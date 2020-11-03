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2020-11-03T16:24:07.000+03:00
3 ноября 2020
Музей Москвы выпустил стикерпак к выставке «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда»
2020-10-31T15:21:28.000+03:00
31 октября 2020
Весь ноябрь «Москва глазами инженера» будет водить экскурсии по памятникам авангарда
Карта дня
2020-08-18T15:08:32.000+03:00
18 августа 2020
Онлайн-гид по авангардной архитектуре от Еврейского музея
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