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Музей Москвы выпустил стикерпак к выставке «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда»
3 ноября 2020

Музей Москвы выпустил стикерпак к выставке «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда»

Весь ноябрь «Москва глазами инженера» будет водить экскурсии по памятникам авангарда
31 октября 2020

Весь ноябрь «Москва глазами инженера» будет водить экскурсии по памятникам авангарда

Онлайн-гид по авангардной архитектуре от Еврейского музея
Карта дня
18 августа 2020

Онлайн-гид по авангардной архитектуре от Еврейского музея