнаследие создаёт общий список артефактов, найденных во время работ по программе «Моя улица»

В Москве составят карту археологических находок

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