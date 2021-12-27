Художник Кохинор превратил мастерскую в круглосуточный хеппенинг для всех. Почему на него ополчились власти? «Моя война — это выбрать красный или белый цвет»
Как будет выглядеть пространство для работы и творчества «Суперметалл» в Басманном районе
Волшебная ручка с исчезающими чернилами, которую используют для махинаций с капремонтом Были три миллиона и пропали
Полицейского, уволенного после статьи The Village об отравителе на Чистых прудах, восстановили
Замначальника отдела полиции по Басманному району теперь выплатят зарплату за полгода
В «Яме» хотят установить ограждения и камеры. Прокуратура считает, что полиция не справляется
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Уволен начальник отдела МВД по Басманному району, где прохожих травили газировкой
Полиция Басманного района дважды задерживала подозреваемого в отравлениях, но в первый раз отпустила его
Ради мегапроекта РЖД в центре Москвы расширяют пути. Ближайший дом окажется в пяти метрах (или нет) Стройка затронет 4 тысячи человек, жители Басманного района протестуют
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Депутат Виктор Котов обратил внимание прокуратуры на действия активистов в «Яме»
Жители Басманного района обсудят расширение железной дороги рядом с исторической застройкой
Активисты считают, что строительство дополнительных путей для МЦД угрожает фундаменту здании
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Там разместят музей, рестораны и торговую зону
Муниципального депутата, написавшего статью в поддержку Сенцова, вызвали на допрос в СКР
Ранее на текст, опубликованный в районной газете, пожаловался бывший депутат Дмитрий Захаров
В Москве предложили создать сквер из фильма «Покровские ворота»
Эскизный проект разработали жители Ивановской горки вместе с архитектором Анастасией Силаевой
Между Солянкой и Маросейкой благоустроят восемь переулков
Власти обеспечат инфраструктуру для маломобильных граждан, установят скамейки и высадят газон
Соня Тарасова — о кафе «Парос» во дворах Басманного Где спина к спине, пьянствуют и закусывают старые работники культуры и юные дебоширы
Жилой дом XIX века признали выявленным памятником архитектуры
В будущем здание может стать объектом культурного наследия
В Басманном районе отреставрируют особняк Рутковских
Объект культурного наследия построили в 1888 году
Дом на «Бауманской», который жильцы перекрасили в черный Как на карте Москвы появилась новая достопримечательность
Дом на «Бауманской», который жильцы перекрасили в черный Как на карте Москвы появилась новая достопримечательность
Мэрия раскрыла детали благоустройства дворов по программе «Моя улица»
Власти облагородят 163 дворовые территории в центре столицы