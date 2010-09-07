«Я работаю в Сандуновских банях»Сотрудники старейших московских бань — об истории этого места, постоянных гостях и правильной технике парения
«Я работаю в Сандуновских банях» Сотрудники старейших московских бань — об истории этого места, постоянных гостях и правильной технике парения
Финский архитектор — о настоящем и будущем общественных бань в большом городе The Village поговорил с одним из создателей сауны Löyly в Хельсинки Вилле Харой и сводил его в петербургские «Круглые бани»
Финский архитектор — о настоящем и будущем общественных бань в большом городе The Village поговорил с одним из создателей сауны Löyly в Хельсинки Вилле Харой и сводил его в петербургские «Круглые бани»
Самый дорогой и дешевый способ помыться Сколько стоит помыться в самой дорогой бане и в самом дешевом отеле на час
Самый дорогой и дешевый способ помыться Сколько стоит помыться в самой дорогой бане и в самом дешевом отеле на час
Российскую армию оснастят передвижными банями
Автономные помывочные комплексы смогут работать как на Крайнем Севере, так и в тропиках
Банный лист: 12 общественных бань Москвы The Village узнал из первых рук, кто сегодня ходит в бани, что там предлагают и сколько стоит правильный пар.
Банный лист: 12 общественных бань Москвы The Village узнал из первых рук, кто сегодня ходит в бани, что там предлагают и сколько стоит правильный пар.
На крыше Artplay открылась баня
На крыше 7-го строения Центра дизайна Artplay появилась небольшая баня.
Гости столицы: Зарубежные режиссёры о российских стереотипах Шестеро молодых зарубежных кинематографистов провели месяц за изучением стереотипных представлений о России и поделились впечатлениями с The Village.
Гости столицы: Зарубежные режиссёры о российских стереотипах Шестеро молодых зарубежных кинематографистов провели месяц за изучением стереотипных представлений о России и поделились впечатлениями с The Village.
На Можайском Валу нелегально снесли шестидесятилетнее здание
29 января в Дорогомиловском районе несанкционированно снесли здание бани-прачечной 1953 года постройки.
За гранью "Тайны" На седьмой день осени - сугубо ностальгическое настроение. И ностальгия эта связана со стремительным уходом столь жаркого, празднично-разгельдяйского лета. Остались от которого рожки да ножки, то есть фотографии и воспоминания о бесконечных вечеринках на загородных пляжах. Лично мне отдать должное хочется особенному месту - клубу-ресторану "Тайна" на берегу Финского залива. Ибо давно...