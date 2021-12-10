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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Сегодня и завтра — последние дни работы уникальной галереи «На Шаболовке»

Сегодня и завтра — последние дни работы уникальной галереи «На Шаболовке»

Видео дня
10 декабря 2021

История русского авангарда в документальном проекте «ВХУТЕМАС»

«Гараж» проведет курс про авангард в авторском кино
20 ноября 2021

«Гараж» проведет курс про авангард в авторском кино

Музей Москвы выпустил стикерпак к выставке «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда»
3 ноября 2020

Музей Москвы выпустил стикерпак к выставке «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда»

Весь ноябрь «Москва глазами инженера» будет водить экскурсии по памятникам авангарда
31 октября 2020

Весь ноябрь «Москва глазами инженера» будет водить экскурсии по памятникам авангарда

Артхаус с европейских фестивалей: Что смотреть на «Панораме»
Артхаус с европейских фестивалей: Что смотреть на «Панораме» Израильский медиатриллер и корейская трагикомедия, например
Артхаус с европейских фестивалей: Что смотреть на «Панораме»

Артхаус с европейских фестивалей: Что смотреть на «Панораме»
Израильский медиатриллер и корейская трагикомедия, например

Как выглядит образцово отреставрированный дом Наркомфина

Как выглядит образцово отреставрированный дом Наркомфина И как сложится судьба нового элитного жилья

Как выглядит образцово отреставрированный дом Наркомфина

Как выглядит образцово отреставрированный дом Наркомфина И как сложится судьба нового элитного жилья

Онлайн-гид по авангардной архитектуре от Еврейского музея
Карта дня
18 августа 2020

Онлайн-гид по авангардной архитектуре от Еврейского музея

В «Зарядье» пройдет выставка авангардиста Аристарха Лентулова

Она станет второй экспозицией цикла «#три_»

В «Зарядье» пройдет выставка авангардиста Аристарха Лентулова

В Mutabor исполнят музыку Стива Райха — в оригинале и электронной аранжировке

Первая сессия проекта Arhitektonica пройдет в начале декабря

В Mutabor исполнят музыку Стива Райха — в оригинале и электронной аранжировке

В МАММ покажут классику советского авангарда и метро, снятое на смартфон

Всего в музее на этой неделе откроются три фотовыставки

В МАММ покажут классику советского авангарда и метро, снятое на смартфон

«Список № 1»: В Новой Третьяковке откроется выставка авангардного искусства

Экспозицию посвятят 100-летию Музея живописной культуры

«Список № 1»: В Новой Третьяковке откроется выставка авангардного искусства

Малевич жив: Кого русский авангард вдохновляет сегодня
ПРОМО
Малевич жив: Кого русский авангард вдохновляет сегодня И где искать его образцы кроме Третьяковской галереи
Малевич жив: Кого русский авангард вдохновляет сегодня
ПРОМО

Малевич жив: Кого русский авангард вдохновляет сегодня
И где искать его образцы кроме Третьяковской галереи

В Москве пройдет фестиваль «Дни авангарда»

Темой в этом году станет взаимосвязь искусства и власти

В Москве пройдет фестиваль «Дни авангарда»

«Как мы делали конструктивистскую квартиру, которая бесит читателей The Village»
«Как мы делали конструктивистскую квартиру, которая бесит читателей The Village» Авторы проекта — об авангарде, жилье-утопии и негативных комментариях
«Как мы делали конструктивистскую квартиру, которая бесит читателей The Village»

«Как мы делали конструктивистскую квартиру, которая бесит читателей The Village»
Авторы проекта — об авангарде, жилье-утопии и негативных комментариях

В музее Щусева покажут чертежи архитектора дома Наркомфина

Экспозиция посвящена творчеству Игнатия Милиниса

В музее Щусева покажут чертежи архитектора дома Наркомфина

Конструктивистская квартира на Новой Басманной
Конструктивистская квартира на Новой Басманной Оригинальная отделка и авангардная мебель, созданная по эскизам 1930-х годов
Конструктивистская квартира на Новой Басманной

Конструктивистская квартира на Новой Басманной
Оригинальная отделка и авангардная мебель, созданная по эскизам 1930-х годов

Ажурная колонна на ВДНХ оказалась работой Эль Лисицкого

С момента установки в 1939 году сооружение претерпело ряд изменений

Ажурная колонна на ВДНХ оказалась работой Эль Лисицкого

На дне рождения Еврейского музея выступит СБПЧ

Посетителей ждут выставки, экскурсии и паблик-токи об авангарде

На дне рождения Еврейского музея выступит СБПЧ

Каким будет новый вход Московского зоопарка в стиле авангард

В павильоне откроется библиотека, образовательный центр и кафе

Каким будет новый вход Московского зоопарка в стиле авангард

The Bell: Банкам рекомендовали повысить предпринимателям тарифы на переводы

Участники рынка уже приступили к пересмотру лимита бесплатных переводов частным лицам

The Bell: Банкам рекомендовали повысить предпринимателям тарифы на переводы

«Москва глазами инженера» проведет экскурсии по памятникам авангарда

Бесплатные прогулки завершатся тематическими кинопоказами от «Москино»

