Артхаус с европейских фестивалей: Что смотреть на «Панораме» Израильский медиатриллер и корейская трагикомедия, например
Как выглядит образцово отреставрированный дом Наркомфина И как сложится судьба нового элитного жилья
Как выглядит образцово отреставрированный дом Наркомфина И как сложится судьба нового элитного жилья
В «Зарядье» пройдет выставка авангардиста Аристарха Лентулова
Она станет второй экспозицией цикла «#три_»
В Mutabor исполнят музыку Стива Райха — в оригинале и электронной аранжировке
Первая сессия проекта Arhitektonica пройдет в начале декабря
В МАММ покажут классику советского авангарда и метро, снятое на смартфон
Всего в музее на этой неделе откроются три фотовыставки
«Список № 1»: В Новой Третьяковке откроется выставка авангардного искусства
Экспозицию посвятят 100-летию Музея живописной культуры
В Москве пройдет фестиваль «Дни авангарда»
Темой в этом году станет взаимосвязь искусства и власти
«Как мы делали конструктивистскую квартиру, которая бесит читателей The Village» Авторы проекта — об авангарде, жилье-утопии и негативных комментариях
В музее Щусева покажут чертежи архитектора дома Наркомфина
Экспозиция посвящена творчеству Игнатия Милиниса
Конструктивистская квартира на Новой Басманной Оригинальная отделка и авангардная мебель, созданная по эскизам 1930-х годов
Ажурная колонна на ВДНХ оказалась работой Эль Лисицкого
С момента установки в 1939 году сооружение претерпело ряд изменений
На дне рождения Еврейского музея выступит СБПЧ
Посетителей ждут выставки, экскурсии и паблик-токи об авангарде
Каким будет новый вход Московского зоопарка в стиле авангард
В павильоне откроется библиотека, образовательный центр и кафе
The Bell: Банкам рекомендовали повысить предпринимателям тарифы на переводы
Участники рынка уже приступили к пересмотру лимита бесплатных переводов частным лицам
«Москва глазами инженера» проведет экскурсии по памятникам авангарда
Бесплатные прогулки завершатся тематическими кинопоказами от «Москино»
«Я живу в гараже-фаре Константина Мельникова» Житель авангардной постройки на Авиамоторной — о пожаре, жизни на промзоне и счете за электричество в 40 тысяч рублей
«Я живу в гараже-фаре Константина Мельникова»
Житель авангардной постройки на Авиамоторной — о пожаре, жизни на промзоне и счете за электричество в 40 тысяч рублей
Что нужно знать об Анатолии Звереве — русском художнике, опередившем Джексона Поллока В музее AZ открывается большая выставка советского авангардиста, не признававшего систему и Пушкина
Первые жертвы реновации: На Русаковской сносят домаИ что можно сделать для сохранения конструктивистского ансамбля
Первые жертвы реновации: На Русаковской сносят дома И что можно сделать для сохранения конструктивистского ансамбля
Как будет выглядеть железнодорожная станция Варшавская
Фасады станции выкрасят в красный цвет и оформят орнаментом из белых и черных стрелок
ВДНХ представила онлайн-азбуку отечественного авангарда
Проект включает в себя материалы о художниках, жанрах и отдельных произведениях
Зимний сезон образовательной программы ВДНХ начнется 24 ноября
Центральной темой программы станет искусство авангарда
В Третьяковке и Еврейском музее выставят работы художника-авангардиста Эль Лисицкого
Выставка пройдет с ноября по февраль 2018 года
«Москва глазами инженера» проведет автобусную экскурсию по памятникам авангарда
Во время поездки гостям расскажут о стиле и покажут известные здания авангарда
В Москве пройдет воркшоп по созданию авангардного стрит-арта
Участникам помогут собрать собственный стрит-арт-конструктор
В Новой Третьяковке пройдет концерт Sound Up к 100-летию революции
Также гости вечеринки смогут посетить выставку «Некто 1917»
«Москва глазами инженера» выпустила архитектурные путеводители для велосипедистов
Стоимость каждой карты — 400 рублей, комплекта из трех — 1 000 рублей
В Москве появится музей русского абстракционизма
Основу экспозиции составит коллекция русского авангарда студии «Новая реальность»
В Москве к 95-летию Шуховской башни проведут двухдневный фестиваль
Мероприятие проведет проект «Москва глазами инженера»
Фонд Ле Корбюзье попросил Собянина и Мединского не строить высотку у дома Центросоюза
Власти планируют сократить охранную зону постройки французского архитектора
Прогулочный маршрут: 9 важных памятников московского авангарда Дом Мельникова, Наркомфин и авангардный жилой комплекс на Шаболовке
В Москве пройдет цикл открытых лекций по истории русского авангарда
Занятия состоятся в период с 28 сентября по 19 октября
В Москве запустили серию книг о малоизвестных памятниках авангарда
Книги этой серии также можно приобрести в Санкт-Петербурге
Тигры и леопарды у ГУМа
В центре Москвы появились расписанные национальными узорами и рисунками авангардистов скульптуры тигров и леопардов
На ВДНХ откроется выставка художников XX–XXI веков
Выставка «Всегда современное. Искусство XX–XXI веков» будет работать с 22 апреля по 18 сентября