Начальника отдела МВД по Басманному району полковника Сергея Васильева уволили после служебной проверки.

Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что увольнение связано с делом Мурата Сабанова, подозреваемого в серии отравлений прохожих. Полиция Басманного района дважды задерживала мужчину, в первый раз — когда он рылся в вещах своих жертв. Тогда Сабанова отпустили под подписку о невыезде, после чего нападения возобновились.

Собеседник агентства также сообщил об увольнении двух других сотрудников отделения. По информации Baza, вслед за начальником уволят не менее шести полицейских — список уволенных уже согласован вышестоящим начальством.