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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Italy Group откроет бельгийские гастропабы в Москве и Петербурге

Холдинг находится в поиске помещений

Italy Group откроет бельгийские гастропабы в Москве и Петербурге

«Победа» начнет летать из Москвы в Брюгге

Билеты на март уже доступны на сайте лоукостера

«Победа» начнет летать из Москвы в Брюгге

Туристов предупредили о вспышке сальмонеллеза в Бельгии

Заболевание подтвердилось у детей в возрасте от 4 до 11 лет

Туристов предупредили о вспышке сальмонеллеза в Бельгии

Ростуризм предупредил россиян об урагане в Европе

Туристам, находящимся в Бельгии и Нидерландах, рекомендовали следить за прогнозами синоптиков

Ростуризм предупредил россиян об урагане в Европе

Россиян предупредили о транспортных проблемах из-за забастовок в Европе

Забастовки профсоюзов состоятся во Франции, Бельгии и Италии

Россиян предупредили о транспортных проблемах из-за забастовок в Европе

«История пива»: Как связаны ламбик и «Писающий мальчик»
«История пива»: Как связаны ламбик и «Писающий мальчик» Легенда о появлении самой известной бельгийской статуи и рассказ об особенностях местного пива
«История пива»: Как связаны ламбик и «Писающий мальчик»

«История пива»: Как связаны ламбик и «Писающий мальчик»
Легенда о появлении самой известной бельгийской статуи и рассказ об особенностях местного пива

Тестирование VK Live, угрозы Цукербергу и слияние Twitter и Yahoo!

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Тестирование VK Live, угрозы Цукербергу и слияние Twitter и Yahoo!

В парке развлечений «Остров мечты» появятся зоны «Смурфиков» и «Черепашек-ниндзя»

Группа компаний «Регионы» договорилась о сотрудничестве со студией анимации IMPS и холдингом Viacom

В парке развлечений «Остров мечты» появятся зоны «Смурфиков» и «Черепашек-ниндзя»

«Аэрофлот» возобновит полёты в Брюссель 7 апреля

Рейсы, однако, возобновятся не в полном объёме

«Аэрофлот» возобновит полёты в Брюссель 7 апреля

«Аэрофлот» отменяет рейсы в Брюссель по 28 марта

Когда самолёты авиакомпании возобновят полёты в этот город, пока неизвестно

«Аэрофлот» отменяет рейсы в Брюссель по 28 марта

Привлечь Жириновского к ответственности за оправдание терроризма

Поводом для обращения в Следственный комитет стали заявления депутата после терактов в Брюсселе

Привлечь Жириновского к ответственности за оправдание терроризма

Всё о крафтовом пиве
Всё о крафтовом пиве The Village собрал в одном материале пять образовательных статей, которые позволят узнать о крафтовом пивоварении практически всё
Всё о крафтовом пиве

Всё о крафтовом пиве
The Village собрал в одном материале пять образовательных статей, которые позволят узнать о крафтовом пивоварении практически всё

Михаил Ходорковский — о выгоде от ареста активов России

По мнению бывшего главы «ЮКОСа», это «знаковый момент» для всех граждан страны

Михаил Ходорковский — о выгоде от ареста активов России

Франция вслед за Бельгией арестовала активы России по иску «ЮКОСа»

Российские власти планируют оспорить эти решения «и по Франции, и по Бельгии — по всем странам»

Франция вслед за Бельгией арестовала активы России по иску «ЮКОСа»

Как выглядят церкви в Европе, Азии и Северной Америке
Как выглядят церкви в Европе, Азии и Северной Америке The Village выбрал семь необычных примеров религиозной архитектуры со всего мира
Как выглядят церкви в Европе, Азии и Северной Америке

Как выглядят церкви в Европе, Азии и Северной Америке
The Village выбрал семь необычных примеров религиозной архитектуры со всего мира

7 самых интересных зданий января
7 самых интересных зданий января Факультет информатики на курьих ножках, самое некрасивое здание ушедшего года и технологичный театр от авторов Крымской набережной — The Village рассказывает о самых обсуждаемых зданиях января
7 самых интересных зданий января

7 самых интересных зданий января
Факультет информатики на курьих ножках, самое некрасивое здание ушедшего года и технологичный театр от авторов Крымской набережной — The Village рассказывает о самых обсуждаемых зданиях января

Торг уместен: Иностранцы инспектируют рождественские ярмарки Москвы
Торг уместен: Иностранцы инспектируют рождественские ярмарки Москвы The Village прогулялся по городу с бельгийцем, датчанином, литовкой и французом и выяснил, похожи ли московские ярмарки на их европейские аналоги
Торг уместен: Иностранцы инспектируют рождественские ярмарки Москвы

Торг уместен: Иностранцы инспектируют рождественские ярмарки Москвы
The Village прогулялся по городу с бельгийцем, датчанином, литовкой и французом и выяснил, похожи ли московские ярмарки на их европейские аналоги

