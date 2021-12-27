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МЫ В СОЦСЕТЯХ

27 декабря 2021

Улицы Басманного и Красносельского районов благоустроят в 2022 году

Пивозавры

Пивозавры«В большом городе каждый третий — пивозавр»

Пивозавры

Пивозавры «В большом городе каждый третий — пивозавр»

Художник Кохинор превратил мастерскую в круглосуточный хеппенинг для всех. Почему на него ополчились власти?
Художник Кохинор превратил мастерскую в круглосуточный хеппенинг для всех. Почему на него ополчились власти? «Моя война — это выбрать красный или белый цвет»
Художник Кохинор превратил мастерскую в круглосуточный хеппенинг для всех. Почему на него ополчились власти?

Художник Кохинор превратил мастерскую в круглосуточный хеппенинг для всех. Почему на него ополчились власти?
«Моя война — это выбрать красный или белый цвет»

«Политех» зовет жителей Басманного района и Китай-города познакомиться друг с другом
27 июля 2021

«Политех» зовет жителей Басманного района и Китай-города познакомиться друг с другом

В Басманном районе появится новое пространство с кофейнями и галереями
14 июля 2021

В Басманном районе появится новое пространство с кофейнями и галереями

Как будет выглядеть пространство для работы и творчества «Суперметалл» в Басманном районе
Галерея
14 мая 2021

Как будет выглядеть пространство для работы и творчества «Суперметалл» в Басманном районе

Волшебная ручка с исчезающими чернилами, которую используют для махинаций с капремонтом
Волшебная ручка с исчезающими чернилами, которую используют для махинаций с капремонтом Были три миллиона и пропали
Волшебная ручка с исчезающими чернилами, которую используют для махинаций с капремонтом

Волшебная ручка с исчезающими чернилами, которую используют для махинаций с капремонтом
Были три миллиона и пропали

Забор вокруг парка «Горка» на Китай-городе

Больше никаких тусовок по ночам

Забор вокруг парка «Горка» на Китай-городе

Полицейского, уволенного после статьи The Village об отравителе на Чистых прудах, восстановили

Замначальника отдела полиции по Басманному району теперь выплатят зарплату за полгода

Полицейского, уволенного после статьи The Village об отравителе на Чистых прудах, восстановили

В «Яме» хотят установить ограждения и камеры. Прокуратура считает, что полиция не справляется

С начала года там зафиксировали более 600 правонарушений

В «Яме» хотят установить ограждения и камеры. Прокуратура считает, что полиция не справляется

Уволен начальник отдела МВД по Басманному району, где прохожих травили газировкой

Полиция Басманного района дважды задерживала подозреваемого в отравлениях, но в первый раз отпустила его

Уволен начальник отдела МВД по Басманному району, где прохожих травили газировкой

В Москве открылся первый магазин Barking Store

Свитшоты и худи можно купить на Спартаковской

В Москве открылся первый магазин Barking Store

Ради мегапроекта РЖД в центре Москвы расширяют пути. Ближайший дом окажется в пяти метрах (или нет)
Ради мегапроекта РЖД в центре Москвы расширяют пути. Ближайший дом окажется в пяти метрах (или нет) Стройка затронет 4 тысячи человек, жители Басманного района протестуют
Ради мегапроекта РЖД в центре Москвы расширяют пути. Ближайший дом окажется в пяти метрах (или нет)

Ради мегапроекта РЖД в центре Москвы расширяют пути. Ближайший дом окажется в пяти метрах (или нет)
Стройка затронет 4 тысячи человек, жители Басманного района протестуют

Проверить деятельность группы «Лев против»

Депутат Виктор Котов обратил внимание прокуратуры на действия активистов в «Яме»

Проверить деятельность группы «Лев против»

Жители Басманного района обсудят расширение железной дороги рядом с исторической застройкой

Активисты считают, что строительство дополнительных путей для МЦД угрожает фундаменту здании

Жители Басманного района обсудят расширение железной дороги рядом с исторической застройкой

Как будет выглядеть новое пространство «Басманный двор» с пешеходной улицей

Там разместят музей, рестораны и торговую зону

Как будет выглядеть новое пространство «Басманный двор» с пешеходной улицей

Workki открыл свой самый большой коворкинг на «Комсомольской»

Офис занимает четыре этажа

Workki открыл свой самый большой коворкинг на «Комсомольской»

Муниципального депутата, написавшего статью в поддержку Сенцова, вызвали на допрос в СКР

Ранее на текст, опубликованный в районной газете, пожаловался бывший депутат Дмитрий Захаров

Муниципального депутата, написавшего статью в поддержку Сенцова, вызвали на допрос в СКР

Гид по Басманному району
Гид по Басманному району Лучший театр Москвы, Яма, арт-кластеры и не только
Гид по Басманному району

Гид по Басманному району
Лучший театр Москвы, Яма, арт-кластеры и не только

В Москве предложили создать сквер из фильма «Покровские ворота»

Эскизный проект разработали жители Ивановской горки вместе с архитектором Анастасией Силаевой

В Москве предложили создать сквер из фильма «Покровские ворота»

Ужины за 300: Где в Москве дешевле всего есть
Ужины за 300: Где в Москве дешевле всего есть И в каком районе едят богачи
Ужины за 300: Где в Москве дешевле всего есть

Ужины за 300: Где в Москве дешевле всего есть
И в каком районе едят богачи

Между Солянкой и Маросейкой благоустроят восемь переулков

Власти обеспечат инфраструктуру для маломобильных граждан, установят скамейки и высадят газон

Между Солянкой и Маросейкой благоустроят восемь переулков

Соня Тарасова — о кафе «Парос» во дворах Басманного
Соня Тарасова — о кафе «Парос» во дворах Басманного Где спина к спине, пьянствуют и закусывают старые работники культуры и юные дебоширы
Соня Тарасова — о кафе «Парос» во дворах Басманного

Соня Тарасова — о кафе «Парос» во дворах Басманного
Где спина к спине, пьянствуют и закусывают старые работники культуры и юные дебоширы

Жилой дом XIX века признали выявленным памятником архитектуры

В будущем здание может стать объектом культурного наследия

Жилой дом XIX века признали выявленным памятником архитектуры

В Басманном районе отреставрируют особняк Рутковских

Объект культурного наследия построили в 1888 году

В Басманном районе отреставрируют особняк Рутковских

Дом на «Бауманской», который жильцы перекрасили в черный

Дом на «Бауманской», который жильцы перекрасили в черный Как на карте Москвы появилась новая достопримечательность

Дом на «Бауманской», который жильцы перекрасили в черный

Дом на «Бауманской», который жильцы перекрасили в черный
Как на карте Москвы появилась новая достопримечательность

Мэрия раскрыла детали благоустройства дворов по программе «Моя улица»

Власти облагородят 163 дворовые территории в центре столицы

Мэрия раскрыла детали благоустройства дворов по программе «Моя улица»

Обновлённая станция метро «Бауманская»
Обновлённая станция метро «Бауманская» The Village узнал, как изменилась станция после реконструкции
Обновлённая станция метро «Бауманская»

Обновлённая станция метро «Бауманская»
The Village узнал, как изменилась станция после реконструкции