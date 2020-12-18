Музей Москвы приглашает на выставки про археологию и тайную историю музея
В эти выходные горожан также ждет баттл москвоведов
История «Зарядья» с XII века до наших дней
В новом разделе сайта собрали все значимые даты, связанные с территорией парка
В центре Москвы открыли музейное окно с артефактами XV–XVIII веков
Их нашли во время работ по благоустройству этим летом
Строительство трассы М-11 приостановили из-за археологических находок
Срок сдачи двух участков в Ленобласти могут сдвинуть на более позднее время
На фасаде Манежа покажут световые фильмы об археологии и известных москвичах
Представления будут проходить каждый вечер с 18 по 30 сентября
Старинная игрушечная посуда, найденная археологами в центре Москвы
Молочник, две чашки и три блюдца выполнены из расписного и глазурованного фарфора и фаянса
Старинная детская игрушка, найденная археологами в центре Москвы
Фарфоровую лошадку обнаружили во время работ на Серебрянической набережной
Музей Москвы откроет выставку «Находки моей улицы»
Посетители экспозиции увидят исторические предметы, найденные археологами во время работ по благоустройству города
Руины снесенной в начале XX века церкви в центре Москвы
Археологи также обнаружили фрагмент мозаики с крыльями ангела
Археологи нашли еще одну воровскую писку XVIII века
Артефакт изготовлен из пятака времен Екатерины II
В центре Москвы обнаружили средневековое оружие и церковную утварь XVI века
Среди находок — фрагмент печного изразца с рисунком, посвященным подвигам Александра Македонского
Археологи нашли в Москве воровскую писку XVIII века
Монетой с остро заточенным краем пользовались карманники
В центре Москвы обнаружили старинные надгробия XVI–XVII веков
Их нашли на месте Златоустовского монастыря
В ЦДХ представят археологические находки «Моей улицы»
За два года программы на улицах города археологи обнаружили более 10 тысяч артефактов
В Московском зоопарке покажут останки обитавших в городе мамонтов
Доисторические животные обитали в столице около 15 тысяч лет назад
На Остоженке нашли старинную пуговицу с символикой Мальтийского ордена
Найденные артефакты пополнят коллекцию Музея Москвы
В 2018 году начнутся археологические раскопки в Новой Москве
Аархеологи продолжат работу и на территории старой Москвы
В Дарвиновском музее выставят единственный в России скелет птицы додо
Его можно будет увидеть с 19 декабря
Деньги из-под земли: как заработать на поиске кладов «Когда золото лезет из земли, у многих сносит чердак»
В центре Москвы обнаружили клад монет времен Петра I
Клад нашли в строительной траншее на Нижней Радищевской улице
Паспорта в Сбербанке, управляемая эмоциями игра и последствия урагана «Харви» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Дату празднования Дня города не изменят после заявлений археологов о пересмотре возраста Москвы
Праздник не привязан к каким-либо историческим датам или событиям
Обвинение Сечина в провокации взятки, новый вид спама и открытие Media Markt в Metro
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
В Музее Москвы открылась выставка археологических находок «Моей улицы»
Она продлится до 5 сентября
Главный археолог Москвы рассказал о возможном пересмотре возраста столицы
Леонид Кондрашев предположил, что Москва может быть на 100 лет старше, чем считается
На Биржевой площади завершились археологические раскопки
Теперь реставраторы законсервируют артефакты
В «Зарядье» нашли старинные торговые пломбы и монеты XVIII века
Ранее на территории парка велась торговля товарами, привезенными судами по Москве-реке
Находка века: Как обнаружение средневековых зданий под Ильинкой остановило «Мою улицу» И чем для Москвы уникальны найденные артефакты
В августе в Москве пройдет выставка артефактов с раскопок по «Моей улице»
Для выставки подготовят около полусотни экспонатов
На юго-востоке Москвы нашли еще один снаряд времен ВОВ
Ранее на этом же месте было найдено еще два снаряда
В Пушкинском музее открылась выставка об истории Боспорского царства
Экспозиция посвящена культуре городов древнейшего государства на территории России
На Ильинке после остановки работ по «Моей улице» обнаружили культурный слой ХIII–ХIV веков
Работы ведет «Столичное археологическое бюро»
В парке «Зарядье» обнаружили фрагменты Трехсвятской башни Белого города
Сейчас находку исследуют археологи
Археологи обнаружили на Славянской площади белокаменный мост XVII века
После изучения объекта его снова укрыли грунтом
В центре Москвы обнаружили остатки деревянной мостовой XVII–XVIII веков
Также археологи нашли десятки других артефактов
На Сретенке нашли остатки исторического некрополя и церкви
Там также обнаружили человеческие останки, которые обещают перезахоронить
В центре Москвы нашли тайник времен Ивана Грозного
В шахматной фигуре слона обнаружились десять старинных монет
В Измайлово вместо чернозема завезли глину с ископаемыми Юрского периода
Ее использовали для благоустройства одного из газонов
На Бульварном кольце нашли клад медных монет и остатки мостовых
Возраст находок колеблется от 100 до 500 лет
У Лубянки обнаружили тайную комнату Китайгородской стены
За неделю подготовительных работ по «Моей улице» археологи обнаружили 150 артефактов
На Софийской набережной нашли клад со старинными свинцовыми пломбами
На пломбах времен войны 1812 года изображен герб Российской империи
В Музее Москвы откроется выставка артефактов «Европейцы в Москве»
Посетителям покажут около 30 редких экспонатов, изготовленных в Западной Европе
Выставку археологических находок программы «Моя улица» продлили
Экспозиция будет работать до 3 октября
Археологические находки во время работ по программе «Моя улица»
Среди найденных артефактов — свинцовые пули, игрушки, пуговицы и монеты
В Кремле нашли одну из древнейших московских надписей
Надпись датируется концом XII — началом XIII века
На Софийской набережной нашли подпольный рынок XIV века
Во время работ нашли монеты русских князей и Золотой Орды
Кабак XVIII века нашли во время работ на Театральной площади
Заведение существовало более 50 лет — со второй половины XVIII века до второго десятилетия XIX века
Выставку артефактов программы «Моя улица» откроют 28 июня
В коллекцию вошло более 30 находок археологов, сделанных за время работы программы «Моя улица»
Археологические находки на Тверской превратят в музей под открытым небом
Планируется музеефицировать ограду Страстного монастыря и часть стены Белого города
Мэрию Москвы обвинили в повреждении археологических объектов при ремонте Тверской (обновлено)
«Архнадзор» собирается пожаловаться на действия властей в Генпрокуратуру
Фрагменты деревянной мостовой XVI–XVII веков на Тверской поместят под стекло
Застеклённая часть Тверской будет с подсветкой и с подогревом для зимней эксплуатации
В Москве составят карту археологических находок
Мосгорнаследие создаёт общий список артефактов, найденных во время работ по программе «Моя улица»