«Москва глазами инженера» проведет экскурсии по памятникам авангарда

«Я живу в гараже-фаре Константина Мельникова»

«Я живу в гараже-фаре Константина Мельникова» Житель авангардной постройки на Авиамоторной — о пожаре, жизни на промзоне и счете за электричество в 40 тысяч рублей

«Я живу в гараже-фаре Константина Мельникова»

«Я живу в гараже-фаре Константина Мельникова»
Житель авангардной постройки на Авиамоторной — о пожаре, жизни на промзоне и счете за электричество в 40 тысяч рублей

Что нужно знать об Анатолии Звереве — русском художнике, опередившем Джексона Поллока
Что нужно знать об Анатолии Звереве — русском художнике, опередившем Джексона Поллока В музее AZ открывается большая выставка советского авангардиста, не признававшего систему и Пушкина
Что нужно знать об Анатолии Звереве — русском художнике, опередившем Джексона Поллока

Что нужно знать об Анатолии Звереве — русском художнике, опередившем Джексона Поллока
В музее AZ открывается большая выставка советского авангардиста, не признававшего систему и Пушкина

Первые жертвы реновации: На Русаковской сносят дома

Первые жертвы реновации: На Русаковской сносят домаИ что можно сделать для сохранения конструктивистского ансамбля

Первые жертвы реновации: На Русаковской сносят дома

Первые жертвы реновации: На Русаковской сносят дома
И что можно сделать для сохранения конструктивистского ансамбля

Как будет выглядеть железнодорожная станция Варшавская

Фасады станции выкрасят в красный цвет и оформят орнаментом из белых и черных стрелок

Как будет выглядеть железнодорожная станция Варшавская

ВДНХ представила онлайн-азбуку отечественного авангарда

Проект включает в себя материалы о художниках, жанрах и отдельных произведениях

ВДНХ представила онлайн-азбуку отечественного авангарда

Зимний сезон образовательной программы ВДНХ начнется 24 ноября

Центральной темой программы станет искусство авангарда

Зимний сезон образовательной программы ВДНХ начнется 24 ноября

В Третьяковке и Еврейском музее выставят работы художника-авангардиста Эль Лисицкого

Выставка пройдет с ноября по февраль 2018 года

В Третьяковке и Еврейском музее выставят работы художника-авангардиста Эль Лисицкого

«Москва глазами инженера» проведет автобусную экскурсию по памятникам авангарда

Во время поездки гостям расскажут о стиле и покажут известные здания авангарда

«Москва глазами инженера» проведет автобусную экскурсию по памятникам авангарда

В Москве пройдет воркшоп по созданию авангардного стрит-арта

Участникам помогут собрать собственный стрит-арт-конструктор

В Москве пройдет воркшоп по созданию авангардного стрит-арта

В Новой Третьяковке пройдет концерт Sound Up к 100-летию революции

Также гости вечеринки смогут посетить выставку «Некто 1917»

В Новой Третьяковке пройдет концерт Sound Up к 100-летию революции

«Москва глазами инженера» выпустила архитектурные путеводители для велосипедистов

Стоимость каждой карты — 400 рублей, комплекта из трех — 1 000 рублей

«Москва глазами инженера» выпустила архитектурные путеводители для велосипедистов

В Москве появится музей русского абстракционизма

Основу экспозиции составит коллекция русского авангарда студии «Новая реальность»

В Москве появится музей русского абстракционизма

В Москве к 95-летию Шуховской башни проведут двухдневный фестиваль

Мероприятие проведет проект «Москва глазами инженера»

В Москве к 95-летию Шуховской башни проведут двухдневный фестиваль

Фонд Ле Корбюзье попросил Собянина и Мединского не строить высотку у дома Центросоюза

Власти планируют сократить охранную зону постройки французского архитектора

Фонд Ле Корбюзье попросил Собянина и Мединского не строить высотку у дома Центросоюза

Прогулочный маршрут: 9 важных памятников московского авангарда
Прогулочный маршрут: 9 важных памятников московского авангарда Дом Мельникова, Наркомфин и авангардный жилой комплекс на Шаболовке
Прогулочный маршрут: 9 важных памятников московского авангарда

Прогулочный маршрут: 9 важных памятников московского авангарда
Дом Мельникова, Наркомфин и авангардный жилой комплекс на Шаболовке

В Москве пройдет цикл открытых лекций по истории русского авангарда

Занятия состоятся в период с 28 сентября по 19 октября

В Москве пройдет цикл открытых лекций по истории русского авангарда

В Москве запустили серию книг о малоизвестных памятниках авангарда

Книги этой серии также можно приобрести в Санкт-Петербурге

В Москве запустили серию книг о малоизвестных памятниках авангарда

Тигры и леопарды у ГУМа

В центре Москвы появились расписанные национальными узорами и рисунками авангардистов скульптуры тигров и леопардов

Тигры и леопарды у ГУМа

На ВДНХ откроется выставка художников XX–XXI веков

Выставка «Всегда современное. Искусство XX–XXI веков» будет работать с 22 апреля по 18 сентября

На ВДНХ откроется выставка художников XX–XXI веков