«Круглая и сексуальная», «Народ против Чёрного Пита» и ещё четыре проекта по борьбе с дискриминацией
«Круглая и сексуальная», «Народ против Чёрного Пита» и ещё четыре проекта по борьбе с дискриминацией Глобальная миграция, открытое выражение нетрадиционной сексуальной ориентации и развитие диджитал-технологий привело к ужесточению различного рода дискриминаций. The Village узнал, как с ними бороться
«Круглая и сексуальная», «Народ против Чёрного Пита» и ещё четыре проекта по борьбе с дискриминацией

«Круглая и сексуальная», «Народ против Чёрного Пита» и ещё четыре проекта по борьбе с дискриминацией
Глобальная миграция, открытое выражение нетрадиционной сексуальной ориентации и развитие диджитал-технологий привело к ужесточению различного рода дискриминаций. The Village узнал, как с ними бороться

Геронтолог Владимир Хавинсон о том, какими мы будем в старости
Геронтолог Владимир Хавинсон о том, какими мы будем в старости Президент Европейской ассоциации геронтологии Владимир Хавинсон о том, как состарится нынешнее поколение 30-летних, почему петербуржцы живут дольше москвичей и зачем повышать пенсионный возраст
Геронтолог Владимир Хавинсон о том, какими мы будем в старости

Геронтолог Владимир Хавинсон о том, какими мы будем в старости
Президент Европейской ассоциации геронтологии Владимир Хавинсон о том, как состарится нынешнее поколение 30-летних, почему петербуржцы живут дольше москвичей и зачем повышать пенсионный возраст

Почему правительства европейских стран уходят в отставку Вчера правительство Франции во главе с премьер-министром Мануэлем Вальсом подало в отставку. The Village посмотрел, почему это произошло, и где ещё в Европе в последнее время случались отставки

Почему правительства европейских стран уходят в отставку

Новый владелец аудиоплеера Winamp может встроить его в автомобили

В результате сделки AOL удалось получить от $5 млн до $10 млн, а также 12% от аудиокомпании Radionomy, которая и стала новым владельцем Winamp и SHOUTcast

Новый владелец аудиоплеера Winamp может встроить его в автомобили

Иностранный опыт: Чем занимаются малыши в детских садах Осло, Брюсселя, Парижа и Цуга
Иностранный опыт: Чем занимаются малыши в детских садах Осло, Брюсселя, Парижа и Цуга Наблюдение за пасущимися коровами и овцами, физкультура для развития моторики, разведение костров и игры в лесу — The Village выяснил, чем занимаются в детских садах Осло, Валенсии, Цуга, Кенсингтона.
Иностранный опыт: Чем занимаются малыши в детских садах Осло, Брюсселя, Парижа и Цуга

Иностранный опыт: Чем занимаются малыши в детских садах Осло, Брюсселя, Парижа и Цуга
Наблюдение за пасущимися коровами и овцами, физкультура для развития моторики, разведение костров и игры в лесу — The Village выяснил, чем занимаются в детских садах Осло, Валенсии, Цуга, Кенсингтона.

Как у них: Студенты из Испании, Португалии, Франции, США — о трудностях поиска работы
Как у них: Студенты из Испании, Португалии, Франции, США — о трудностях поиска работы Торговать матрасами и уехать на заработки в Анголу, бороться за место стажёра и часами сидеть в LinkedIn — The Village поговорил с жителями семи стран о том, тяжело ли им найти работу.
Как у них: Студенты из Испании, Португалии, Франции, США — о трудностях поиска работы

Как у них: Студенты из Испании, Португалии, Франции, США — о трудностях поиска работы
Торговать матрасами и уехать на заработки в Анголу, бороться за место стажёра и часами сидеть в LinkedIn — The Village поговорил с жителями семи стран о том, тяжело ли им найти работу.

Весна в Бельгии. Кнокке Чем заняться и как провести уик-енд в Бельгии когда наступает весна?

Весна в Бельгии. Кнокке

Европа из окна поезда Из Амстердама в Брюссель

Европа из окна поезда

7 минеральных источников Родники испокон веков пользовались особой народной любовью. Возможно, именно поэтому у нас всегда было так популярно лечение на водах, будь то буржуазный курорт Баден-Баден, притягивавший русскую

7 минеральных источников

Терминал: люди в ожидании рейса
Терминал: люди в ожидании рейса Рассказы людей, застрявших в Шереметьево из-за вулкана&nbsp;Эйяфьятлайокудль.
Терминал: люди в ожидании рейса

Терминал: люди в ожидании рейса
Рассказы людей, застрявших в Шереметьево из-за вулкана&nbsp;Эйяфьятлайокудль.

Сонная страна Бельгия У многих в голове властвует стереотип о Бельгии, как о стране сонных пожилых людей, где ничего не происходит и не может произойти. Наверное это сами бельгийцы создают этот PR, чтобы отвадить от своей родины нерадивых эмигрантов.

Сонная страна Бельгия